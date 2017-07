De incumplimiento de leyes y réditos económicos: Antonio Román (PP) alcalde de Guadalajara reclama 2057€ por la exhumación de la fosa de Timoteo Mendieta

Parece que nunca es suficiente la humillación a las 100.000 víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista que están todavía en las cunetas, los cementerios, las fosas y las simas de esta España agujereada, de esta España silenciada, por parte de aquellos que no desean que la verdad salga a la luz tras 82 años de dolor y sufrimiento, por aquellos que un día decidieron acabar con un pueblo libre y democrático. Parece que la cobardía de la clase política, ayudados por la indiferencia de los sindicatos, el ignominioso comportamiento de la Justicia y la desidia de muchas administraciones y organismos internacionales, hace que el camino sea más largo, angosto, mucho más injusto. Pero la indignación y la rabia puede alcanzar su máximo apogeo en el momento en el que a parte de lavarnos las manos en este asunto encima queremos sacar rédito, en este caso económico. Parece que no tienen bastante, parece que les molestamos demasiado, parece que ya que no pueden reprimirnos y callarnos de otra manera lo hacen con algo que ahora a muchos nos duele. Esto es precisamente lo que ha ocurrido en el Ayuntamiento de Guadalajara, en especial con su alcalde Antonio Román, del PP de toda la vida.

Son numerosas las denuncias presentadas a Antonio Román por la oposición, PSOE y Ahora Guadalajara, con respecto al incumplimiento sistemático de las medidas aprobadas por el pleno municipal en relación a la Memoria Histórica.

En diciembre de 2016 se aprobó el texto de la moción que tenía por objeto la eliminación de la tasa para casos de exhumaciones e inhumaciones relacionadas con los represaliados de la dictadura franquista, a instancias de Ahora Guadalajara, con los votos de PSOE y Ciudadanos en la que se instaba al Ayuntamiento a que “proceda a modificar la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación de los Servicios del Cementerio Municipal, para incluir una nueva exención en el artículo 6, en el sentido de que gozarán de exención tanto las exhumaciones como las posteriores inhumaciones de los restos de las víctimas de la represión franquista”. Ahora dicho Ayuntamiento pretende cobrar una tasa de 2057€ por la exhumación de Timoteo Mendita y la de 27 víctimas más a la ARMH abduciendo que según los informes técnicos de los funcionario municipales es algo que no contempla la ley y debe abonarse. En palabras del concejal de Hacienda, Alfonso Esteban una cosa son las mociones que se hacen en el pleno “que son declarativas” y otra distinta si lo que se aprueba en pleno es o no legal”. Sin embargo, la ilegalidad la demuestran ellos ya que según el articulo 11 de la ley de Memoria Histórica nos recuerda que “desde las diferentes administraciones públicas se facilitarán los trámites y se ayudará y colaborará con los familiares de las víctimas, y esto no lo ha hecho este Ayuntamiento” .

La ARMH, por su parte, en una nota de prensa ha señalado que el Ayuntamiento pretende cobrar una tasa ordinaria que se aplica a las las empresas funerarias que llevan acabo actividades en los cementerios y que son de obligado pago cuando las familias las solicitan. Sin embargo, ha recordado al Ayuntamiento que “el juzgado de Guadalajara ha atendido el exhorto de la jueza y tutelado los trabajos de exhumación de la fosa y ningún familiar de las personas exhumadas ha tenido que abonar un solo céntimo de euro por los trabajos de exhumación e identificación”. Además, a pesar de ser un proceso judicial, la Asociación se ha encargado de todo, material, alojamiento y manutención de todos los voluntarios durante los 20 días que ha durado las exhumaciones. Además ha querido dejar claro que se encargarán de la realización de las pruebas de ADN de 30 víctimas de la represión franquistas. Por estos motivos la ARMH está pensando en denunciar al Ayuntamiento por prevaricación ya que es una exhumación de carácter extraordinario.

Al señor Antonio Román parece que se le olvida que las leyes están para cumplirlas, aunque no es el único culpable. Al parecer sus socios de gobierno, Ciudadanos, se mantiene bastante al margen en cuanto a la petición de responsabilidades. El yo voto porque soy demócrata pero sólo de cara a la galería mientras sigo manteniendo, sustentando y alzando a un partido desvergonzado, corrupto, y mafioso en el Gobierno por mantenerse en sus sillones engañando y manipulando a sus electores.

Mientras el concejal socialista Victor Cabeza ha exigido al alcalde que anule la liquidación de la tasa impuesta a la ARMH ya que “los trabajos llevados a cabo en la fosa común del cementerio municipal han sido realizados por personal externo y, por tanto, no han supuesto coste alguno para el Ayuntamiento”.

Nuestra lucha sigue adelante, al igual que la lucha de Ahora Guadalajara y PSOE que han decidido apoyar la Memoria Histórica y a las víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista. Seguirán con el cambio del nombre de las calles, seguirán con el deseo, más que deseo, justicia, de colocar un monumento en homenaje y recuerdo a las víctimas en el cementerio impulsada por el Foro por la Memoria de Guadalajara y por la Agrupación de Familiares de las Víctimas de la Represión franquista de la Fosa Común del Cementerio de Guadalajara como espacio de memoria.

Antes de terminar me gustaría recordar una vez más que estamos hartos de ofensas, ofensas que son una prueba más de que el Estado no asume sus responsabilidades, que sigue sin entender que estas víctimas, nuestras víctimas, son sus víctimas. Sin embargo, también son una prueba más de que estamos en el camino correcto.

Autora: Nanny García Gómez.

