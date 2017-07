“SI NO QUIERES ESO NO VAYAS” ESTAS SON LAS PALABRAS DE BETRIZ DE VICENTE TRAS EL ACOSO SEXUAL A UNA CHICA EN SAN FERMÍN

Esta mañana, Espejo Público ha protagonizado una situación realmente machista a mano de una de sus colaboradoras, Beatriz de Vicente, que ha llegado a justificar el acoso sexual en las fiestas de San Fermín.

La colaboradora, tras la emisión de un vídeo en el que se ve a una chica siendo acosada por varios hombres (que le intentaban quitar la camiseta y tocarle el culo), lejos de condenar la conducta ha culpado a la víctima llegando a decir “que si no quiere que le pase que no vaya”.

Algunos de los colaboradores han intervenido criticando las palabras de la abogada pero otros tantos se han mantenido al margen incluso han hablado de la “situación”.

“Un chica rodeada de cuarenta hombres con alcohol y drogas y todavía pretendes que nadie te toque” explicaba Beatriz de Vicente, incluso ha comparado la situación con la de meterse en una jaula con leones “si me meto con los leones, los leones me arañarán”

De nuevo se vuelve a culpabilizar a la víctima (“Si no quieres eso no vayas, es como meterse en una jaula con leones”) y a justificar a los agresores (“alcohol y drogas”).

http://www.antena3.com/programas/espejo-publico/noticias/una-joven-se-defiende-del-acoso-masculino-en-sanfermines_2017071059633f680cf213125be6de82.html

Lo peor de todo no son las palabras de la letrada, sino que está normalizando el acoso sexual en un programa de televisión y en horario infantil sin que sea ni expulsada del mismo.

Beatriz de Vicente ya dio un espectáculo hace unos meses en el programa “Más vale tarde” cuando dijo que “la ley de violencia de género criminaliza en ocasiones lo que antes eran peleas de pareja”. “No te hablo de la violencia de género en mayores, de las grandes palizas, no. Me dio un empujón y me llamó tal… y me insultó”, llegó a decir en el programa de La Sexta.

Por: Microrrelatos Feministas@Relatofeminista

