La exhumación de la fosa 113 de Paterna seguirá adelante .

El 5 de julio Gabriela Bravo, consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas de la Generalitat Valenciana hacía una visita a los trabajos de exhumación de la fosa 113 del cementerio de Paterna donde reposas los restos de entre 52 y 61 personas asesinadas en dos sacas ejecutadas el 18 de enero de 1940 y el 19 de septiembre de 1941. https://radiorecuperandomemoria.com/2017/05/24/15019/ https://radiorecuperandomemoria.com/2017/06/09/una-vez-mas-nos-hemos-levantado-sobre-la-exhumacion-en-la-fosa-comun-de-paterna/

La Ley de Memoria Democrática ha salido adelante este 6 de julio a pesar de la negativa del PP y la abstención de Ciudadanos. El pleno de Les Corts ha rechazado, por los votos del PSPV, Compromís, Podemos y los cuatro exdiputados de Ciudadanos, devolver al Consell el proyecto de ley de Memoria Democrática y por la convivencia de la Comunitat, como pedía el PP en una enmienda de totalidad en la que Ciudadanos se ha abstenido.

En su enmienda a la totalidad, Luis Santamaría, diputado del PP, ha defendido que esta Ley pretende ser una ley de memoria “selectiva”, trata de “imponer una verdad única y sesgada” y solo sirve para “cuestionar la Transición Española”, una “deslealtad que el PP no va a cometer”. Además, ha afirmado que con este texto “dicen que nuestros padres eran unos alcornoques”, por lo que ha pedido que les “dejen al margen de sus soluciones alcornocales”, y ha lamentado que la ley “se olvida de la memoria de determinados colectivos” y no hace referencia a “los abusos y barbaridades del Frente Popular”. Santamaría no ve inconveniente en dar digna sepultura a las víctimas y a que se difundan todos los documentos para conocer toda la verdad. ¡ No se puede ser más cínico.!

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, quien ha destacado que es “una oportunidad para construir un relato común y compartido, desde el acuerdo”, que dé respuesta a las víctimas y proclame el derecho a la justicia, a la memoria y a la reparación y reconocimiento de las víctimas.

Esta ley contempla que la Generalitat asumirá el coste de exhumación e identificación de las víctimas del franquismo, crea el Instituto de Memoria Democrática, los Derechos Humanos y las Libertades Públicas, y prohíbe la exhibición pública de símbolos contrarios a la memoria, la retirada de vestigios franquistas del espacio público en el plazo de un año desde la aprobación de la norma. También incluye otros como la protección y recuperación de documentos de la memoria democrática valenciana, la creación de lugares e itinerarios de la memoria, la dignificación de las fosas comunes en cementerios, o la declaración del 28 de marzo como Día de recuerdo de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.

La Generalitat asumirá el 100% de los costes de las exhumaciones e identificación de las víctimas del franquismo, priorizando su pago, para exhumar las 300 fosas documentadas, en las que se calcula que pueden existir unos 10.000 asesinados en la Comunitat, en un total de 12 años. Además, los familiares de las víctimas van a tener a su disposición la Red de Oficinas de Ayuda a las Víctimas del Delito, con 22 centros desplegados en los 35 partidos judiciales de la Comunitat Valenciana, como primer punto de atención para quien precise información o asesoramiento con todo el respaldo institucional.

Mientras tanto la exhumación de la fosa 113 del cementerio de Paterna sigue adelante gracias al compromiso adquirido por las comunidades “del cambio” y a pesar de todas las trabas impuestas desde la administración por parte del Gobierno central del PP, y de algunas fuerzas políticas, con su incumplimiento sistemático de la Ley de Memoria Histórica, una Ley a la que intentan sumir en el profundo pozo del olvido mientras siguen fomentando, con sus actos y sus palabras, una verdad sesgada, manipulada que encaja perfectamente en la mentira que han difundido, impuesto a sangre y fuego, durante 81 años.

Nuestro deber es seguir luchando y recuperar la dignidad de los derechos fundamentales de todas las víctimas y de todos esos familiares que lucharon y sufrieron tanto, y que han permanecido demasiado tiempo en el silencio y en el olvido.

Autora: Nanny García Gómez

