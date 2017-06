40 años de las elecciones de 1977.

Hoy, 15 de junio, se cumplen 40 años de las primeras elecciones democráticas tras 40 años de dictadura franquista. Porque frente a lo que nos intenta vender RTVE o La Razón, no son las primeras elecciones democráticas de la Historia de nuestro país. Las primeras elecciones democráticas fueron en 1933 con la II República, que fue la primera gran experiencia democrática de nuestro país.

Este aniversario viene tras una moción de censura de Podemos contra el Partido Popular que puso contra las cuerdas al partido más corrupto de Europa. Este aniversario viene en una época de total cuestionamiento del régimen del 78 y de todas sus estructuras, desde la justicia hasta el parlamento, pasando por los medios de comunicación, la Monarquía y los grandes poderes económicos.

Y es que necesario hacer una revisión de estas elecciones de 1977. Estas elecciones se consiguieron, no gracias a la magnimidad de Suárez, el Rey o Fraga, sino por la lucha de centenares de miles de trabajadores que se dejaron la piel luchando en la calle durante los años de la dictadura y los primeros de la Transición para conseguir derechos democráticos y libertades. Y también para cambiar sus condiciones de vida y transformar la sociedad.

Gracias a esta lucha se consiguió, antes de dos años de la muerte de Franco, la legalización de la mayoría de partido y sindicatos, incluido el PCE, el principal partido del antifranquismo, libertades políticas, libertad de expresión, etc. Pero se consiguió permitiendo que los franquistas, que los policías torturadores, que aquellos que habían llevado a cabo la represión de la dictadura no sólo siguieran en el poder, sino que dijeran que eran “democrátas” cuando durante 40 años habían rechazado la democracia.

Y que con amenazas de golpismo militar y con la desconfianza de los dirigentes de la izquierda en impulsar la ruptura total con el franquismo (que en el 76 estaban por ello, pero tras el triunfo de Suárez en el referéndum para la Ley de la reforma política de diciembre de ese año, dejaron de estarlo) se abandonaron muchas banderas que la izquierda durante el franquismo levantó: la cuestión del referéndum Monarquía o República, el castigo a los represores de la dictadura franquismo, la propia bandera republicana, la lucha por el socialismo. Al final, los dirigentes del franquismo pudieron cambiar tranquilamente de chaqueta sin que los crímenes de la dictadura fueran juzgados. Y los asesinados en las fosas comunes fueron completamente silenciados por todos los partidos.

Y así fueron las elecciones de 1977, con personas como Arias Navarro o Fraga, personas que habían firmado penas de muerte, pudiendo presentarse a las elecciones. Mientras los partidos declarados republicanos no pudieron hacerlo.

Tampoco se permitió votar a los menores de 21 años. Por lo que, la franja de 18 a 21 años (que actualmente sí puede votar), que eran en total 2 millones de personas, se quedaron sin votar. Y muchos de estos jóvenes eran el caldo de cultivo para la izquierda. Así se demostró en las luchas de 1979 contra las reformas educativas de UCD.

El resultado de esas elecciones dio la victoria a UCD (34,4%), pero por un escaso margen. Sacó unos 800.000 votos al PSOE (29,3%), un 5% de diferencia de votos. Sin embargo, por el sistema de votos, UCD se quedó a solo diez escaños de la mayoría absoluta. El PCE y Alianza Popular se quedaron muy lejos de sus expectativas electorales, lo que causó en los de Carrillo fuertes disputas internas y en Alianza Popular, que tenía un gran tufo a franquismo, le costó años quitarse ese ropaje de cara a la opinión pública (aunque en la actualidad sabemos que el PP en privado sigue oliendo mucho a franquismo). Adolfo Suárez (quien había ocupado cargos importantes en el franquismo) se convirtió en presidente de Gobierno. Y comenzó la gran época de los pactos: la Ley de Amnistía, los Pactos de la Moncloa, la Constitución. Pactos, algunos de ellos (como los de la Moncloa) que tuvieron también su rechazo social importante.

Por supuesto, todos esos pactos se olvidaron de la impunidad de los crímenes del franquismo y de castigar dichos crímenes. Tanto los que habían luchado contra Franco, siendo torturados, estando en las cárceles o en el exilio, como los que habían perpetuado el franqusimo mediante la represión, eran iguales. Nadie fue castigado por los asesinatos de la dictadura.

Por eso, desde Recuperando Memoria, no negamos que las elecciones de 1977 fueron un paso importante para conseguir los derechos democráticos para la mayoría social tras 40 años de dictadura. Pero esta democracia, desde el primer momento, nació muy coja. Porque no condenó y juzgó los crímenes del franquismo, porque no preguntó sobre Monarquía o República, porque no se propuso cambiar la sociedad. Por eso, es necesario hacer una revisión de esta época. Y no ver sólo sus luces, sino también sus muchas sombras. Para construir un mundo mejor (que yo creo que debe ser un mundo socialista) es necesario entender y estudiar la Historia. Y la Historia de la Transición se hizo bajo los pies de miles de asesinados en fosas comunes y bajo su olvido. Recuperar la memoria de los que lucharon contra la dictadura, castigar a sus represores y luchar por transformar la sociedad, es el mejor legado que podemos dejar para el futuro.

Autor: Pablo Alcántara

