5 películas sobre le movimiento LGTBIQ+ que debes ver.

En el último programa de Recuperando Memoria hablamos del movimiento LGTBIQ durante el franquismo y la Transición. Hoy nuestra colaboradora Paula Mateo nos trae cinco películas que debes ver sobre esta temática:

Habitación en Roma (2010)

Dirigida por Julio Medem, narra los acontecimientos ocurridos durante la noche del solsticio de verano (la noche más corta del año) y las primeras horas de la mañana en la habitación de un hotel de Roma, en la que Alba, una chica española, y Natasha, una chica rusa, pasan la noche juntas a sabiendas de que al día siguiente las dos emprenderán el camino de vuelta a sus respectivos países. Durante esa noche, Alba y Natasha viven lo que parecen ser años de relación concentrados en unas pocas horas, compartiendo anécdotas, pensamientos, sentimientos y confesiones.

Habitación en Roma es una obra llena de poesía, de simbología, y de mensajes ocultos en los detalles, en el arte, en las palabras, y hasta en las luces y colores. Cuenta más por lo que calla que por lo que dice, y desprende una sensibilidad y un misticismo que no deja indiferente a nadie si se sabe mirar con los ojos adecuados.

Pride! (2014)

Película dirigida por Matthew Warchus que relata la unión de las luchas obreras y LGTBIQ+ en la Inglaterra de 1984 bajo el mandato de Margaret Thatcher. La película narra la historia real de cómo la plataforma Lesbians and Gays Support The Miners fue creada por un grupo de jóvenes activistas por los derechos de la comunidad LGTBIQ+ con la intención de reunir fondos para el Sindicato Nacional de Mineros, sector que se encontraba en huelga contra los ataques al sector por parte del gobierno de Thatcher.

Además, también aborda temas que condicionaban la vida cotidiana de las personas LGTBIQ+ de la época, como la epidemia del VIH, los estigmas y estereotipos sociales e institucionales, o la disputa con los propios mineros y trabajadores para rebatir sus ideas homófobas y machistas llenas de prejuicios. Pride! Es una obra esencial para entender la importancia de aunar las luchas de los sectores oprimidos que pretenden conseguir su completa liberación y una sociedad más justa.

¡Pero yo soy una animadora! (1999)

Comedia satírica protagonizada por Natasha Lyonne (Orange Is the New Black) y dirigida por Jamie Babbit, y que cuenta con la colaboración especial de RuPaul. Esta película se ríe de todos los estereotipos de feminidad y masculinidad y la homofobia imperante en la sociedad americana de los años noventa, además de abordar con humor cómo ese sexismo, esos estereotipos de género y esas expectativas de “normalidad” impuestos a los adolescentes mediante las instituciones, el sistema educativo, la vida familiar y las relaciones sociales afectan su autoestima y les crea una innecesaria sensación de confusión en lo referente a la identidad propia.

Natasha Lyonne se pone en la piel de Megan, para caricaturizar el típico estereotipo de animadora pija de instituto americano. Ella tiene dinero, un novio guapo y deportista y una familia aparentemente perfecta, pero nota que sus sentimientos y pensamientos hacia sus compañeras de clase no terminan de ser del todo “normales”, algo que le resulta difícil de creer porque… ¡ella es una animadora! Ante la posibilidad de que puedan gustarle las mujeres, es enviada a un campamento de rehabilitación para chicos y chicas “desviados”, donde se les anima a hacer actividades segregadas según su sexo, y donde se les pretende reeducar para que sean buenos maridos y esposas heterosexuales, siempre utilizando la sátira a modo de una ácida crítica social. La gracia está en que por mucho que insistan, la cabra siempre tira al monte…

Strella: más que una mujer (2009)

Película griega dirigida por Panos Koutras y protagonizada por la cantante Mina Orfanou y Yiannis Kokiasmenos. Narra la historia de Yiorgos, quien es puesto en libertad tras 14 años en prisión por un asesinato en su ciudad natal. En su primera noche fuera de prisión, conoce a Strella, una mujer transexual que se prostituye y de la cual acaba enamorándose. Yiorgos pretende redimir su pasado con Strella a su lado, con quien vive y mantiene una relación, pero pronto se darán cuenta de que hay un nexo entre ambos que no esperaban.

La película está ambientada en los bajos fondos de una Atenas empobrecida por la crisis, y cuenta con un buen número de referencias y reminiscencias de la mitología griega clásica que llenan de un simbolismo especial toda la película. Una buena recomendación para los filohelenos y los entusiastas del cine de autor.

Fuego (1996)

Película de la cineasta india Deepa Mehta, y primera parte de su trilogía “Elementos” (Fuego, Tierra y Agua). Esta es la primera película india que muestra de manera explícita una relación homosexual, y que resultó en que varios grupos hindús de extrema derecha provocaran actos violentos contra la película.

La película se sitúa en Delhi, cuyas protagonistas Sita y Radha son dos mujeres que se convierten en cuñadas por medio del matrimonio de conveniencia con dos hermanos de una misma familia. Ambas parejas son infelices debido a la naturaleza del matrimonio de conveniencia y de las presiones sociales y laborales, y por ello Sita y Radha buscan consuelo la una en la otra hasta darse cuenta de que en realidad sienten amor la una por la otra.

La película logra transmitir el sentimiento de opresión hacia las mujeres, especialmente cuando estas no encajan dentro del canon estrictamente heteronormativo y sexista que aun a día de hoy se mantiene en la India. La religión, la institución del matrimonio, el machismo recalcitrante, la presión social y familiar, y el sentimiento de saber que se está haciendo algo prohibido, crean una gran angustia y una sensación de estar atrapado y sin salida. Sin duda esta película es una pionera – en el contexto concreto de la India – que lanza un grito por la liberación sexual y social de las mujeres en el país.

Autora: Paula Mateo

Militante de Izquierda Revolucionaria, Libres y Combativas, y Sindicato de Estudiantes.

