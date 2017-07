LOS “COMPLEJOS” DEL PSOE TRAICIONAN LA MEMORIA HISTORICA

Cuando me encuentro con artículos como éste, me confirma que la política ha dejado de estar al servicio del pueblo para pasar a ser una gran mentira en beneficio de unos intereses de poder, regida por “lo políticamente correcto”.

http://ctxt.es/es/20170628/Politica/13628/ctxt-odon-elorza-memoria-franquismo-psoe-victimas.htm

Vaya por delante que Odón Elorza es uno de los pocos políticos socialistas que merecen mi respeto y la verdad que es penoso el papel que le ha tocado representar en esta ocasión. El de “quita vergüenzas” nada más y nada menos. Porque no es sino una enorme vergüenza el papelón que está haciendo el PSOE con respecto a las víctimas del franquismo y todo lo referente a este tema. Da igual lo que se organice, si un homenaje, una petición de exhumación o una querella, los socialistas solamente están representados por uno o dos de sus políticos y encima, a título personal o directamente, no están.

Preguntado Elorza por el motivo de las ausencias del PSOE en los diferentes actos, responde: “Supongo que la dirección habrá tenido otra sensibilidad ante actos convocados por los colectivos de la Memoria… el PSOE abordó con un evidente retraso esa asignatura…aprobando, a instancias de izquierda Unida, una Ley de la Memoria…” ¿Pero qué significa eso de “otra sensibilidad”? La única sensibilidad que cabe con los asuntos de la Memoria Histórica es solamente una y engloba condenar los crímenes del franquismo, invalidar las sentencias condenatorias, buscar las fosas comunes y exhumar los cuerpos para que los familiares puedan enterrarlos dignamente. Punto. No hay más. Que llegaron tarde, por supuesto. Su momento fue en 1977, no 30 años más tarde en 2007, demostrando que realmente estaban de parte de los que fueron represaliados y masacrados. Que no admitían paños calientes y que una Democracia verdadera no se construye sobre mentiras, tapaderas y mirando hacia otro lado. Su primer paso en esa nueva Democracia fue traicionar a todos los que entregaron su vida por una España justa y libre de opresión. Y además de llegar tarde y con escusas, encima lo hacen cuando otro partido más sensible con la cuestión de la Memoria, Izquierda Unida, insiste. De nuevo no se mojan por sí mismos, sino que fue necesario que alguien le tirase de las orejas. Hubiesen quedado rematadamente mal si no lo hubiesen hecho. Pero no bastó. Crearon un sucedáneo de Ley de Memoria Histórica que posteriormente le permitió al PP saltársela a la primera, pisoteando nuevamente la dignidad tanto de los represaliados como de sus familiares, llegando incluso a mofarse de los sentimientos de estos últimos. Una barbaridad más que solo ha sido posible a la nefasta gestión de los socialistas cuando tuvieron la oportunidad de hacer algo realmente digno y de valor para que, tras 30 años de ser ignorados, los familiares tuviesen la oportunidad de poder llevar a cabo lo que España les debe a los que aún permanecen en fosas, cunetas, pozos y otros lugares olvidados.

¿Y la Amnistía del 77?

“…se ha compartido la idea de que la Amnistía del año 77 era una ley que servía para poner en libertad a presos antifranquistas, luchadores, sindicalistas…pero sin duda suponía amnistiar también otros crímenes, asesinatos, torturas, etc, practicadas por el Franquismo con total impunidad.”

¿Perdón? ¿Otros crímenes? Luchar por la libertad y la defensa de un gobierno legalmente emergido de las urnas no es un crimen. Asesinar cruelmente a sangre fría, torturar, enterrar en fosas perdidas a hombres y mujeres, jóvenes y ancianos cometiendo un genocidio contra quienes querían impedir la imposición de un régimen golpista, totalitario, fascista y militar, si lo es. Así que el primer error y la primera traición fue aceptar que esa Amnistía afectase por igual a quienes se encontraban aún encarcelados como a los responsables de que eso fuese así. A los que yacían bajo metros de tierra amontonados como a los que apretaron el gatillo. A los que defendían la Libertad como a los que dieron las órdenes para las ejecuciones. Y es que es asombroso como cada uno llega a tergiversar la realidad para sus propios fines. Defender lo indefendible. La traición no tiene defensa posible. Y eso es lo que fue la Transición y su Amnistía, una traición en toda regla.

