Sobre las polémicas alrededor de los homenajes a Miguel Ángel Blanco.

Esta semana se ha recordado el asesinato de Miguel Ángel Blanco en el vigésimo aniversario de su muerte a manos de ETA. Solo un ingenuo podría pensar que la jornada transcurriría sin controversias y polémicas. El panorama político así lo exige y la sangre derramada es demasiado preciosa para no sacar provecho de ella. Esta vez la diana de las críticas ha sido el ayuntamiento de Madrid personificado en Manuela Carmena y todo porque se ha negado a colocar una gran pancarta con una fotografía del concejal asesinado. No es preciso explicar qué supuso aquel atentado porque cada uno de nosotros y nosotras recuerda qué hacíamos aquellas fatídicas 28 horas que transcurrieron desde su secuestro hasta su ejecución. No obstante quisiera derribar algunos mitos que se han venido escuchando en los medios con motivo de esta efemérides. Yo vivía en Bilbao por aquellas fechas y lo sigo haciendo ahora. Nunca antes había asistido a tantas manifestaciones como aquellos días, tanto convocadas como espontáneas que se realizaron cuando nos informamos de su ejecución.

Es falso que la sociedad vasca perdiera el miedo tras la muerte del Miguel Ángel aunque reconozco que nunca antes las muestras de hartazgo había sido tan numerosas, pero igual ocurrió en el resto del estado. Nunca en Barcelona, Valencia o Madrid se habían manifestado tantas personas por un atentado de ETA. Antes de julio de 1997 éramos muchos vascos y vascas quienes secundábamos en cada barrio y distrito las convocatorias de Gesto por la paz, convocatorias que dicho sea de paso sufrían una contra concentración por parte de Herri Batasuna. Eso sí era meritorio. Aquellas concentraciones se producían después de cada atentado tuviese éxito o no. Tampoco creo que la muerte de Miguel Ángel fuera un punto de inflexión donde comenzará el final de ETA. En cualquier caso no era la primera víctima política a quien ETA decidió asesinar. Años antes de su muerte fui increpado varias veces por las calles bilbaínas cuando portaba el lazo azul.

Entre las muchas acusaciones que han tachado a Ganemos Madrid de mantener un silencio cómplice se encuentra la diputada por Madrid y hermana del edil asesinado, Mari Mar Blanco. Veamos por qué. Podríamos estar de acuerdo en que colocar una pancarta ayer con la imagen de Miguel Ángel sería un gesto de respeto y reconocimiento a todas las víctimas de ETA y personificar en él dicho detalle institucional. Pero me pregunto por qué entre las cerca de mil víctimas mortales hasta ahora no se ha exigido hacerlo con ninguna antes. Por qué se aprovecha un ayuntamiento de izquierdas y no se realizó la petición en el décimo aniversario cuando el PP tenía mayoría absoluta. También me pregunto por qué el PP pretende hacer creer a la ciudadanía la consideración que tiene hacia las víctimas del terrorismo cuando todos y todas sabemos que el 11-M cuando corría peligro su liderazgo se pasó la dignidad de los atentados yihadistas por la entrepierna y mintió a conciencia haciéndonos creer que fue asunto de ETA ¿Dónde estaba Mari Mar aquellos días protestando contra la falta de respeto de las víctimas del terrorismo? ¿Cuántas veces ha secundado los homenajes cada 11-M? ¿Dónde están las declaraciones de indignación por la fraudulenta utilización de la fundación que lleva el nombre de su hermano?

Todas esas contradicciones me llevan a pensar que se utiliza la suculenta efemérides para sacar tajada política de las víctimas de ETA porque mi nada estimable Mari Mar Blanco, nadie en su sano juicio puede creer que Manuela Carmena no sienta asqueo por los atentados de ETA. La misma Carmena es una víctima de ETA pues fue amenazada por la banda. Gracias a personas como ella que lucharon contra el franquismo y fueron detenidas en la Dirección General de Seguridad puedes decir barbaridades como la de ayer. Porque tú sí tienes libertad de expresión. Si quieres criticar con conocimiento de causa a víctimas del terrorismo puedes empezar dimitiendo de tu acta y de tu militancia por vergüenza ajena ya que el partido al que perteneces se niega a extraditar a un hombre acusado de crímenes contra la humanidad, más concretamente por el asesinato de cinco trabajadores en Vitoria en 1976. Espero ansioso tu valoración sobre el reconocimiento en el parlamento a Martín Villa así como las explicaciones al PP de qué sucedió con los fondos sin justificar de la Fundación Miguel Ángel Blanco. Pero quizá la culpa sea mía al no tener en cuenta que tú, como muchos otros políticos de la derecha española, considera que hay víctimas de primera y de segunda, incluso de tercera o que algunas víctimas no merecen ser consideradas como tal.

Acabáramos Mari Mar Blanco, leyendo declaraciones y conductas como las anteriores, uno se explica claramente que el que una institución no baile al son de la música que tocáis os provoque indignación. Pero es que las cosas no funcionan así. Es legítimo no desear hacer discriminaciones cuando se honra a las víctimas lo cual no equivale a ser cómplice de ningún verdugo ni justificar ningún crimen. Porque si nosotros aplicáramos el mismo rasero, vuestra catadura moral estaría a la altura del barro. Claro que pensándolo bien…

Autor: Jordi Pedrosa.

