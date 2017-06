¡BASTA YA! Restitución inmediata y gratuita del Pazo de Meirás al pueblo gallego

No hace mucho tiempo escribía un artículo en relación a las incautaciones, robos, expolio, que se llevaron a cabo por parte de los “vencedores” durante la Guerra Civil y la Dictadura franquista, objetos, bienes inmuebles, dinero, etc, que nunca han sido devueltos a sus legítimos dueños y que siguen estando en manos de esos herederos, herederos que disfrutan de todos los derechos y beneficios sobre ellos sin ninguna obligación por su parte. https://radiorecuperandomemoria.com/2017/06/02/el-dinero-rojo-incautado-por-franco-seguira-en-manos-de-sus-beneficiarios/

El caso que hoy nos ocupa es el del archiconocidísimo Pazo de Meirás, ese “ regalo” que fue hecho a Franco por parte de los “vecinos” de Sada en A Coruña. Como Bien de Interés Cultural la familia Franco está obligada a abrir el Pazo al público, al menos, 4 días al mes, algo que se incumple sistemáticamente y por el que ha sido denunciado en varias ocasiones.

En esta última ocasión el Gobierno gallego de Alberto Nuñéz Feijoó ha decidido poner una sanción a la familia Franco de 6.000 €, algo irrisorio, más bien con carácter simbólico, al incumplir una de las infracciones señaladas en el artículo 129 de la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia de 2016, siendo la cantidad más alta que se puede alcanzar ya que es una infracción leve. Ya sabemos, el patrimonio pertenece a unos cuantos privilegiados a los cuales es mejor no molestar.

El 25 de agosto de 2008 se publica en el BOE que la Dirección General de Patrimonio Cultural, de la Consejería de Cultura y Deporte comienza el procedimiento para la declaración de bien de interés cultural, con la categoría de monumento, del inmueble denominado Torres de Meirás, también conocido como Pazo de Meirás, en Sada (A Coruña) propuesta por su Ayuntamiento.

El 25 de marzo de 2011, y tras cuatro años de batalla legal contra la familia Franco, se abre el Pazo al público. La visita guiada incluye un guión escrito por la familia Franco sobre la historia parcial y sesgada de las Torres de Meirás y que comienza en la capilla construida por la autora de Los Pazos de Ulloa.

La Torre Meirás es una casa fuerte construida en el s. XVI perteneciente a los Patiño de Bergondo.

Durante la Guerra de Independencia (1809) es destruida, Es heredada por la escritora Emilia Pardo Bazán, Condesa de Pardo Bazán, título concedido por Alfonso XIII en reconocimiento a su calidad literaria. En un estado ruinoso, Pardo Bazán comienza su reconstrucción en 1893, aunque su aspecto medieval nos puede despistar.

Tras la muerte de la escritora en mayo de 1921 y la de su hijo en 1936, su hija y su nuera deciden regalar el Pazo a la Compañía de Jesús pero las autoridades franquistas de A Coruña pensaron regalárselo a Franco como residencia de verano.

La “Junta Provincial Pro Pazo del Caudillo” compra la propiedad por un valor de 400.000 a 725.000, dependiendo de las fuentes, sin embargo, sólo compran la casa y una pequeña parte del terreno. Con todas las argucias habidas y por haber, se escritura a nombre de Francisco Franco una extensión de terreno mucho mayor que la comprada.

https://www.memoriacatalunya.org/articles/Breve%20do%20PAZO%20DE%20MEIR.htm

En julio de 2011 comienzan las “irregularidades”. La familia Franco y la Xunta deciden cerrar por vacaciones. Esta será la tónica general cada verano hasta el punto que en agosto de 2015 el Alcalde de Sada y la Comisión de la Memoria Histórica de A Coruña denuncian el incumplimiento por parte de la familia Franco aumentando que “no consideran que el Pazo sea un Bien de Interés Cultural, sino un patrimonio exclusivo y privado”. De hecho, quien ha visitado el Pazo ha comentado que todos los muebles permanecen tapados con una sábana desde la muerte del Dictador. Todo está en penumbra, con olor a humedad. En el despacho y la biblioteca del dictador, también muy oscuros, hay múltiples libros “sobre régimenes, de ciencias y de historia”. No falta una vieja bandera descolorida con el escudo del yugo y las flechas, y escudos varios de la familia Franco. El ambiente resulta escalofriante y tétrico, cosa que no es de extrañar hablando de quien estamos hablando.