¿Y qué se está haciendo al respecto de esa ley de Amnistía de 1977?

“El colectivo que lleva adelante la Querella Argentina, nos ha presentado a los grupos políticos una proposición de Ley Orgánica para incorporar o introducir modificaciones en esa Ley de Amnistía. Vamos a estudiar esa proposición, si tiene validez jurídica, si puede adquirir efectos retroactivos 40 maños o más hacia atrás y si eso es jurídicamente posible.”

Nuevamente un colectivo ajeno a la historia de este país es el que tiene que dar el primer paso. Ha partido de la Querella Argentina intentar modificar la Ley de Amnistía para que se haga Justicia con quienes se lo merecen. Más de lo mismo. Teniendo en cuenta, cómo está tratando el gobierno del PP la Ley de Memoria Histórica y el menosprecio que está demostrando hacia los familiares, no podemos albergar demasiada esperanza de que esto pueda tener éxito. El poder jurídico de este país no ha demostrado precisamente la independencia política necesaria para que esperemos que se implique tal y como haría falta para que esto salga adelante, ni siquiera, que lo intenten. Y si lo hacen, ya sabemos cómo funciona, años y años de espera y al final, surgirán infinidad de escollos jurídicos para que todo quede como está. ¿La solución? Que algún día tengamos un gobierno lo suficientemente valiente y decidido a enmendar todos los errores cometidos.

Así que no nos hablen de complejos, que lo llamen por su nombre: traición. Han tenido los socialistas no una, sino varias oportunidades de hacer bien las cosas. En los sucesivos gobiernos con Felipe González y posteriormente con Zapatero. Pero nunca, repito nunca, hicieron nada por enmendar la situación. Es más, durante la Transición fueron cómplices de los abusos policiales cometidos por los que aún permanecían en puestos de relevancia, en las comisarías y en las prisiones. Prueba de ello es la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español, aprobada con el apoyo del POSE, dice en su artículo 57c: “Los documentos que contengan datos personales de carácter policial, procesal, clínico o de cualquier otra índole que puedan afectar la seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar o a su propia imagen, no podrán ser públicamente consultados sin que medie consentimiento expreso de los afectados o hasta transcurrido un plazo de 25 años de su muerte, si su fecha es conocida o, en otro caso, de 50 años a partir de los documentos.” De nuevo otra medida urdida en complicidad entre PSOE y los franquistas que seguían en el poder, blindando los archivos de la Brigada Político Social del franquismo, impidiendo poder acceder a los archivos del tiempo de la Transición.

¿Lo seguimos llamando “complejo”? ¿Nos lo creemos? Resulta difícil, sobre todo viendo el resultado de todas las promesas hechas por este “nuevo PSOE de ¿izquierdas?”, en constante connivencia con la derecha rancia y fascista que nos gobierna. Nada cambia, solamente se crean unas expectativas que no son más que palabras vacías y que solamente sirven para seguir teniendo engañada a su militancia y a sus votantes. Un PSOE acomplejado, que no se atreve a ser valiente por miedo a perder las cuotas de poder alcanzadas a cambio del silencio prometido, y cumplido hasta el momento, hace ya 42 años, desde la muerte del dictador y que sirvió para que los fascistas les permitieran volver del exilio, bajo condiciones impuestas y a las que claudicaron a la primera.

No son complejos lo que deben tener, sino un sentimiento de culpabilidad que no les debería dejar ni dormir. Porque muchos, muchísimos de los que aún permanecen en las fosas, en las cunetas, eran socialistas. ¿Se puede ser más traidor? 40 años para poder dignificar a sus muertos y no han hecho nada. Han pasado por encima de ellos como si no valiesen nada. Peor que lo hizo la dictadura.

Autora: Ani García Pérez.

