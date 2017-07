POR FIN DESCANSA EN PAZ TIMOTEO MENDIETA IGLESIAS

Tras muchos avatares, una constante lucha y no rendirse nunca ante ninguna adversidad, Ascensión Mendieta puede, por fin, devolverle a su padre la dignidad y la justicia robada el 15 de noviembre de 1939, día en el que fue asesinado cobardemente por las hordas franquistas simplemente por pertenecer al sindicato de UGT. Su asesinato se produjo una vez finalizada la guerra, jamás había empuñado un arma

Acudió a la jueza Servini en la querella argentina en 2013, porque en este país le negaban toda posibilidad de buscar y encontrar los restos de su padre, enterrados en una fosa común. Finalmente y tras la orden de la jueza argentina a través de la Justicia Universal, Timoteo fue hallado en una fosa del cementerio de Guadalajara.

Tras los estudios genéticos del ADN y la confirmación, sus restos fueron trasladados el 1 de julio al tanatorio de la M30 de Madrid y el 2 de julio enterrado en el cementerio civil de la Almudena.

Han sido necesario que pasen 78 años para que Ascensión, que ahora tiene 92 años, pueda por fin depositar los restos de su padre de forma digna. 78 años de anonimato, sepultado con muchos otros compañeros y compañeras, pretendiendo borrar su existencia. Pero el tesón de una hija que nunca se rindió, ha devuelto así también la esperanza a muchas otras familias en la misma situación.

Porque aunque desde todos los gobiernos que ha habido en España se pongan todas las trabas posibles para evitar que se exhumen los cuerpos de los asesinados y desaparecidos, la verdad solo tiene un camino y no es otro que hacer Justicia con quienes les fue negada en su momento.

Timoteo Mendieta ya descansa en paz. Y otras 27 familias de los cuerpos encontrados en las 2 fosas comunes del cementerio de Guadalajara, tienen ahora la puerta abierta para lograr lo que Ascensión Mendieta con tanto ahínco persiguió y logró. Pero aún quedan otros 800 desaparecidos en Guadalajara. Y más de 150.000 en todo el territorio nacional.

Todos y todas merecen que se les devuelva esa dignidad. Y que se haga Justicia anulando las sentencias de muerte en los juicios sumarísimos, en el caso que las haya. Porque bien sabemos que no siempre hubo juicios de por medio. Secuestros, tiro de gracia y perdidos en fosas anónimas. Eso era lo más habitual, siguiendo un plan minucioso de exterminio cruel y despiadado.

Ascensión ha estado presente en todo el proceso de exhumación, sin desfallecer. Pero al recibir la noticia de la confirmación, la emoción fue más fuerte que ella y por fin las lágrimas lavaron toda la pena vivida durante toda su vida. Porque también su madre intentó a lo largo de su vida recuperar los restos de su marido y, a pesar de que se habían trasladado a Madrid tras el asesinato de Timoteo, no cesaba de viajar al cementerio de Guadalajara, donde sabía que estaba enterrado su marido. Porque fue ella quien abrió la puerta de su casa a quienes se llevaron a su padre. En esos momentos, Ascensión declaró que “Esta es la mayor alegría que me he llevado en la vida, por encima casi del nacimiento de mis hijos”.

Y es que aunque suene increíble para quien no conozca nuestra historia, tras 40 años de Democracia, miles de víctimas de la dictadura franquista siguen tiradas en cunetas sin que sus familiares puedan recuperarlos para enterrarles dignamente y si no fuese por las Asociaciones de la Memoria Histórica y la Justicia Universal, esto seguiría así para siempre. 40 años, tras los que se sigue homenajeando a los asesinos franquistas con medallas impuestas por el propio Felipe VI. Otro resquicio de la dictadura.

Descansa en paz, Timoteo Mendieta. Sin grandes homenajes, sin políticos para la foto pero con toda la dignidad del mundo por haber creído y defendido un mundo más justo. Descansa en paz. Por fin.

Autora: Ani García Pérez

