Carta a Andrea Levy de un indignado de la Memoria Histórica. Por tu homenaje a Lorca.

Querida Andrea Levy:

He visto tu vídeo en el que lees un poema de Federico García Lorca, por el aniversario de su nacimiento. Recitas el poema “El poeta dice la verdad”. Aquí lo podéis ver:

Un 5 de junio nacía el genio granadino Federico García Lorca aquí mi homenaje.

Este es mi favorito, ¿y el tuyo? pic.twitter.com/smsfg8y3Fu — Andrea Levy (@ALevySoler) June 5, 2017

No me voy a meter en cómo lees el poema, que yo creo que eso puede dar para otro artículo, aunque eso se lo dejo a los críticos de la literatura. Y que bueno, eres política, no literata ni experta en literatura ni nada por el estilo. No, yo voy a hablar de la hipocresía que tu y la gente de tu partido tenéis con este homenaje.

Mientras lees este poema, Lorca sigue en una cuneta, sin saber exactamente donde está, como otras 120.0000. Y todo porque habéis dejado la Ley de Memoria Histórica con presupuesto de 0 euros, mientras a un monumento de glorificación del fascismo como es el Valle de los Caídos le dais 750.000 euros al año. Mientras lees este poema de Lorca, dejáis que en los libros de texto ponga que Lorca “murió” sin más, sin decir la verdad: que fue fusilado por los franquistas. Y todo porque no habéis condenado nunca públicamente el franquismo, ni institucional ni socialmente, ni habéis permitido que se juzgan los crímenes de la dictadura franquista, ni en nuestro país ni en Argentina. Será porque vuestro partidos fue fundado por ministros franquistas y por personas, como Fraga, que no sólo no condenaron el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, sino que lo apoyaron y justificaron. Mientras lees el poema de Lorca, sus asesinos siguen siendo personas respetables para el Gobierno y Lorca un delincuenta. Y todo porque no derogáis la Ley de Amnistía, porque no declaráis ilegales los juicios del franquismo, porque permitís que tengan grandes entierros personas que firmaron sentencias de muerte o permitís que se cante el “Cara el Sol” en entierros de ministros del franquismo. Que no sólo permitís, sino que habéis apoyado económicamente a fundaciones que en otros países serían ilegales, como la Fundación Francisco Franco.

Esta claro que el recitar el poema de Lorca no es otra estrategia más de este supuesto “nuevo” PP de Andrea Levy, Maroto, Casado, etc, que parece más desmelenado, menos casposo, más indie. Que escucha a Nacho Vegas declarándose orgullosamente de derechas. Que se casan siendo gays, mientras insultan a los musulmanes o a los refugiados. Que leen poemas de Lorca mientras dicen que “ya están con la guerra del abuelo” a aquellos que luchamos por acabar con la impunidad del franquismo. Y es que este PP más “cool” es el mismo PP de siempre, que no nos engañen. El mismo PP que fundó el ministro Franco, Fraga Iribarne. El mismo PP que en los mitos de la Transición inivita al “carnicerito de Málaga” Arias Navarro a sus mítines, mientras se decía Viva Franco. No nos engañan. Ahora no pueden decir viva Franco porque la gente se les echaría encima. Pero sí que dicen con sus hechos Viva la impunidad del franquismo.

Por eso, Andrea Levy, no leas poemas de Lorca. No intentes despolitazarlo, como si fuera un poeta más. No, Lorca era republicano, de izquierdas, preocupado por las minorías étnicas, homosexual, luchador por la libertad y la jusitica social. Y asesinado por ello por los franquista el 18 de agosto de 1936. No nos engañas Andrea. Vosotros no defendeís a Lorca, defendeis el legado de sus asesinos. Os tenemos que echar del poder para que de verdad Federico y todos los que están en las cunetas, por fin tengan el homenaje que se merecen con verdad, justicia y reparación.

¡Basta de impunidad franquista!

