Omar jerez “la ley de Memoria Histórica nos lleva al odio y al rencor”

Parece ser que de un tiempo a ahora quien no se postula sobre la temática de la guerra civil, o no merece la pena o no existe. Da igual ya que sea historiador, escritor , artista o actor que algo hay que decir por muy manido que esté el discurso.

Tardaba un Pérez Reverte en publicar un libro de esos de equidistancia donde todos fueron buenos y malos a partes iguales, otro Javier Cercas con la reiterativa novela de fascistas buenos, guerra civil contadas a los jóvenes como si no hubiera libros magistrales que llevan años en las estanterías de la biblioteca, etc. Pero he aquí que aún el supuesto artista performer, Omar Jerez, el mismo que defiende no confesar su voto político porque ello acarrearía el final de su obra como tal, no tiene ningún pudor en asegurar que PODEMOS pertenece ideológicamente a la extrema izquierda y que ello está suponiendo el final del estado de derecho.

Ayer mismo concedió una entrevista al medio de comunicación Elespañol.com con motivo de su último espectáculo performance. La ubicación de la obra el barranco de Víznar donde fue asesinado García Lorca. Lo que me interesa no es la simbología del espectáculo que como todo arte vanguardista está sujeto a interpretaciones subjetivas sino a las declaraciones emitidas a Elespañol.com sobre varias cuestiones del franquismo y la guerra civil.

Omar Jerez ya viene con una tarjeta de presentación política muy a su pesar y no es precisamente democrática por mucho que en ocasiones denuncie el avance del nazismo en Europa. Ayer vino a construir un discurso que roza (si no lo abraza) el neofranquismo más solapado. En primer lugar para destacarse como alguien ilustrado sobre la guerra civil lamenta el poco conocimiento de las generaciones más jóvenes sobre l historia reciente de nuestra piel de toro y nos propone como lectura de mesilla a un hispanista que entra entre los más derechistas historiográficamente hablando que también por ideología. Stanley Payne quien prologara en su día el bestseller del exterrorista del GRAPO Pío Moa “los mitos de la guerra civil”. Un refrito de las viejas tesis fascistas ya impuesta por la escuela de Arrarás, Ricardo de la Cierva y compañía. Con semejante ejemplo al que tilda del mejor historiador de la guerra civil, Omar Jerez, se ubica en un puesto de partida franquista avanzado para analizar la guerra civil española. Su pretendida pero fallida equidistancia se sostiene en viejas premisas. Acusa claramente a Franco como criminal de guerra pero diciendo seguidamente que la República en absoluto fue democrática porque se quemaban iglesias y que de no haberse producido el golpe militar fascista (el adjetivo fascista es cosecha mía porque en ningún momento califica así al régimen franquista) igualmente se habría producido una dictadura impuesta por la II República y ya se sabe lo que suponen las dictaduras de izquierdas; millones de víctimas. Por lo tanto mucho mejor una dictadura necesaria que lo que estaba por venir. En cualquier caso el destino de España, nos viene a decir Omar, estaba condenado al desastre de una manera u otra. Así que de escoger mejor el menos de los males.

Para Omar Jerez también es condenable la ley de la Memoria Histórica que nos lleva al odio y al rencor, otra teoría muy manipulada por el gobierno del Partido Popular, entendemos que porque dicha ley reabre heridas que sería mejor dejar cerradas. Por lo visto las víctimas de ETA tienen mucha más consideración que las del franquismo. Mientras unas como Ortega Lara merecen reconocimiento las reinvindicaciones de las otras promueven el odio entre los españoles.

Dicho todo lo anterior, la perla más sangrante que ofende a la inteligencia es el de su insistente vocación de sumarse al martilogio. En alguna declaración anterior ya ha vaticinado que él morirá asesinado por su afán de denuncia y por sus obras artísticas como cuando se paseaba por Donosti con un cadáver ensangrentado intentando provocar a algún simpatizante de ETA. En la entrevista de ayer aseguró también que él habría tenido menos posibilidades de sobrevivir, como judío confeso que es, en la guerra civil que bajo el régimen nazi. Otra deducción que podemos hacer. Tanto el bando republicano como el franquista eran más peligroso que el propio nazismo para alguien que ama la libertad de expresión como Omar Jerez. Como podéis haber apreciado una serie de afirmaciones que lejos de provocar la discusión intelectual provocan carcajadas y náuseas a partes iguales. Y es que por mucho que Omar lo intente, de provocador tiene lo mismo que de artista. Pero con el gusto sucede como con el culo, que cada uno tiene el suyo querido Omar Jerez. No obstante sigue probando suerte que en un país donde el poder se alinea con los intereses de los que defienden el franquismo tienes un futuro prometedor.

Quizá debiera extenderme en mi respuesta a tan descerebrada entrevista porque esa ideología que profesa es peligrosísima para la salud democrática. Quizá debiera pero el asco me lo impide.

http://www.elespanol.com/cultura/arte/20170525/218728468_0.html

Jordi Pedrosa

