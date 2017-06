¿Por qué la derecha y las grandes empresas no pueden estar en el Orgullo LGTBIQ?

Hoy es el día del Orgullo LGTBIQ. Se conmemora el 48 aniversario de los disturbios de Stonewall, donde la policía desalojo a varias personas homosexuales y trans del mítico bar de Nueva York por celebrar fiestas LGTBIQ y se produjeron movilizaciones contra la LGTBIQfobia institucional. Al año siguiente, se celebró una movilización recordando los hechos, que se convirtió en la manifestación del Orgullo, que se extendió a decenas, centenares de países del mundo. En nuestro país este año se celebra el 40 aniversario de la primera movilización del Orgullo, en Barcelona en 1977, a la que asistieron 4000 personas que fueron golpeadas por la policía.

Desde 1977 a la actualidad, en nuestro país se ha avanzado muchísimo. Se ha pasado de considerar a las personas LGTBIQ como delincuentes a personas que se pueden casar y tener derechos. Se ha conseguido que a las movilizaciones del Orgullo vayan centenares de miles de personas y se visibilicen las reivindicaciones del colectivo. Sin embargo aún queda mucho camino por recorrer. El año pasado, hubo más de 100 denuncias por agresiones homófobas en Madrid. Y faltan muchos derechos por conquistar en temas de derechos sociales, educación, socialbilidad, etc. Incluso también de derechos de Memoria Histórica. Y todos estos derechos democráticos no se pueden lograr con la derecha y las grandes empresas.

Y es que el PP, C´S y las multinacionales, que ahora son tan LGTBIQfriendly, hace 10 años, cuando se aprobó el matrimonio homosexual, estaban totalmente en contra. De echo convocaron movilizaciones contra ello. Y líderes como Rajoy o Rivera han dicho frases como esta:

“El matrimonio siempre ha sido una institución entre un hombre y una mujer” (Rajoy, 2005)

“La unión entre homosexuales no puede ser llamada matrimonio porque esto ofende a la población.” (José María Aznar, 2006)

“El matrimonio homosexual no debe tener la misma protección por parte de los poderes públicos”, porque no garantiza la pervivencia de la especie. (Jorge Fernández Díaz, 2013).

“¿Respetar a los homosexuales? Por supuesto. No hacen daño a nadie, solo a sí mismos. A ver si algún día descubren su cura”. (Andrea Hermida, Nuevas Generaciones del PP, 2012)

“Llamar matrimonio a una unión homosexual genera tensiones innecesarias y perfectamente evitables en la sociedad, sin aportar ninguna mejora a las parejas homosexuales ni a la calidad de su ciudadanía” (Albert Rivera)

Y hace 40 años, sus predecesores franquistas, encarcelaban a homosexuales mediante la Ley de Peligrosidad Social únicamente por su condición sexual. Unas 5000 personas fueron encarceladas por ello durante la dictadura. Había incluso cárceles especiales para ellos.

Y las grandes empresas, que ahora se ponen la bandera arcoiris, solo lo hacen por negocio. Y es que muchas de ellas han llevado a cabo prácticas homófobas. Por ejemplo, en 2014, Burger King expulsó a dos mujeres en Madrid por besarse. Y este año pasó lo mismo con una pareja de hombres en un centro comercial ‘Plaza Estación’ , en Fuenlabrada.

Por todo esto, no podemos permitir que la derecha y las grandes empresas estén en el Orgullo. Este día es un día de lucha, reivindicación, movilización social para conseguir nuestra liberación sexual y social. En 72 países del mundo aún es ilegal la homosexualidad, frente a 22 países donde los homosexuales se pueden casar. Falta mucho por luchar. Y esa lucha no puede ir de la mano de la derecha y las grandes empresas. Ellos quieren despolitizar el Orgullo. Y eso no podemos permitir.

¡Ames a quien a ames, odia a la reacción y al capitalismo!

Autor: Pablo Alcántara Pérez

Escucha el último programa de Recuperando Memoria:

Recuperando Memoria T2-17 #RmCasadelaMemoriaSauceda

Ir a descargar

Por un 1€ puedes hacer que sigamos adelante. Pincha el enlace y apoya con #1EuroPorLaMemoria: TEAMING

Anuncios