Una vez más nos hemos levantado….sobre la exhumación en la fosa común de Paterna

Una vez más nos hemos levantado, ya no con indignación sino con algo mucho más profundo, algo que no puedo describir con palabras.

Hace apenas siete días nuestros corazones se llenaban de esperanza al conocer que en la fosa 113 del cementerio de Paterna, Valencia, los arqueólogos de ArqueoAntro dirigidos por el Arqueólogo Miguel Mezquida habían hallado al menos 12 cuerpos, los primeros, ya que se han contabilizado hasta la fecha unos 15, de los 61 que esperaban encontrar en esta fosa, una de las más grandes de España. En una primera inspección, ya que los cuerpos se encuentran con una capa de cal, habían detectado cuatro cráneos con agujeros de bala. Seguidamente, tal y como, lo dictamina el protocolo de exhumación de la Ley de Memoria Histórica 2007 y 2011, los arqueólogos se habían puesto en contacto con la Policía Nacional.

La juez de guardia de Paterna había decidido judializar las exhumaciones de la fosa 113 y para ello envió a la Policía Nacional, presentándose en el cementerio para resolver que el Instituto de Medicina Legal de Valencia sería el encargado de supervisar los trabajos del equipo arqueológico ArqueoAntro. Una vez exhumados los restos serían trasladados al laboratorio de Valencia. Mientras, los restos estaban custodiados por la Policía Nacional. Para ello la jueza requirió de los profesionales que realizan los trabajos copias de los permisos de la Conselleria de Cultura y del Ayuntamiento de Paterna para llevarlos a cabo. Estos entregaron también una relación nominal de los fusilados que se esperan encontrar en la fosa. Una vez personados en el lugar miembros de la Policía Judicial y del equipo forense a través del Instituto de Medicina Legal de Valencia, la responsable del Juzgado número 2 de Paterna formalizó la apertura de diligencias.

Tras conocerse este hallazgo la diputada provincial de la Memoria Histórica, Rosa Pérez Garijo, también se personó en el cementerio como representante del compromiso adquirido por la Generalitad Valenciana con las familias víctimas de la represión franquista. Justo hace dos semana convocaron las bases para las nuevas subvenciones http://www.dival.es/es/sala-prensa/content/convocadas-las-subvenciones-de-memoria-historica-para-el-ano-2017, animando a todos los ayuntamientos a que las soliciten para exhumar a sus vecinos.

La Asociación de Familiares de Víctimas de la Fosa 113, a través de su presidente Santi Vallés, agradeció al equipo arqueológico y a la Diputación de Valencia todo el apoyo recibido para encontrar a sus familiares y tuvo un recuerdo muy especial para los familiares de la fosa 82 en la que se esperaban encontrar 20 cuerpos y en la que sólo has encontrado algunos restos óseos de dos de ellos: “Nuestros cuerpos serán los vuestros”.

Han pasado 7 días y el Juzgado de Instrucción nº 2 de Paterna, Valencia, ha archivado las diligencias abiertas en relación a la fosa 113 del cementerio de Paterna conocido como el Paredón de España. El auto de la jueza María Concepción Almagro Moscardó revoca así la decisión que el mismo juzgado había tomado de judicializar el caso, alegando que “han transcurrido aproximadamente 70 años, tiempo que supera con creces el de la prescripción señalado en el artículo 131 y siguientes del Código Penal”; “la única finalidad de la personación de la Comisión Judicial en la fosa 113 del Cementerio Municipal de Paterna, una vez comprobado que dichos permisos [los de exhumación] se encuentran en regla, es la de asegurarse de que en dicha fosa no se encuentran restos recientes de cuerpos que no correspondan con el contexto histórico en el marco del cual se ha autorizado la exhumación”. Una vez comprobado “que los cuerpos son de represaliados de la guerra civil y la dictadura, no existe razón para continuar con la investigación”. En ese caso, al no estar prescritos los hechos, la investigación hubiera proseguido para tratar de esclarecer ese crimen y encontrar a los posibles autores.

Todos aplaudíamos la decisión de esta jueza. En comunicados hechos públicos por parte del PCE, IU, Podemos y otros colectivos mostranban “total satisfacción”. La judicialización de una exhumación supone un paso muy importante ya que significa que se va a efectuar una identificación víctima a víctima, sin romper la cadena de custodia, lo cual supondría que Estado sería el encargado y responsable, una decisión que hubiera supuesto un paso adelante desde el punto de vista de la instituciones y su responsabilidad con las víctimas de la represión franquista.

Jueces para la Democracia emitía un comunicado, recientemente, alabando esta decisión ante décadas de inactividad por parte del Estado, apoyando en todo momento a las familias, y recordando que el Gobierno central sigue incumpliendo sistemáticamente la Ley de Memoria Histórica, actuando con inhumanidad manifiesta y mirando para otro lado a pesar de los continuos reproches de la ONU, negando en todo momento los más mínimos derechos contemplados en La Carta Internacional de los Derechos Humanos mientras que mantener al dictador en el Valle de Los Caídos nos cuesta a la ciudadanía más de 1 millón de euros.

