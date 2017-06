Represión en la cárcel contra los presos de Alsasua.

Lo que haga falta con tal no mantener el negocio político de ETA. Lo que sea necesario para que las actividades de ETA no sean cosa del pasado y podamos seguir sacando rendimiento político a costa de vulnerar las leyes y saquear los derechos civiles y la libertad de expresión. Todo cuanto se mueve en Euskadi es y será tratado como sospechoso de pertenencia a banda armada ¿Que usted maneja marionetas y en la actuación figura un letrero con que contenga los tres caracteres malditos? Encarcelando que es gerundio ¿Que hay una trifulca en un bar de Navarra? A la Audiencia Nacional que estamos tardando y prisión incondicional y procesamiento por terrorismo. Que pertenezcan a ETA es lo de menos, ha sido en Euskal Herria y por tanto es terrorismo ¿Que usted cocina bacalao al pie pil?…bueno eso será objeto de análisis pero no se marche muy lejos por si tenemos que contara con usted y como lleve boina ya tiene varios puntos ganados. Advertido está. Porque de eso se trata, de crear un clima de miedo para que el aliento de un posible procesamiento sea percibido en el cogote por todo aquel que esté sopesando la posibilidad de expresar la más mínima disidencia. En esta democracia vale todo menos discrepar. Los jóvenes que se pelearon con dos guardias civiles en octubre del pasado año ya se encuentran dispersos cual etarras o yihadistas con delitos de sangre. Algunos en Aranjuez, otros en Soto del Real, otros en Navalcarnero, no sea que afinados en la misma cárcel se les ocurra organizar una partida de mus. Serán los familiares los que tienen que recorrer cientos de kilómetros para visitarles y meter horas de carretera. El diario Público informaba ayer del último despropósito relacionado con este caso, una noticia que sería más propia de esa dictadura militar tan añorada por los nostálgicos.

El joven Adur Martínez de Alda fue trasladado a una celda de aislamiento tras haber agradecido en euskera el apoyo recibido por varios colectivos de jóvenes que se habían trasladado hasta la prisión de Soto del Real el pasado 3 de junio. A través de los barrotes de su celda vio como dichos jóvenes le infundían ánimos para sobrellevar el proceso y les respondió con un “eskerrik asko”. Se entiende que existiendo expresiones mucho más castizas como “A Dios gracias”, el que un terrorista tan peligroso se exprese en euskera no puede mas que ser interpretado como un acto violento merecedor de tan severo castigo. La gravedad de esta situación tiene el añadido del acuerdo del Tribunal Supremo que otorgaba a la Audiencia Nacional el caso de los jóvenes de Alsasua frente a la reclamación de la Audiencia provincial de Navarra que consideraba que era ella la pertinente para hacerse cargo del proceso al no contener elementos que pudieran considerarse de terrorismo. Cuando vamos camino de cumplir seis años desde que ETA anunciara el cese definitivo de la violencia estamos siendo testigos de la escalada de procesos por actos terroristas casi tanto o más que en los tristes años de los coches bomba. La democracia cojea por las cuatro patas, el estado de excepción se palpa con cada noticia judicial; Alfon, Boda, Casandra, Strawberry, Alsasua, serán merecedores de figurar en los libros de la historia de España cuando se analicen unos años manchados por la infamia y la represión más antidemocrática desde la creación del terrorismo de estado ¿Pero saben qué es lo que más me entristece? Que mañana mismo podría comenzar el principio del fin de todos los atropellos si la moción de censura que presentará PODEMOS tuviera el apoyo suficiente. Con toda seguridad no será así. La consecuencia será un Rajoy envalentonado que por muchos casos de corrupción que le siga salpicando día sí día también sabe que podrá contar con la complicidad manifiesta de Ciudadanos y Psoe para mantenerse en el poder. Mientras todo esto esté sucediendo varios jóvenes sin ser terroristas seguirán sufriendo la privacidad de libertad y la dispersión como si lo fueran. Y es que el petróleo de ETA es un pozo demasiado goloso para dejarlo enterrar.

Autor: Jordi Pedrosa

