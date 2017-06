Sí, la Guardia Mora de Franco recibe dinero en los Presupuestos Generales del Estado.

No hace mucho tiempo, aquí en Recuperando Memoria, dimos debida cuenta de analizar los PGE de 2017 para, más o menos, tener claro en qué y cómo se gastan nuestro dinero los políticos de turno. (https://radiorecuperandomemoria.com/2017/04/10/presupuestos-generales-del-estado-o-estafa-publica/)

No vamos a entrar de nuevo en desglosar todas las partidas, ya que nada conseguiríamos con eso, más que ser reiterativos. Pero si volvemos a mencionar los PGE es, porque al igual que muchas de las cosas que nos llegan desde organismos o estamentos públicos, también tienen una letra pequeña. Tan pequeña que no siempre nos paramos a leerla o que está hecha intencionadamente así para enmascarar convenientemente todo aquello que no quieren que detectemos.

Hay gastos que nos llaman la atención, sobre todo por lo desorbitados que se nos antojan. Por ejemplo los 152 millones de euros de gastos en material de oficina en plena digitalización de la burocracia. O los 266 millones en gastos de seguridad privada en un país con Guardia Civil, Policía Nacional y Ejército, que ya a su vez nos cuestan un pico. Los datos más curiosos dentro de este gasto es que 2,6 millones van destinados a la seguridad privada del Instituto Nacional de Artes Escénicas y los 700.000 euros al Instituto de Cinematografía del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Pues va a resultar que dedicarse a las artes escénicas y al cine en nuestro país es una profesión de riesgo y necesita una protección especial.

Por otra parte y tampoco especificado en los PGE, 10.856.000 € destinados a pensiones de altos cargos, incluyendo 224.000 € a expresidentes del Gobierno y 2,1 millones a los 1.310 exministros y similares. Hablamos de pensiones para personas que aún siguen en activo, que no han alcanzado la edad de jubilación y que cualquier ciudadano de a pie tiene que esperar a los 65 años para poder cobrarla.

Tampoco encontramos ningún detalle en los PGE sobre los 17 millones destinados a financiar los partidos políticos, más los 11,2 millones para contratar a personal de confianza. Todo esto a cargo de los bolsillos de los contribuyentes. Sumémosle a esta cantidad los 900.000 € provenientes del Ministerio de Exteriores y los 68,2 millones del Ministerio de Interior, llegamos a la suma total de 72,1 millones de euros que posiblemente nos llevaran a darles la razón a quienes dicen que hemos estado viviendo por encima de nuestra posibilidades. Ciertamente estamos manteniendo a políticos por encima de lo que nos podemos permitir.

Pasamos a la monarquía. En el PGE se mencionan los 7,8 millones asignados a la Casa Real, pero no se habla de los 6 millones extra para la contratación de personal, los 300.000 € destinados a la Fundación Princesa de Asturias, los 2,8 millones para gastos para el ejercicio de alta representación ni de los 408.000 € destinados a “otras gratificaciones”. Nos volvieron a engañar, porque el resultado final es de 17.308.000 €. Y todo para mantener a una familia heredera de los valores impuestos por el franquismo, que nadie ha votado.

También los Agentes Sociales (Sindicatos y Patronal) se llevan su parte del pastel. Así por encima llegamos a la cifra de 26,7 millones de euros, incluidos 619.000 € para sufragar negociaciones colectivas en materia de convenios laborales. Paradójicamente no ha habido ninguna en los últimos 5 años.

