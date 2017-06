LAS PERLAS LINGÜISTICAS DE MARIANO RAJOY.

El ser humano es muy aficionado a hacer rankings de todo lo que creemos que merece la pena de hacer una lista. O sea que nos gusta hacer listas aunque luego los rankings no sean los mismos. Pero para eso están las listas, que lo saben todo.

Perdón…creo que he estado hoy demasiado tiempo viendo el debate de la moción de censura de Unidos Podemos al Gobierno de Mariano Rajoy y algo se me debe haber pegado de la elocuencia verbal del Presidente del Gobierno.

Porque si algo “positivo” nos está dejando el gallego afincado en La Moncloa durante los “años Marianos” que llevamos soportándole, son sus perlas lingüísticas que, muy al contrario de sus políticas, consiguen sacarnos una sonrisa y de cuando en cuando, alguna carcajada.

Muchas y muy variadas han sido las frases de dudoso contenido intelectual que nos ha dejado Mariano. Un legado que para las generaciones venideras quizás no tengan mucho valor, pero que a nosotros nos platea la duda si no sería conveniente que, para llegar a ser Presidente de un Gobierno, debería haber alguna prueba de capacitación y unos requerimientos mínimos para, al menos, no ir haciendo el ridículo públicamente.

«Ya en épocas remotas se afirmaba como verdad indiscutible que la estirpe determina al hombre , tanto en lo físico como en lo psíquico. […] era un hecho objetivo que los hijos de buena estirpe superaban a los demás … El hombre después, en cierta manera nace predestinado para lo que habrá de ser. La desigualdad natural de hombre viene descrita en el código genético. […] Los ‘modelos progresistas’, constituyen un claro atentado al progreso porque contrarían y suprimen el natural instinto del hombre a desigualarse, que es lo que ha enriquecido al mundo y elevado el nivel de vida de los pueblos” (1983 – Pleno del Parlamento de Galicia. Para mí la guinda del pastel de este piquito de oro). Pero Mariano ¿no pretenderás decir con esto que los hijos de los ricos son mejores que los hijos de los pobres? ¿Y que los hijos de los pobres son menos que los hijos de los ricos? O sea, que la tendencia a desigualarse ya la tenemos cuando nacemos ¿no? Claro como el agua.

«El Gobierno del PSOE se ha propuesto traicionar a los muertos» (11 de mayo 2005 – Debate sobre el Estado de la Nación). “Estamos hartos de Franco y de la República. Miremos al futuro” (14 de diciembre 2006) Aquí tengo que ponerme seria, Mariano. ¿Traicionar a los muertos? No me hagas hablar, no me hagas hablar. Porque si hablo, te diría que en España aún hay más de 100.000 muertos, asesinados, traicionados por ti, tus gobiernos y toda la patulea política que prefiere mirar hacia otro lado antes que reconocer y condenar el genocidio cometido por el Franquismo, negándoos a cumplir con el deber moral de buscar y abrir las fosas comunes para que podamos enterrar en paz a nuestros muertos, perdón, asesinados. Ellos no tuvieron futuro. Y nosotros no entendemos nuestro futuro sin que nuestros muertos recuperen la Dignidad robada a punta de pistola.

«Yo de este asunto sé poco, pero mi primo, que supongo que sabrá, claro, y entonces dijo: “Oiga, he traído aquí a diez de los más importantes científicos del mundo, y ninguno me ha garantizado el tiempo que iba a hacer mañana en Sevilla”. ¿Cómo alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años? No lo sé, es decir, no lo sé; es un asunto al hay que estar muy atentos pero, en fin, tampoco lo podemos convertir en el gran problema mundial. Hay otros problemas más importantes, como los problemas del sector energético, los problemas de las emisiones y otros problemas muy importantes.» (22 de octubre 2007 – X Congreso de la Empresa Familiar) A ver, Mariano, tranquilito. Te agradecemos mucho que quieras estar atento a lo que va a ocurrir en los próximos 300 años, pero la verdad que sería mucho más provechoso si te preocuparas un poquito más por lo ocurre ahora ¿no? Recuerdos a tu primo.

«Da gusto hablar bien de quien se merece que hablen bien de uno, y de aquel del que uno quiere hablar bien porque se lo merece.» (26 de noviembre 2009 – Mariano Rajoy sobre Antonio Basagoiti). De lujo Mariano. Voy a leerlo de nuevo, a ver si me aclaro. ¿De quién hablamos bien, de ti, de Basgoiti o de quien se lo merece? Uff, hasta ahí ya no llego.

