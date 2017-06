El “Ministerio del Tiempo”, la Guerra Civil y la dictadura franquista.

Hoy, a las 22:45, vuelve a TVE una de las series que ha causado más impactado en la televisión española en los últimos años: El Ministerio del Tiempo. Tras unos meses de incertidumbre, de no saber si se iba a emitir o no, de que la iba a producir Nextflix, de grabaciones, de imágenes inéditas, por fin vuelve la Historia protagonizada por Alonso de Entrerríos (Nacho Fresneda), Amelia Folch (Aura Garrido) y Pacino (Hugo Silva). Esta nueva temporada no cuenta con la presencia de Rodolfo Sancho, que hacía el personaje de Julián.

Esta serie trata la Historia de nuestro país de una manera muy original. Los protagonistas viajan por el tiempo para arreglar situaciones de la Historia de España que cambian de repente. Hemos visto a lo largo de las dos temporadas anteriores a personajes históricos como Velázquez, el general Spínola, Torquemada, Lope de Vega, Cervantes, Isabel II, etc., personajes de todos los siglos de la Historia de España.

Sin embargo, a la hora de la hablar de la Guerra Civil y la dictadura franquista, sólo hay dos episodios que hablan del tema y de una forma muy somera. Esos episodios son el que hablan del pacto entre Hitler y Franco en Hendaya y el que habla sobre el Guernica de Picasso. En el primero de estos episodios trata el histórico encuentro nazi-franquista en 1940. Los nazis aceptan las condiciones de Franco, por lo que España entraría en la Segunda Guerra Mundial. Y deben descubrir porque los alemanes aceptan el acuerdo para impedirlo. También se trata la visita de Himmler, el jefe de las SS, a Madrid. Y salen los maquis que luchan contra los nazis en Francia. En el segundo de estos episodios se sitúa en la época de la Transición, en 1981, cuando el Guernica, el famoso cuadro de Picasso, volvía a nuestro país desde EEUU. La trama del capítulo es que los estadounidenses no quieren que el cuadro vuelva a España y deben saber el por qué. En dicho episodio sale el pintor malagueño.

Sin embargo, salvo estas dos excepciones, no sale nada más sobre la Guerra Civil, la dictadura franquista y la Transición, una de las épocas más convulsas y más negras de la Historia de nuestro país. Una época que muchas veces en los institutos se pasa por encima para no polemizar. Pero es una etapa que se debe estudiar de forma crítica y con profundidad. Y también deben hacerse documentales, películas y series que la traten. En diciembre del año pasado nos enterábamos, a través de CTXT, que TVE tiene desde hace más de cinco años 19 películas y series sobre la II República y la Guerra Civil que se han mantenido en un cajón. Y eso no puede ser, no se nos puede coartar la visión de películas o series que traten el tema. Por eso, una serie como el Ministerio del Tiempo, debería tratar más este tema con la originalidad que les caracteriza. Hablar del Golpe de Estado franquista, de la posguerra y la represión de la dictadura, de la batalla del Jarama o de la batalla del Ebro, de las luchas contra la dictadura franquista, los últimos fusilamientos del franquismo, de la matanza de Atocha de 1977, etc. Necesitamos sacar a la luz toda la Historia de nuestro país, con sus luces y sus sombras. Tanto en la escuela como en los medios de comunicación y en el ocio.

Autor: Pablo Alcántara Pérez.

