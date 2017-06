Desclasificación de documentos, esta vez no.

Estimados lectores, tenemos que darles esta vez una mala noticia. Muy a pesar del Gobierno, cuya reputación por obrar de manera responsable y hacer gala de un interés por facilitar la pedagogía de la Historia nos precede, no va ser posible a corto plazo la descalificación de los documentos aún bajo secreto por la Ley de Secretos Oficiales de 1968. Sí, ya sé que esto supone para todos nosotros una gran sorpresa y desazón pero confiamos en nuestro Gobierno y si les aseguramos que no es posible por motivos económicos no podemos dudar de nuestra sinceridad. Después de todo, ¿cuándo os hemos mentido? Porque por supuesto, para desclasificar papeles oficiales que se remontan a la primera mitad del siglo pasado hay que cerciorarse completamente de que no ponga en riesgo la seguridad de España, no sea que el enemigo haga acopio de valiosísima información. Sería imperdonable la impaciencia de unos historiadores que todavía estando en 2017 ya exigen poder acceder a su consulta. Si es que son como niños. La prioridad es la malversación de las arcas públicas, digo la gestión responsable para invertir el dinero de nuestros bolsillos.

Un gobierno que se niega a donar miles de euros a la Fundación Francisco Franco es porque antepone la responsabilidad presupuestaria y la ética política a todo ¿Cómo? ¿Que sí que se ha donado ese dinero? Sin duda un error burocrático que solventaremos en breve. Como le decía no va a poder ser por falta de presupuesto, el dinero está para cosas más serias como esa Ciudad de la Justicia a la que se destinó 100 millones de euros del presupuesto público y que va construyéndose a velocidad de vértigo ¿Perdón? ¿Que en 2012 se abandonó el proyecto quedando el terreno como un solar estilo Pocero para disfrute de los conejos de los alrededores? ¡Maldita burbuja inmobiliaria!

Bien, les estaba contando que muy a nuestro pesar la selección de becarios de historia bajo la supervisión de ansiosos historiadores que de mil amores consultarían desinteresadamente esos documentos no va a poder ser porque no disponemos de dinero. Soy consciente que para algunos ahondar en la represión que supuso los campos de concentración franquista, los batallones de trabajo, o la relación de nuestro glorioso ejército con la Alemania nazi es una golosina historiográfica de muy difícil rechazo pero el déficit manda. Fuera está de toda duda la voluntad sincera del Ejecutivo en gestionar positivamente los euros. Por algo las cosas tiene prioridad y no me negarán ustedes que primero están las infraestructuras que diferencian una república bananera de un país serio. Infraestructuras como el aeropuerto de Castellón que con un presupuesto de 150 millones de euros funciona a pleno rendimiento desde el primer día. Aviones aquí y allá sin descanso ¡Oiga usted! ¿De qué se está riendo a mandíbula batiente?

Que sí, que recuerdo perfectamente que Pedro Morenés achacó en 2012 otros motivos para no desclasificar los miles de documentos alegando que podrían perjudicar las relaciones diplomáticas y ahora la razón esgrimida es la presupuestaria pero tengan en cuenta que cuando se miente, digo cuando se gestiona, pues es como el culo, cada uno tiene su manera. A lo que íbamos, les estaba tomando el pelo, digo convenciéndoles de la magnanimidad del Gobierno para hacer todo cuanto esté en su mano por la memoria histórica y por facilitar el acceso a los archivos públicos. Aunque esto último está fuera de toda duda ¡Pero ay el vil metal que todo cuanto toca perjudica o estropea! ¿Creen ustedes que si dispusiéramos de una partida presupuestaria suficiente no habríamos terminado la Ciudad de la Cultura después de invertir 300 millones de euros? Pues eso digo yo, vamos a las cosas importantes que es por lo que se nos reconoce en España ¿Que por lo que se nos conoce es por la corrup qué? Salga usted del recinto y deje de difamar. Bueno, finalizamos ya que el tiempo apremia. El proyecto de desclasificación de los documentos se remonta a 2011y lo impulsó la malograda Carme Chacón. Han transcurrido seis años solamente. Todo se andará si la burra no se cansa. Un poco de paciencia. No tenemos la menor intención, digo dinero en hacerlo. La responsabilidad nos lo impide. ¿Cómo dices Andrea Levy? ¿Que estaba conectado el modo ironía? Ya me parecía a mí que el artículo me estaba saliendo algo rarillo…

Autor: Jordi Pedrosa

Escucha el último programa de Recuperando Memoria:

Recuperando Memoria t2-16 #RMFranquismoLGTBfóbico

Ir a descargar

Por un 1€ puedes hacer que sigamos adelante. Pincha el enlace y apoya con #1EuroPorLaMemoria: TEAMING

Anuncios