La exhumación continuará de la manera que se ha hecho con otras exhumaciones de víctimas de la represión franquista, en manos de la Dirección de Cultura y Patrimonio, es decir, tratados como restos arqueológicos, incluyendo “la orden de que los restos de cultura material específicos de la Guerra Civil Española y de la Posguerra, se depositen en las instalaciones del Servicio Arqueológico Municipal de Paterna”. Los restos humanos exhumados y sus efectos personales serán trasladados a la Escuela de Medicina Legal y Forense del Departamento de Toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid para su estudio por dichos antropólogos forenses y posterior devolución a sus familiares para que procedan con ellos.

A toro pasado parece que las cosas se ven de otra manera pero a pesar de la sorpresa, la ilusión y las dudas, los familiares de la fosa 113, los familiares de las víctimas de la represión, partidos, colectivos, jueces,etc…. manteníamos los “dedos cruzados”, era una oportunidad para abrir vías, nos aferrábamos a una esperanza, esperanza puesta en un Gobierno, en unas instituciones, en unos jueces, por los que cada día pasan miles de casos, de historias, de vidas, y en las que miles de veces aplican las leyes con doble tabla de medir. Siempre las cumplimos los mismos.

A estas alturas ya no nos podemos creer nada que venga de ellos, lo que no vamos a consentir es que cada día teatralicen el dolor y el sufrimiento de miles de familias. Los procedimientos son los que son, los protocolos son los que son, y hay que cumplirlos, lo que no se puede hacer es jugar con las esperanza, con la ilusión, ya no sólo de las familias sino de otros colectivos, de otros gobiernos, de otros partidos, de otros jueces, de otros……

Estamos jugando en terreno de arenas movedizas, en un terreno en el que estamos todos, un terreno que nos va engullendo poco a poco, lentamente. Estamos gobernados por un grupo de corruptos mafiosos que lanzan sus tentáculos a ver si consiguen una presa, presa que hará lo que sea para mantenerse en un sillón, venderse por un sueldo: migajas del Sistema a cambio de lealtad y fidelidad, de pasar por alto el sufrimiento ajeno, de vivir en un mundo paralelo, del” no me importa a quien pisar, yo primero y ¡ sálvese quién pueda!” , simples marionetas; ¡Cuando al sistema no le haces falta , te expulsa! No sólo es un partido, hay más partidos, más gente que quieren entrar en el juego, un juego apetitoso, cuyas palabras se las lleva el viento, pero sus hechos perduran, y perduran en cada una de nuestras vidas. y en las vidas de los que vendrán.

Estamos hablando de miles de víctimas de la dictadura franquista, estamos hablando de miles de vidas sesgadas, de miles de víctimas de represión, tortura, dolor y silencio. Todos hemos sido víctimas y lo seguimos siendo. Han sido 37 años de dictadura, a los que hay que sumar otros 42 años de “Democracia “, democracia pactada, democracia consentida, democracia “atada y bien atada”. El año que viene serán 43, el próximo 44, el próximo…. . Esto no es una cuestión de “ guerras del abuelo”, de “manos tendidas”, de “cerrar heridas”, de “venganza”, esto no es una cuestión de podemitas, de venezolanos, de comunistas, de rojos, de antisistemas, de terroristas, ….es una cuestión de ciudadanos con plenos derechos y deberes, de ciudadanos de un país sometidos a la constante ignominia de un Gobierno y de sus cómplices. Parte de esa ciudadanía mira hacia otro lado, “no sabe/ no entiende”. Cuando queramos despertar quizás sea tarde.

Este es el momento de aunar fuerzas. Nos encontramos con demasiados escollos pero también con demasiados egoísmos. En palabras de mi querido Anguita: “ al poder se le derrota con más poder”. Tenemos una meta común. Sea cual sea nuestra razón para luchar, siempre es la misma, conseguir una democracia real, poder vivir en libertad. La venida de la III República nos garantiza el principio del cambio pero sólo el principio. El trabajo será duro, largo y tortuoso. Para ello necesitaremos de agentes muy implicados pero nosotros también debemos adquirir un compromiso, el compromiso de seguir, de no decaer, de luchar por lo que todos deseamos.

Yo mantengo mi esperanza. Somos un grupo de personas luchadoras, con ideales, con valores, abiertos de mente, con inquietudes, con ansias de saber y de conocer, con ansias de dar y compartir. Creo en el futuro de este país, creo en la juventud con ideas firmes, creo en esos sabios maestros que fueron jóvenes, que lucharon, que se enfrentaron a ese poder y que sufrieron para dejarnos su legado. Muchos de ellos siguen aquí, al pie del cañón, compartiendo, enseñando, como lo hicieron, como se hace. A ellos les debemos mucho. No podemos ni debemos permitir que todo se pierda. Creo en el futuro.

El comienzo de esa III República debe reconciliarnos con nuestro pasado, ese pasado que todos llevamos en el corazón. Debe empezar por dignificar la memoria de todos los que sufrieron y sufren, debe empezar por dignificar la memoria de aquellos que nos dejaron su herencia y cuyos frutos recogeremos en abundancia.

Autora: Nanny García Gómez.

