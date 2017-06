Las referencias históricas en el discurso de Pablo Iglesias en la moción de censura.

En el discurso de dos horas y cuarenta y cinco minutos que dio ayer Pablo Iglesias en el Congreso de los Diputados presentando como candidato en la moción de censura de Unidos Podemos dijo una verdad (entre otras muchas) que para mí es inapelable: “Reconocer la Historia de España es necesario para entender el presente”. Y es que es una verdad como un templo. Para saber quienes somos y qué ser, necesitamos saber de donde venimos. Para saber de donde viene la corrupción, la desigualdad, los recortes ya para saber como acabar con todo ello, necesitamos entender las raíces de dichos problemas, que están en la Historia.

En el discurso de ayer, Pablo Iglesias dio muchos nombres de hombres y mujeres de la Historia de nuestro país, haciendo un exhaustivo análisis de diferentes etapas de nuestro pasado. Aquí van algunas de esos nombres:

Antonio Cánovas del Castillo (Málaga, 8 de febrero de 1828-Mondragón, 8 de agosto de 1897). Político español. Fundador de la Unión Liberal del general O´Donell, su primera responsabilidad política fue la redacción del Manifiesto de Manzanares, que hizo públicas las posiciones de los militares participantes en la llamada «Revolución de 1854». Durante el Sexenio Revolucionario de 1868-74, Cánovas asumió el liderazgo de una minoría conservadora en las Cortes, señalándose en los debates contra el sufragio universal y la libertad de cultos y fue impulsor de la causa borbónica. Llegó al poder en 1875 con Alfonso XII. Fue el impulsor del modelo de la Restauración. Tras gobernar casi sin interrupciones hasta 1881, Cánovas dejó el poder a Sagasta en aquel año, recuperándolo en 1884. Al morir Alfonso XII en 1885 y para consolidar la regencia de María Cristina de Habsburgo, selló con Sagasta el llamado «Pacto de El Pardo», por el cual ambos partidos se sucederían sin enfrentarse en la gobernación del país. Y es que, efectivamente, la peculiaridad del régimen canovista era que las elecciones constituían una farsa manejada por las redes oligárquicas del caciquismo, mientras que el Parlamento y el gobierno se formaban de espaldas a la opinión pública.

José María de Salamanca y Mayol (Málaga, 23 de mayo de 1811-Carabanchel Bajo, Madrid, 21 de enero de 1883), I marqués de Salamanca y I conde de los Llanos con Grandeza de España, fue un influyente estadista, destacada figura aristócrata y social y hombre de negocios durante el reinado de Isabel II de España. Da nombre al actual barrio de Salamanca de Madrid, parte del ensanche de la ciudad que impulsó. De vida aventurera y con múltiples altibajos, a José de Salamanca se le atribuyen numerosos negocios con grandes beneficios en sectores como el ferroviario, la construcción, la banca o la inversión bursátil, además de varias corruptelas; a menudo como socio de otros destacados miembros de la sociedad española del momento, incluyendo a María Cristina de Borbón, madre de Isabel II y regente durante su minoría de edad. Probablemente llegó a poseer, en sus mejores momentos, la mayor fortuna de España.

Francisco Silvela y de Le Vielleuze (Madrid, 15 de diciembre de 1843-Madrid, 29 de mayo de 1905) fue un político y académico español, presidente del Consejo de Ministros durante la regencia de María Cristina de Habsburgo y el reinado de Alfonso XIII, así como ministro de Gobernación, de Gracia y Justicia, de Estado y de Marina.

Joaquín Costa Martínez (Monzón, Huesca, 14 de septiembre de 1846-Graus, Huesca 8 de febrero de 1911) fue un político, jurista, economista e historiador español, el mayor representante del movimiento intelectual decimonónico conocido como regeneracionismo, con sus conocidos lemas «escuela y despensa» y «doble llave al sepulcro del Cid para que no vuelva a cabalgar».

