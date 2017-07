¿Qué no hay machismo? 10 situaciones que vivimos las mujeres a diario

Son muchas las situaciones de machismo que sufrimos las mujeres a lo largo de nuestra vida. Algunas son situaciones muy comunes, otras menos, en ocasiones son evidentes, en otras son sutiles… pues bien, estas son diez de las situaciones diarias que tenemos que sufrir las mujeres y que demuestran, una vez más, que el machismo sigue siendo una pandemia.

1. El lenguaje sexista: El español es un idioma en el que, en su mayoría, se utiliza la forma masculina tanto en los sustantivos como en los adjetivos. De esta forma se excluye a las mujeres: lo que no se menciona no existe y por lo tanto, de manera simbólica, las mujeres no están siendo representadas.

2. Comentarios sexuales y ofensivos: “Ven aquí que te lo como todo”, “Guapa, pasamos un rato agradable”, “Te follaba sin parar”…. Comentarios que las mujeres escuchamos y que, en muchas ocasiones, no nos atrevemos a responder por miedo a que pasen de lo verbal a lo físico.

3. Referencias al hecho de ser mujer para no poder hacer o no ser capaces de hacer determinadas cosas: Las mujeres sufrimos a diario este hecho. Sentimos el desprecio en el trabajo, en casa, con lo amigos, en la calle… “por ser mujer no puedes hacer esto”, “¿cómo lo va a hacer si es una mujer?”, “es demasiado emocional, es una mujer, ella no puede dirigir…”

4. Hacernos de menos, o no tomarnos enserio porque seguramente “tendremos la regla”: Da igual lo que digamos, si estamos en lo cierto o no, que siempre que hay algo que no les gusta o tenemos una reacción que no les parece bien, tenemos que tener la regla.

Es mítica frase, “bueno, como estamos hoy eh, ¿te ha bajado la regla verdad?” o el “Nada déjala que estará con la regla”… “seguro que está con la regla y no se entiende ni ella…”

5. Si no vas depilada eres una guarra, y si vas sin maquillar “te tienes que arreglar un poco”: Es así. De ser por ti, irías como te da la gana; un día sin depilar, otro días con maquillaje…. Pero no; tienes que estar perfecta. Maquillaje y cera que si no… “nadie se va a fijar en ti!… o al menos como debe de hacerse”.

6. Acoso callejero: No conozco ni una sola mujer que no haya sufrido acoso callejero, ni una. Normalmente el patrón es similar; uno o varios hombres que se ponen a gritarte cosas obscenas por la calle, te persiguen (andando o con el coche) y en muchas ocasiones tienes que acelerar el paso para perderles de vista… en otras ocasiones te tocan el culo, las tetas, incluso pueden llega a mucho más.

7. Juzgarnos por llegar a donde hemos llegado: “a saber con quién se habrá acostado para llegar ahí”… frase escuchada en el mundo entero, conocida, simple, machista…

siempre se piensa y se opina que las mujeres ascendemos por provocar, tontear o incluso por acostarnos con nuestro jefe y por este concepto también hay altos cargos que piensan que pueden acostarse con sus empleadas por este motivo. Una situación en la que la mujer se siente sola al principio y con el paso del tiempo acaba sintiéndose hasta culpable.

8. Roles de género: Para él el azul, para ella el rosa, para él la caja de herramientas, para ella la cocinita, para él el súper héroe, para ella la barbie… papá trabaja, mamá en casa, papá el “chapucillas”, mamá la cocinera. Regala por el día del padre un libro,… el mejor regalo del día de la madre… una lavadora!

9. Brecha salarial: 6.000 al año ganan los hombres más que las mujeres por el mismo trabajo en España y en pleno 2017. Según el Informe Global de la Brecha de Género 2016 del Foro Económico, las mujeres tardarán 170 años en cerrar la brecha salarial con los hombres.

10. La cosificación: Culo y tetas, nada más. Sobre todo se ve en la publicidad pero existe en los videojuegos, las series, películas, comics…

Usar el cuerpo de una mujer para vender y reducirlo solo a eso, a un cuerpo “follable” sin rostro, sin nada más que una muñeca que se puede usar. En muchas ocasiones se muestra la cultura de la violación y favorece los trastornos alimenticios.

Por: Microrrelatos Feministas @Relatofeminista

