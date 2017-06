El “ dinero rojo” incautado por Franco seguirá en manos de sus beneficiarios

Un día sí, y otro también, las víctimas del franquismo seguimos recibiendo varapalos por parte del Gobierno. Esta vez se trata del “ dinero rojo” incautado por Franco. Una proposición de ley presentada en el Congreso por el Parlament de Catalunya para modificar la Ley de Memoria Histórica Estatal, tal y como se ha propuesto en Cataluña, y que incluía una enmienda presentada por el PSC sobre las cuantías que conformaron el “ Fondo de papel moneda puesto en circulación por el enemigo” y su resarcimiento, que rápidamente ha sido rechazada por el PP. ¿ “Motivo “? . “El criterio del Gobierno es contrario a la tramitación de la citada iniciativa por suponer un aumento de los créditos presupuestarios, de acuerdo con las razones alegadas en el escrito de referencia”, justamente un día después de la aprobación de los PGE y en el que hemos conocido donde van destinadas una serie de partidas presupuestarias “ocultas”, desorbitadas.

Según la Asociación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista ( APIGF) este dinero incautado por el ejército franquista a 747 familias ascendió a 10,5 millones de pesetas que con los intereses supondría un total en la actualidad de 900 millones de euros. Estas cifras sabemos que no son reales, ni por el número de familias, ni por el dinero incautado, según ha declarado el vocal de la asociación Agustín Aranda.Sin embargo, este es el número de reclamaciones que han llegado hasta la asociación y que se han podido demostrar. En realidad, un informe del Banco de España emitido el 11 de marzo de 1938 nos habla de 1.500 familias incautadas por un valor de 35 millones de pesetas, lo que supondría en la actualidad 3.000 millones de euros.

Por su puesto, esta cifra sigue estando alejada de la realidad, primero por el año, 1938, aún no había acabado la guerra y, por otro factor, el hecho con el que siempre nos encontramos siempre a la hora de analizar cualquier tipo de documentos oficiales del régimen de franquista, no todo lo apuntaban, no lo hacían de la manera correcta para despistar o simplemente lo dejaban para otro día. En este sentido, ¿ cuánto dinero desaparecería por el camino?.

La demanda recuerda el decreto ley del 12 de noviembre de 1936 y el decreto de agosto de 1938 por los que se creaba el “Fondo de Papel Moneda puesto en circulación por el enemigo” y se establecía que la mera tenencia del dinero puesto en circulación por el Gobierno republicano con posterioridad al 18 de julio de 1936 sería considerado como acto de contrabando.

La normativa entra en vigor de forma inmediata el 24 de julio de 1936 tras la decisión de la Junta de Defensa Nacional. A partir de este momento coexisten las dos monedas según la zona y quien gobernaba en ella. La peseta de la República dejó de tener valor y para usarlos debían llevar una estampilla, sello. Sin embargo, para poner esta estampilla se pedían unos requisitos que ponían en riesgo la vida del que lo intentara e incluso ponía en riesgo la vida de aquellos que eran titulares del llamado Papel Moneda puesto en circulación por el enemigo.

Con esta situación fueron muchos lo que optaron por guardar el dinero, esconderlo, a pesar de que esto suponía vivir en la miseria . ¿ Cuántas veces hemos oído hablar de casos en los que en casa de los abuelos en un sitio muy escondido se han encontrado pesetas republicanas? . Ellos las guardaron con la esperanza de que el régimen democrático se restablecería un día pero el dictador murió en la cama.

En enero de 2015 el despacho del exjuez Baltasar Garzón presentaba una reclamación al Consejo de Ministros para la devolución del dinero incautado por el dictador. En junio de 2016 se presenta ante el Tribunal Supremo para dar una solución a las familias afectadas. Ya se ha hecho antes con otros perjudicados, 50 años después de las incautaciones, se ha resarcido a sindicatos y partidos políticos pero no a familias. Sin embargo, esto no es del todo cierto, ya que en enero de este año conocimos la noticia de que el Tribunal Supremo había rechazado la devolución del patrimonio de la CNT por considerar que la actual CGT no era la heredera legítima del sindicato anarcosindicalista de los años 30. Con esto podríamos darles el beneficio de la duda pero el Supremo ratifica en la sentencia una doctrina que dificulta la recuperación del patrimonio expoliado a la propia CNT: “Son las organizaciones sindicales, y no los entes de carácter sindical afiliados o asociados a ellas, las titulares de los derechos de reintegro y de compensación”, por lo que tampoco habrá una devolución justa.

Hablar de incautaciones es hablar de expolio a las familias. Los motivos eran amplios y conocidos, cualquier excusa era motivo de robo: “pésimos antecedentes”, “un devastador de templos” , “hallarse huido”, “ ser rojo”, etc. Las cifras son escalofriantes. Entre 1936 y 1945, el bando franquista realizó, sólo en Andalucía, 61.958 expedientes de incautación de bienes y responsabilidades políticas y recaudó solamente en multas políticas 115 millones de peseta.

Como ya he dicho antes las cifras que manejamos están lejos de la realidad. Pensemos simplemente en los huidos por las bombardeos que regresaban a sus lugares de origen cuando los sublevados ya habían entrado, ¿ qué se encontraban?. Estas personas han reclamado por activa y por pasiva un simple perdón, una simple disculpa por lo que supuso su vida a partir de entonces, despojados de todo, despojados de la más mínima dignidad. ¿ Dónde se encuentran hoy todas estas “riquezas”?. Las que no fueron a parar a las familias adeptas al régimen, muchas de ellas con gran valor histórico, el Pazo de Meirás, por ejemplo, fueron incluidas dentro de Patrimonio del Estado. Miles de bienes de familias, de sindicatos, de partidos, de gobiernos autonómicos ,etc que pertenecen al Estado por la Gracia de Dios, y la Gracia de Dios, y sus representantes en la tierra se han lucrado más que ningún otro, de hecho, lo siguen haciendo con sus inmatriculaciones, requisando bienes al pueblo, sumando más riqueza, más poder.

De todos estos robos, incautaciones, expolios, se siguen beneficiando los mismos, las siguen disfrutando los mismos. Sin ir más lejos todos recordamos el caso de Barcenas que en enero de este año declaraba que tenía en su poder 4 cuadros incautados por Franco. “ ¡Luis se fuerte!”.

Incautaciones de dinero, bienes inmuebles, patrimonio, obras de arte, joyas, depósitos bancarios, y un largo etcétera que sumieron a nuestras familias en la miseria, miseria de la que todavía somos protagonistas, los mismos a los que se nos expolió, se nos robó, se nos despojó de la noche a la mañana de las propiedades, del dinero, de todo lo que nuestros antepasados sudaron y lucharon, todo en pos del beneficio del régimen, del engrandecimiento de la Nueva España, de las familias que amparadas por la represión, la sangre y la muerte. Se enriquecieron a costa de unos ciudadanos que querían vivir en una democracia, que soñaban con una vida mejor, que soñaban con ser libres.

Autora: Nanny García Gómez.

Escúchanos aquí:

Recuperando Memoria t2-16 #RMFranquismoLGTBfóbico https://www.ivoox.com/recuperando-memoria-t2-16-rmfranquismolgtbfobico_md_19006026_wp_1.mp3 Ir a descargar Por un 1€ puedes hacer que sigamos adelante. Pincha el enlace y apoya con #1EuroPorLaMemoria: TEAMING

Anuncios