Pero si algo es ya el colmo de lo absurdo, de lo sarcástico y además insultante para todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de este país, son los dos últimos datos a los que hemos tenido acceso. Primero, los 950.000 € destinados a la cafetería de la Cámara y que aparecen bajo el epígrafe “a familias e instituciones sin ánimo de lucro”. Aclaramos este concepto. Esta partida va destinada para equilibrar los precios “especiales” que sus señorías pagan por sus consumiciones dentro del Parlamento. Y es que para que sus Señorías puedan disfrutar de estos precios tanto en menús como en cualquier otra consumición, la diferencia con el precio real fuera del Parlamento y para que la empresa que tiene la concesión de explotación de la misma no pierda dinero, lo pagamos entre todos y todas, de nuestro bolsillo, de los impuestos que pagamos, incluidos aquellos que tiene que hacer malabarismo para poder llegar a fin de mes y que deberían ser destinados a partidas que afecten directamente a nuestro bienestar. Le estamos pagando precios privilegiados a unos individuos que, aparte de cobrar unos sueldos escandalosos, cobran unas dietas que superan en la mayoría de los casos en tres veces el sueldo mínimo interprofesional de cualquier ciudadano. Basta ya de casta de privilegiados que sólo conocen la crisis por que han oído hablar de ella. Ya está bien de vividores del cuento que se reservan para ellos unos privilegios que están quitando al pueblo. Basta ya de gentes sin escrúpulos, sin cultura muchos de ellos y sin vergüenza todos, que están viviendo a costa de robar y quitar derechos a los demás, para crearse para sí mismos los que les viene en gana.

Y por último, la guinda del pastel podrido. 7,2 millones destinados a 18.000 miembros y familiares de la Guardia Mora de Franco. No se trata de ninguna broma de mal gusto. En 2017, 7,2 millones de los Presupuestos Generales del Estado van destinados a quienes fueron la guardia pretoriana del dictador. La misma que fue disuelta en 1956 y que pasó a formar parte de las fuerzas armadas reales marroquíes tras la independencia de Marruecos. La misma que acompañaba a Franco cuando dio comienzo el golpe de estado, que entraba a sangre y fuego en las poblaciones, seguida de saqueo, destrucción, violaciones y matanzas de la población civil. Perfectamente conscientes del terror que los «moros» causaban, provocado por las matanzas en la Guerra del Rif, Franco utilizó las tropas marroquíes no sólo como carne de cañón, sino también como arma psicológica contra el pueblo español. Los actos de barbarie que chocaron de forma más profunda al pueblo español y que para muchos permanecerían hasta hoy más indisolublemente asociados a la conducta de las tropas marroquíes en la Guerra Civil fueron los destripamientos, decapitaciones y mutilaciones, amputación de orejas, nariz, testículos…

Lejos de la connotación racista nada intencionada que algunos van a buscar en estos comentarios, la indignación sobre el empleo de este dinero va dirigida a que en un país que se denomina democrático, en el que hay aprobada desde hace 10 años una Ley para la Recuperación de la Memoria Histórica, recordamos una vez más, sin fondos para su ejecución, dónde aún permanecen miles de cuerpos desaparecidos en fosas comunes, dónde se acusa a personas por reclamar la Dignidad robada, que se acusa de ilegalidad la petición de la anulación de las sentencias de los juicios sumarísimos del franquismo, que en este país se destine dinero de los impuestos pagados por los familiares de los asesinados por el fascismo a pagar a los ejecutores de esos asesinatos. Estamos pagando a los que mataron a nuestros abuelos, padres, hermanos… Tan indignante como la financiación de fundaciones claramente franquistas que niegan el genocidio cometido en la Guerra Civil y en la posterior represión, que justifican el golpe de estado bajo los argumentos de “salvar a España y al nacional catolicismo”.

Todo esto es solamente posible porque seguimos estando gobernados por fascistas que bajo el falso manto de la Democracia van ejecutando todas las medidas represoras a su alcance para intentar de nuevo dar un golpe de estado a la Libertad. Si ya lo hicieron hace 80 años con las armas, ahora lo intentan hacer manipulando, engañando y empobreciendo a la población con una crisis inventada, saqueando las instituciones a base de corrupción y esclavizando la voluntad y la rebeldía de las generaciones venideras con un plan orquestado desde hace décadas con el engaño del “Estado del Bienestar”, un sueño que bien pronto se ha convertido en pesadilla y del que solamente sacan beneficio los que tienen en sus manos el destino de este país.

Autora: Ani García Pérez

Recuperando Memoria t2-16 #RMFranquismoLGTBfóbico