Lo que quedaba del patrimonio de Emilia Pardo Bazán fue completamente eliminado y destruido en las obras de remodelación que se llevaron a cabo bajo la supervisión de Carmen Polo, “La Collares”, así la llamaban mis abuelos por su predilección por los collares de perlas.

Según el escritor Isaac Díaz Pardo que trabajaba en un taller de joven y que fue al Pazo a trabajar, constata la destrucción de parte del legado de Emilia Pardo Bazán. Según el arqueólogo y escritor gallego Felipe Senén :”Muchos de los muebles de la condesa pasaron a la Real Academia Gallega y al ayuntamiento A Coruña, donde aún se conservan”; “trajeron muchos muebles del palacio del Pardo, todo lo que sobraba allí iba a parar aquí”.

La noche del 18 de febrero de 1978 un incendio aún hoy rodeado de misterio, se originó en el pazo y afectó de manera especial a La Quimera, la torre más elevada de Meirás, que albergaba la biblioteca personal de Pardo Bazán. La prensa de la época se hizo eco del suceso. Poco antes, también publicaba la intención de Carmen Polo de donar la propiedad a la Fundación Francisco Franco, algo que nunca ocurrió tras los daños causados por el fuego. El día de los hechos también se habla de un intenso tráfico de vehículos militares en la propiedad.

En enero de 2016 el concejal de Promoción Económica, Turismo e Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sada (A Coruña) denuncia “problemas” en las visitas al Pazo de Meirás y reclama “una solución inmediata” a esta situación. En su comunicado, afirma que a los visitantes que quieren acceder a él “les es imposible realizar la visita que tienen solicitada o reservar día para hacerla”.

El 7 de marzo la Xunta, gracias a la presión del ayuntamiento gobernado por Sadamaioría, PSOE y BNG, abre una investigación para comprobar si la familia está incumpliendo su obligación de abrir el pazo al público todos los viernes del año. Según Xosé Lois Suárez Becerra, concejal de Turismo de Sada por el BNG: “La soberbia de los Franco es inmensa, se consideran por encima del bien y del mal”, protesta el nacionalista: “Arrastramos esta lucha generación tras generación, el asunto debería ser tratado con más responsabilidad y contundencia por parte de las Administraciones”. “En Alemania no hay propiedades de los Hitler, y los Mussolini no tienen nada en Italia… Pero los Franco dominan un patrimonio descomunal. Quieren tener el pazo cerrado para 12 días al año que lo pisan, se niegan a reconocer que es del pueblo de Sada” . Hablando de Hitler….. A finales de 2016 el Parlamento austriaco expropiaba la casa natal de Hitler. La medida se tomó después de que la dueña se negara a vender el inmueble al Estado.

El 26 de febrero de 2017 la familia Franco decide desconectar el servicio de reservas telefónicas 609 419 096 : “el número marcado no existe. Por favor, compruébelo y marque de nuevo”. Desde la página de Turismo de la Xunta visitaspazomeiras@gmail.com nadie responde. El expediente de investigación abierto en marzo de 2016 se archivó con rapidez, porque el Ayuntamiento de Sada, que impulsó la investigación, aportó “escasas” protestas ciudadanas, que los gestores del sistema achacaron a un problema puntual con el correo electrónico. La empresa sostuvo entonces que en ningún momento había pretendido obstaculizar las visitas y que respondía en aquel momento a los correos atrasados.

Benito Portela, alcalde de Sada, En Marea, decide hacer una visita al Pazo. Tuvo que esperar 4 horas. Sus impresiones…:“Nunca pensé que podría sentirme aún más alejado de Franco, de lo que representa y de su familia”; “Aquí dentro se respira Antiguo Régimen, del de verdad. Si me dicen esta mañana antes de entrar que aún podía ser más antifranquista, no me lo creo”.

El 19 de marzo el PSdeG registra una petición en la Mesa de la Comisión de Cultura para que se realice una visita institucional al Pazo de Meirás ante “el incumplimiento de la Ley de Bienes de Interés Cultural (BIC)” que establece que se debe permitir una visita pública gratuita “cuanto menos” cuatro días al mes. Así, el 31 de marzo el Parlamento Gallego, por iniciativa del PSdG-PSOE, apoyada por En Marea y BNG y sin que el PP se oponga, deciden hacer una visita institucional a Meirás para conocer de primera mano las trabas que ponen los Franco para impedir que los gallegos, sus verdaderos propietarios, visiten el Pazo.