«Yo prefiero no subir el IVA en 2013 pero también le digo que si en ese momento es bueno subir el IVA lo haré y haré cualquier cosa aunque no me guste y haya dicho que no lo voy a hacer.» Pobre Mariano, siempre obligado a ser el malo. Teniendo que hacer cosas que no quiere. Pero que malo tiene que ser político. ¿Ah, no? «Ser Presidente del Gobierno de mi país es la pera» (3 de diciembre 2015 – Programa ‘Tu casa es la mia’ TVE)

«No pienso dar ni un solo euro de dinero público a los bancos.» No tocaré sanidad ni la educación.» «No se pueden subir los impuestos en recesión.» Pero que mentirosillo eres, Mariano. ¿O quizás fue otro lapsus y te dedicabas a hacer “política populista”?

«Permítanme que haga aquí en Nueva York un reconocimiento a la mayoría de españoles que no se manifiestan, que no salen en las portadas de la prensa y que no abren los telediarios. No se les ven, pero están ahí, son la mayoría de los 47 millones de personas que viven en España. Esa inmensa mayoría está trabajando, el que puede, dando lo mejor de sí para lograr ese objetivo nacional que nos compete a todos, que es salir de esta crisis» (27 de septiembre 2012 – Después de dos manifestaciones convocadas en los alrededores del Congreso de los Diputados). Si es que no puede ser. La obligación de la gente es estar ahí, trabajando duro, no incomodando gritando en las calles. De esa forma no podéis pensar dentro del Congreso. No sé dónde vamos a llegar con estos comportamientos y encima exigiendo que os preocupéis por lo mal que lo están pasando. Increíble, vamos.

«A veces la mejor decisión es no tomar ninguna decisión, que también es tomar una decisión.» (13 de febrero 2013). Di que si Mariano. ¿Pero que se cree la gente? Tomar decisiones, aunque sea no tomarla, es una decisión muy decisiva. Pero no esperes que los mortales corrientes llegamos a entender tan difícil decisión. Y es que no somos hijos de buena estirpe ¿recuerdas?

«Cuanto más sepáis de todo, mejor. Por saber muchísimo no os va a pasar nada malo, luego ya veremos. Si uno es ingeniero o futbolista, se le abren todas las puertas del mundo.» (8 de junio 2013 – Peñíscola, Cifras de desempleo Juvenil). Di que sí, Mariano. Que el saber no ocupa lugar. Y eso, luego ya veremos. Pero lo de ingeniero o futbolista ¿no crees que te ha quedado algo raro?

«Renuncia una figura histórica que deja una impagable deuda». (2 de junio 2014 – Abdicación de Juan Carlos I). Mariano ¿tú no serás vidente, no? Lo digo por lo de impagable. Ayyy, pillín que tu sabias lo de la Bárbara Rey, lo de Corinna, de Gabriela, Marta y Olghina. No lo niegues, que nuestro buen dinerito nos ha costado a tod@s mantenerlo.

«Esto no es como el agua que cae del cielo, sin que se sepa exactamente por qué.» (30 de agosto 2015). Mariano me quito el sombrero ante ti. Ahí estuviste sembrado. De verdad. ¿Y es que realmente alguien sabe por qué el agua cae del cielo? Que complicado todo ¿verdad? Mucho más fácil abrir el grifo y punto.

“Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde” (2 de diciembre 2015). Por fin alguien me explica cómo va esto de los alcaldes. Claro y conciso. Sin mucha verborrea. Los vecinos te estaremos eternamente agradecidos. Mariano, eres un crack. Tu elocuencia me tiene anonadada. En serio.

«Cuanto peor mejor para todos y cuanto peor para todos mejor, mejor para mí el suyo, beneficio político.» «¿Ustedes piensan antes de hablar o hablan tras pensar?» «Como decía Galileo, el movimiento siempre se acelera cuando se va a detener» (13 de junio 2017 – Debate sobre la moción de censura al Gobierno de Rajoy presentada por Unidos Podemos).

Bravo, Mariano, bravo. Porque ese beneficio político, mejor y peor según para quien, o sea, para todos, pero para ti el de ellos (igual que las arcas públicas), pensando antes de hablar, que no hablando después de pensar (no vayamos a pedirle peras al olmo que este muchacho no es de los ‘modelos progresistas’ ni un desigualado) con ese movimiento acelerado y que se detiene inapropiadamente en el momento menos esperado, los ha dejado KO a todos y todas. Eres el amo absoluto. Les has dejado claro que no hay otra que votar contra la moción de censura porque hasta que no aparezca alguien que te supere en labia, retórica y don de palabra, todos los demás candidatos son unos simples frente a ti. Lo de la corrupción, los recortes, la merma de libertades, las mentiras, las manipulaciones mediáticas, judiciales y económicas lo dejamos si eso ya para otra ocasión. Tú a lo tuyo, que es la oratoria deslumbrante, Mariano. Feliz de haber coincidido contigo en el tiempo. Bueno, coincidir, no mucho. Porque tu tiempo no es mi tiempo, si no el tiempo sería el mismo porque sea diferente mismamente dicho. Tú ya me entiendes ¿verdad Mariano?

Autora: Ani García Pérez

