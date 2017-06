Se archiva la denuncia por el “cara al sol” en el entierro de Utrera Molina

Seamos sinceros, el estado de derecho en España es una broma de mal gusto. Una fantasía que en los discursos políticos adorna de filigranas las palabras para aparentar un sistema democrático que cada día muestra menos interés en disimular su verdadera cara. Si no que alguien me explique que el archivo de la denuncia presentada por PODEMOS por la exaltación fascista en el entierro del ex ministro fascista Utrera Molina no viola la ley de la Memoria Histórica. Los artículos 15 y 16 de la Ley 52/2007 hacen referencia indudable a la exaltación mediante monumentos o símbolos de la dictadura y la represión franquista. Pero es que en este país saltarse la ley sean quien sea sale gratis, y no saltársela según quien sea también puede acarrear penas de presidio.

Depende de si eres fascista o antifascista que todo tiene su explicación. En el entierro de Utrera Molina, uno de los firmantes del asesinato de Puig Antich, acudieron numerosos nostálgicos de tiempos pasados. Esos cuyo olor a naftalina embriaga varios metros a la redonda con un aroma a tortura y aceite de ricino, de mujeres con la cabeza rapada y fusilamientos al amanecer. No pudieron faltar cánticos con el “Cara al sol” como invitado principal. El himno oficial de Falange y uno de los preferidos por la dictadura fascista. Fue compuesto or y para el partido que más derramamiento de sangre ha provocado en este país.

Un contexto el entierro de Molina que es imposible abstraer de toda una trayectoria dedicada a servir a la represión y al mantenimiento del fascismo en España. Pues bien, lo que para la jueza Servini merecía una petición de extradición por crímenes contra la humanidad para algunas personas en España era digno de elogios y exaltación. Y al parecer hoy para la Fiscalía de Málaga no merece ninguna actuación no ya de oficio que sería lo mínimo exigible en una democracia sino el archivo de la denuncia presentada por un partido político contra dicha apología de la violencia.

En otras palabras, la ya escasa y débil Ley de Memoria Histórica pisoteada, escupida y vapuleada. En dicho escrito la fiscalía establece que la situación en que se produjeron los hechos se enmarcaba en un entorno íntimo y por tanto no se trataba de un acto público con ánimo de ofender, salvo a la inteligencia de cualquier demócrata claro. No estaría de más que la fiscalía, al tiempo que cubre de impunidad al fascismo en auge, tuviera a bien poner algún ejemplo ilustrativo de qué sería para ella merecedor de abrir diligencias por violar la ley. De este modo podremos formarnos una idea precisa de cuándo es la hora de actuar contra la apología del genocidio franquista. Recuerdo que allá por 2010 cuando por circunstancias de la vida y paseando por la calle Mayor de Madrid el 21 de noviembre me topé para mi sorpresa con la celebración de los franquistas.

Era un domingo y se comprende que celebrarlo un sábado que no es festivo no era digno de un hombre tan santo. Un cordón policial custodiaba y protegía a neonazis, camisas negras italianas, falangistas y chusma de la misma índole sin que nadie osase ni por asomo ordenar la detención de dicho acto. Los himnos se entremezclaban en los diferentes idiomas y llámenme malpensado pero muy íntimo no parecía aquel entorno. De hecho ocupaba toda la Plaza de Oriente. Sí, señoras y señores. En este país ser fascista no es delito ni alardear de ello tampoco. Mostrar exaltación de un régimen genocida no merece ninguna actuación judicial pero escribir chistes de asesinos sí.

Democracia española, ¡arriba las manos! Esto es una broma…

Por: Jordi Pedrosa

Por un 1€ puedes hacer que sigamos adelante. Pincha el enlace y apoya con #1EuroPorLaMemoria: TEAMING

Anuncios