El 2 de abril la Xunta del PP abre con sigilo y por segundo año consecutivo un expediente sancionador, todos los grupos políticos del Parlamento gallego parecen de acuerdo en respaldar al PSOE, que ha pedido que la Comisión de Cultura organice una visita institucional al palacete. Por su parte, En Marea registra una iniciativa para la modificación de la Ley de Memoria Histórica que permita “la recuperación gratuita de Meirás con la base de la ilegitimidad de su procedencia”. El objetivo de la formación, han explicado el diputado Antón Sánchez y el propio alcalde de Sada, Benito Portela, es que la propuesta llegue pronto al Congreso.

El 8 de abril, según el ABC, se “recupera” la linea telefónica, tras unos problemas con la linea (culpa de Telefónica) para concertar las visitas. Según cuenta una trabajadora de este servicio: “Este es el número del Pazo de Meirás y funciona perfectamente. Nunca ha habido ningún problema para concertar una cita. El Pazo se puede visitar todos los viernes del mes durante cuatro horas. Siempre ha habido comunicación con todos aquellos que han querido visitarlo”, teléfono 686612717. También se informa de que el correo electrónico al que se puede escribir para concertar una cita es visitaspazodemeiras@gmail.com. . El periódico ABC aprecia que el número que aparece en la oficina de Turismo es distinto del que aparecía antes. ¡ Me cachis!http://www.abc.es/estilo/gente/abci-pazo-meiras-recupera-linea-telefonica-y-visitantes-201704071953_noticia.html

El 9 de mayo los tres grupos de la oposición gallega, a propuesta de En Marea, piden en el pleno del Parlamento de Galicia “recuperar para lo público” el Pazo de Meirás. La iniciativa consideraba imprescindible “recuperar para el pueblo dignidad y los bienes robados” ya que el pazo de Meirás “no fue un regalo del pueblo, fue un expolio violento, un botín para los vencedores”. Además, la iniciativa, que implicaba pedir al Congreso modificar la Ley de Memoria Histórica “debe ser debatida en el Congreso y no en el Parlamento gallego”, fue rechazada por PPdeG porque consideraban que la propuesta formulada “incumpliría” la ley y daría lugar a “numerosos procesos jurídicos”. ¿ Incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica ? ¿ De qué me suena? ¡ Hay qué tener poquita….!

http://play.cadenaser.com/audio/1494508457_074271 http://play.cadenaser.com/audio/1458656174_422783/

http://play.cadenaser.com/audio/1457354979_769110/

Y aquí llegamos al principio de este artículo. Esa Xunta, el señor Feijoó, presionada por los cuatro costados y ante el sistemático incumplimiento por parte de la familia Franco de la ley, se le ocurre multar a la familia del dictador con sólo 6.000€, algo que no les va a hacer ningún daño, ni económico, ni moral: ni económico, porque se calcula que la fortuna de la familia alcanza los 500 millones de euros, expoliados, céntimo a céntimo con sangre, dolor y humillación; ni moral, porque las instituciones, gobiernos, partidos políticos, jueces y fiscales, estamentos militares, policías, aristócratas, empresarios, asociaciones, grupos, colectivos, etc…y, en general, todos los votantes y simpatizantes, da igual del color que sean, han sustentado el poder de la familia Franco durante estos 42 años, han seguido mirando hacia otro lado, para mantener sus privilegios o para subirse al carro de la “ Democracia “.

Este episodio no va a terminar aquí. La familia Franco seguirá haciendo lo que siempre le han permitido hacer, es decir, pasar por encima de todos y de todo, como ya hiciera el legitimo fundador de su estirpe. Sin embargo, cada día somos más los que nos unimos con fuerza en contra de todos los que han mantenido en este país el privilegio de ser los asesinos, represores y expoliadores de un pueblo libre y democrático.

La devolución de manera gratuita del Pazo de Meirás al pueblo gallego sigue su marcha. Numerosas entidades como la Iniciativa Galega pola Memoria, la Real Academia Galega, la Universidad de A Coruña y diversas asociaciones culturales se han unido con este fin. El Centro Universitario de Riazor ha acogido el inicio del grupo de trabajo impulsado por la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña, que prepara diferentes movimientos de manera previa al 80º aniversario de la entrega del Pazo de Meirás, en Sada, al dictador Francisco Franco. Se han establecido las líneas de trabajo de este conjunto desde ahora hasta diciembre de 2018, momento en que se cumplirán ochenta años de la citada entrega formal al dictador de las instalaciones. Agotada la vía institucional retomarán la vía de la presión social.

Autora: Nanny García Gómez

