Españoles, Carmen Franco ha muerto. ¿Hablamos de su herencia?

Pues sí, con esta noticia nos hemos levantado esta mañana: María del Carmen Ramona Felipa de la Cruz Franco Polo, la supuesta hija del dictador (hija de Ramón Franco, hermano menor de Francisco Franco), ha muerto a los 91 años de un cáncer terminal. Según su circulo familiar más cercano, su enfermedad se ha debido a los continuos ataques que ha sufrido en estos últimos años contra ella y su difunto padre, muy relacionados últimamente con todo lo relativo al Pazo de Meirás.

Sin embargo, en la mayoría de los artículos que se han publicado hoy lamentando la muerte de la hijísima, no se habla de otra cosa que de su patrimonio, de la jugosísima herencia, de sí habrá o no disputas entre sus herederos… De todo esto tendremos noticias en los próximos meses que sin duda será el trending topic primaveral, y que conociendo lo que le gusta un cotilleo a este país, del verano y del otoño próximo. Todo ello sin la más mínima crítica a lo que son y a lo que representan, por supuesto.

El muerto al hoyo y el vivo al bollo, pensarán sus herederos que tras el duelo relámpago que van a sufrir ante la pérdida de la hijísima, ya estarán frotándose las manos. Es Vox Populi que la familia del dictador no es precisamente el ejemplo de familia que el abuelísimo hubiera querido tener pero es lo que ocurre cuando te pasas 37 años en el poder sin que te puedan toser; más los 41 años que han estado viviendo de las rentas y de la impunidad que les ha otorgado una herencia recibida de tal calibre.

Y es que este país tan democrático presenta tantas anomalías…, tan difíciles de entender para alguien con dos dedos de frente, que superan la ficción.

En todos los países donde ha habido regímenes dictatoriales una vez que ha llegado la democracia; todas la leyes promulgadas, todos los crímenes cometidos y todo el patrimonio perteneciente al dictador; han sido derogadas, enjuiciadas y devueltas al pueblo, respectivamente. Algo que aquí está bastante lejos de ocurrir.

Debemos recordar que la jugosa herencia que van a recibir los herederos de la familia Franco, unos 600.000.000( ese será el mínimo) ha sido amasada gracias a:

• Un golpe de Estado contra un Gobierno legítimo, elegido en las urnas por el pueblo.

• Tres años de una guerra mal llamada civil, donde participaron las potencias fascistas a modo de ensayo para una guerra mundial

• Un régimen dictatorial cimentado con la sangre de 150.000 asesinatos y 500.000 exiliados

• 37 años de represión, miedo y dolor de todo un país

• Un heredero directo, impuesto, al que nadie ha votado

• Una Transición democrática “modélica” basada en el borrón y cuenta nueva

• Una democracia anómala de impunidad y de privilegios: con 100.000 asesinados en cunetas; con miles de víctimas de torturas, de asesinatos y de violaciones reiteradas de los DD HH; sin justicia, sin verdad, sin reparación

• Un país regido por leyes fascistas, firmadas por el dictador, en plena vigencia; donde se crean nuevas leyes, aun más restrictivas como la ley Mordaza, y se pasan por alto otras como la Ley de Memoria Histórica

• Un mausoleo dedicado al dictador, donde se le rinde pleitesía

La fortuna de los Franco es el resultado directo del expolio voraz y despiadado al que fue sometido el bando perdedor. No debemos olvidar que los regalos recibidos por la familia Franco proceden de todos aquellos que han pretendido tener el favor del dictador y, más adelante, el de la hijísima y sus descendientes. Todos aquellos que amorrados al poder, a los privilegios y a la impunidad, han permanecido todos estos años gobernando los destinos de este país.

No seré yo quien arroje la primera piedra en favor de esa verdad por la que los hijos no debemos cargar con los errores de nuestros padres. En el caso de Carmen Franco no ha habido ni el más mínimo atisbo de arrepentimiento por los crímenes cometidos por su padre. Al revés, tanto ella como el resto de la familia han alabado el papel del dictador en defensa de su patria, y de cuyo papel han vivido sin pegar un palo al agua.

Lo justo, lo decente, sería que en estos momentos sus herederos renunciasen a toda esa herencia y que fuese devuelta al pueblo de donde nunca tuvo que salir. Sin embargo, somos conscientes de que esto no va a ocurrir, ni por parte de la familia Franco, ni por parte de ninguna institución, juzgado o representante político de este nuestro país.

Lo único que podemos esperar, y, sinceramente, y ya me podéis perdonar, es que teniendo en cuenta el tipo de personajes que son, vividores de cabeza hueca, terminen dilapidando la fortuna que tan celosamente ha protegido la hijísima. Así terminaríamos de una vez por todas con esta ralea.

¡Ojalá me equivoque!

Autora : Nanny García Gómez

Anuncios