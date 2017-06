Querellas en España contra el torturador franquista Antonio González Pachecho “Billy el Niño”

José Antonio González Pacheco, alias Billy el niño, pertenece a esa larga lista de criminales como Radovan Karadzic, Klaus Barbie, Erich Priebke sobre los que en su día pesó una orden de extradición por crímenes contra la humanidad. Con una salvedad, a Billy el Niño el gobierno y la justicia española le ampara y niega a Argentina la orden para ser juzgado en aquel país. En 2014 la fiscalía y la Audiencia Nacional, esas que condenaron a Cassandra a una pena de prisión por hacer un chiste en twiter sobre Carrero Blanco, rechazaron la extradición de González Pacheco por numerosas torturas cuando era policía en la Brigada Político-Social durante los últimos años del franquismo. Algunas de las personas que fueron torturadas por el policía franquista son el ex europarlamentario Willy Meyer, el presidente de la asociación expresos del franquiso Luis Pérez o el catedrático de la Universidad de Córdoba y recientemente fallecido Enrique Aguilar. Todos coinciden en señalar a González Pacheco como un sádico que disfrutaba con el sufrimiento en los interrogatorios. Golpes, amenazas a punta de pistola, torturas psicológicas, palizas terribles…

Ayer nos enteramos por diversos medios que algunas de las víctimas de Billy el Niño van a presentar querellas criminales en juzgados de España. Aunque no se ha especificado dónde exactamente los artículos aseguran que será en Madrid y de hecho hay convocada una rueda de prensa para hoy donde supuestamente se darán a conocer los detalles de esta iniciativa que me sorprende por cuanto la lógica de la razón dice que debía ser en los juzgados españoles por ser en el país de origen, donde tendría que haber comenzado la querella por crímenes contra González Pacheco. Si tiene que fracasar la iniciativa que al menos se retrate la justicia española cuantas veces sea necesario. La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina es la convocadora de dicha rueda aunque se sabe que el primer querellante que presenta la denuncia es Luis Suárez, ex militante de la Liga Comunista Revolucionaria.

Suena a utopía confiar en que prospere la denuncia si el mismo organismo en quien recae la responsabilidad de juzgar a Pacheco hace tres años ya negó la extradición del personaje en amparo de la ley de Amnistía de 1977. Y aunque la esperanza es lo último que se pierde, si es que en materia de memoria histórica se puede hablar de esperanza gobernando el PP, sería de ilusos pensar que esta nueva iniciativa tiene visos de prosperar. Aún quedarán muchos escalones para subir al estrado a Billy el Niño. Primero hay que aceptar a trámite la querella, después en caso de no ordenar su archivo y de ser aceptada a trámite se procederá a la instrucción del caso. Sin duda en el mejor de los supuestos será un proceso que durará varios años pero en el que un servidor no apuesta nada. El aspecto más positivo que veo al denunciar en España a Billy el niño es que se obliga a la Justicia a pronunciarse nuevamente sobre el caso siendo en esta ocasión el propio juzgado el que se encargaría de instruir el caso. Si llegara a buen término se abriría un abanico de posibilidades para llevar ante la justicia a los criminales franquistas que aún permanecen vivos, en caso contrario la fiscalía y el juez de turno tendrán que retratarse para vergüenza de este país. El tiempo corre contra el anhelo de justicia y nada parece presagiar que el régimen tenga prisa por aplicarla.

Autor: Jordi Pedrosa.

