¿Por qué hay que juzgar a Antonio González Pacheco, alias “Billy el Niño”?

Esta mañana en Madrid se han presentado decenas de querellas en nuestro país contra el torturador franquista Antonio González Pacheco, alias “Billy el Niño” miembro de la Brigada Político Social, la policía política del franquismo, durante la dictadura. Y son varios los motivos por los que Billy el Niño debe ser juzgado:

Porque la Brigada Político Social franquista fue una de las principales responsables de la represión durante la dictadura franquista. Esta policía se encargaba exclusivamente del análisis, la vigilancia y la detención de la oposición antifranquista. Desde el inicio hasta el final de la dictadura se encargó de perseguir a todos aquellos que se oponían al franquismo. Estas persecuciones y detenciones se hacían mediante chivatazos, persecuciones. Y como no, torturas. Así cuenta un militante comunista como fue su experiencia con la BPS:

“Se me ordena colocarme en medio de la habitación, se me echan encima, se me esposa-antes me habían hecho quitarme gabardina y chaqueta-me quitan los zapatos y empiezan a pegarme. Uno con un bastón de madera de uno tres centímetros aproximadamente de diámetro, con un trozo de hierro en la punta. Me golpean salvajemente en la espalda, las manos esposadas detrás, en las piernas y en los

muslos. Con los puños me pegan preferentemente en el estómago y en el pecho”

Y así hay centenares, miles y miles de testimonios de lo que fue la tortura de esta “Gestapo de Franco” como la llamaba la oposición antifranquista. Esta represión no fue sólo en los años de la posguerra, sino en los últimos años de la dictadura. De hecho en los últimos años de la dictadura, entre 1963 y 1976, unas 53.5000 personas fueron detenidas por sus actividades políticas. Y la mayoría de ellas sufrieron la tortura, la cárcel, etc.

2. Sin embargo, durante los años de la Transición, a pesar de que una de las peticiones de la oposición al franquismo era la depuración de los aparatos policiales de elementos franquistas y de torturadores, esto no se realizó. Al contrario, muchos de los miembros de la Brigada Político no sólo no pasaron por un juzgado por las torturas que sufrieron, sino que incluso fueron ascendidos en el escalafón policial y recibieron medallas. De hecho, Billy el Niño recibió en julio de 1977 la Medalla al Mérito Policial con distintivo Blanco.

3. Y durante estos años, quienes sufrieron sus torturas, tuvieron que estar callados. Sin embargo, a partir de 2011, las víctimas del franquismo se organizaron en asociaciones como “La Comuna” para pedir de una vez por todas justicia. Y para ello se fueron para Argentina, que ya ha juzgado a los militares, funcionarios y policías que participaron en la represión de la dictadura militar de 1976. Sin embargo, el Gobierno español se ha negado en rotundo a ayudar a la justicia argentina para que estos crímenes se juzguen, amparándose en la Ley de Amnistía. Y han impedido que se extradite a Billy el Niño, entre otros 19 encausados.

Por ello, por la represión franquista y las torturas y las muertes que sufrieron aquellos que se enfrentaron a la dictadura, por el olvido político impuesto durante la Transición y por la falta de respeto por parte del Gobierno de nuestro país para con la justicia universal, son más necesarias que nunca estas querellas contra Billy el Niño en nuestro país. Hay muchas otras razones, pero estas son las principales. Y todos los que estamos implicados en esto de la Memoria Histórica debemos apoyar estas querellas, debemos pelear porque se juzgue a Billy el Niño y a todos los torturadores, militares y políticos que participaron en los crímenes del franquismo. Sus crímenes no pueden quedar impunes. Por ello, desde Recuperando Memoria pedimos de una vez por todas que haya verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo y para aquellos que se dejaron la piel para luchar contra la dictadura. Pedimos que se derogue la Ley de Amnistía, que se cree una Ley de víctimas del franquismo que de verdad las ayude y que se equipare a la Ley de víctimas del terrorismo, que se permita juzgar los crímenes del franquismo en nuestro país, que se incluya una materia de Memoria Histórica en los centros de estudio y que se creen lugares de memoria de la represión franquista. Así sí acabaremos con la impunidad del franquismo

¡Basta ya de impunidad!

¡Billy el Niño y todos los tortudores franquistas a la cárcel!

Autor: Pablo Alcántara Pérez.

Por un 1€ puedes hacer que sigamos adelante. Pincha el enlace y apoya con #1EuroPorLaMemoria: TEAMING

Anuncios