Indalecio Prieto Tuero (Oviedo, 30 de abril de 1883-Ciudad de México, 12 de febrero de 1962) fue un político socialista español. Cuando apenas tenía catorce años comenzó a asistir al Centro Obrero de Bilbao, donde se relacionó con los socialistas, e ingresó en 1899 en la Agrupación Socialista de Bilbao. Inició su vida laboral como taquígrafo en el diario La Voz de Vizcaya. Fue ferviente partidario de la Conjunción Republicano-Socialista, a través de la cual consiguió sus primeros cargos públicos —diputado provincial por Vizcaya en 1911—. Fue elegido concejal del Ayuntamiento de Bilbao en 1917. Proclamada la II República el 14 de abril de 1931, Prieto fue nombrado Ministro de Hacienda del Gobierno provisional presidido por Niceto Alcalá-Zamora y participó en los primeros gabinetes de la República, ocupando las carteras de Hacienda (abril-diciembre de 1931) y Obras Públicas (hasta septiembre de 1933). En las elecciones de 1936 fue elegido diputado por la circunscripción de Bilbao. Durante la Guerra Civil, tras la caída de Talavera de la Reina en septiembre de 1936, Largo Caballero se convierte en presidente del Consejo de Ministros, siendo nombrado Prieto Ministro de Marina y Aire del nuevo gobierno. Tras los sucesos revolucionarios de mayo de 1937 en Barcelona, cae el gabinete Largo Caballero por la oposición del Partido Comunista de España y del propio Prieto. El nuevo gobierno es presidido por Juan Negrín, en principio miembro de la facción de Prieto, y éste es designado Ministro de la Defensa Nacional. Tras la caída del Frente Norte en octubre, presenta la dimisión que no le es aceptada, aunque en abril de 1938, tras el derrumbe del frente de Aragón y sus enfrentamientos con Negrín y con los ministros comunistas, sale del gobierno.

Antonio Ramos Oliveira (Zalamea la Real (Huelva) 09/04/1907 — México DF 25/06/1973). Escritor y periodista. Cursó estudios en Sevilla y posteriormente se trasladó a Madrid, donde perteneció a la plantilla de El Socialista como redactor del extranjero desde abril de 1930 y en agosto de ese año se trasladó a Berlín como corresponsal de El Socialista, siendo testigo directo de los últimos días de la República de Weimar. Ingresó en la AS de Madrid en 1931. En 1932 se hizo socio de la Asociación de la Prensa de Madrid. En las elecciones generales de 1933 fue candidato del PSOE por Huelva sin resultar elegido. Estuvo en prisión por su participación en la revolución de octubre de 1934. Durante la guerra civil fue agregado de prensa en la Embajada de la República Española en Londres y donde se quedó una vez finalizada ésta y donde publicó su obra: Politics, Economics and Men of Modern Spain (1946).

Valentín Almirall (Barcelona, 8 de marzo de 1841-ibídem, 20 de junio de 1904) fue un político, periodista, ensayista y abogado español. De ideología republicana y federal, es considerado uno de los ideólogos del catalanismo político. Su labor pública se movió por el terreno de las ideas con una notable acción de articulismo, con casi ochocientos densos artículos periodísticos.

Emilia Pardo Bazán (La Coruña, 16 de septiembre de 1851-Madrid, 12 de mayo de 1921), condesa de Pardo Bazán, fue una noble y aristócrata novelista, periodista, ensayista, crítica literaria, poeta, dramaturga, traductora, editora, catedrática y conferenciante española introductora del naturalismo en España. Fue una precursora en sus ideas acerca de los derechos de las mujeres y el feminismo.1 Reivindicó la instrucción de las mujeres como algo fundamental y dedicó una parte importante de su actuación pública a defenderlo.

También habló de los siete ministros franquistas que fundaron el Partido Popular ¿quienes son estos? Manuel Fraga Iribarne, Ministro de Información y Turismo con Franco, Cruz Martínez Esteruelas, Minsitro de Educación, Federico Silva Muñoz, ministro de Obras Públicas, Laureano López Rodó, ministro de Asuntos Exteriores, Enrique Thomas de Carranza, jefe de la censura franquista, Gonzalo Fernández de la Mora, ministro de Obras Públicas, Licinio de la Fuente, ministro de Trabajo.

Autor: Pablo Alcántara Pérez.

Por un 1€ puedes hacer que sigamos adelante. Pincha el enlace y apoya con #1EuroPorLaMemoria: TEAMING

