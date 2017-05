¿Por qué queremos cambiar la Ley de Secretos Oficiales?

Ayer salía en el diario EL PAÍS, la nota de que cientos de historiadores habían firmado una petición para desbloquear la reforma de Ley de Secretos Oficiales. La misiva va firmada por 160 historiadores e investigadores que piden que de una vez por todas se debate en el Congreso la proposición de ley propuesta por el PNV para que se ponga una fecha límite a los secretos oficiales, de unos 25 años para materias secretas y 10 años para materias reservadas. Dicha propuesta se hizo en diciembre. Y desde esa fecha hasta la actualidad, tanto PP como PSOE como Ciudadanos han estado prorrogando la discusión pidiendo tiempo para realizar enmiendas al documento.

Esta ley, como bien dice la carta de los investigadores (que yo entre ellos, he firmado) está totalmente obsoleta y es totalmente franquista. De hecho, esta ley es de 1968. Es decir, previa a la Constitución. Esta norma no pone límite temporal a los secretos oficiales. Es decir, documentos de la dictadura franquista de hace 40, 50 o 60 años pueden estar todavía sin desclasificar. Y ya no digamos de la época de la Transición y de la actual democracia.

Es frustrante ver cómo, mientras los políticos del PP, PSOE y Ciudadanos se llenan la boca con la palabra transparencia, nos impiden a los investigadores poder indagar sobre la historia de nuestro país. Mientras en países como Estados Unidos o Reino Unido vemos como en muchas ocasiones desclasifican documentos de los años 70-80 incluso de organismo como el FBI o la CIA, aquí seguimos esperando a tener documentación sobre la Brigada Político Social (BPS) franquista, la Policía Armada, el Ejército, etc etc de la época de la dictadura, la Transición y la democracia.

Y no sólo con la ley de secretos oficiales topamos los que investigamos. También con la ley de protección de datos, que impide investigar documentación de archivos policiales hasta que no hayan pasado 25 años de la muerte del policía al que se investigue. Por ello, muchos de los torturadores de la policía política franquista aún son imposibles de investigar sus vidas profesionales a través de los archivos del Ministerio del Interior. Por ejemplo me pasa a mí con los casos de los policías Roberto Conesa (uno de los principales policías de la BPS en Madrid) o Claudio Ramos (jefe de la BPS en Asturias) que han fallecido hace 20 años, pero aún es imposible investigar sus vidas como policías a través de la documentación policial. ¿Qué tenemos que esperar a qué fallezcan todas las personas que sufrieron sus torturas para poderles investigar?

Roberto Conesa y Claudio Ramos

Me alegro de que los historiadores e investigadores hayamos dado un paso al frente en este tema y nos hayamos posicionado. Ya era hora de pedir a los políticos que dejen de sostener la impunidad de torturadores, militares y franquistas. Pero creo que necesitamos hacer más cosas. Necesitamos llevar este debate a la sociedad, sacarlo a fuera de la Universidad y de nuestros congresos. Como bien dice la carta que firmamos es “una necesidad para el conjunto de la ciudadanía, que se beneficiará de las posibilidades de [una] auténtica transparencia, control democrático y ejercicio del derecho de información”. Por ello tenemos que hacer conscientes a todo el mundo de lo necesario de cambiar la Ley de Secretos Oficiales. No sé, hacer un change.org, una plataforma pública para exigir que se cambie la ley de una vez, ir a los medios de comunicación a hablar del tema, protestar ante el Ministerio del Interior o donde haga falta. Pero debemos movilizarnos, no basta con que esto quede en la Academia. Si hacemos a la gente consciente de lo grave que esto, conseguiremos acabar con la impunidad y los secretos de todos los franquistas.

Para tener una democracia sana, necesitamos saber toda la verdad sobre nuestro pasado, poderlo investigar y no tener que esperar años y años para conseguir documentación. Y sobre todo, que esos archivos permitan hacer fotos sin coste alguno, que esos archivos digitalicen la documentación, para que de verdad sea accesible para toda la sociedad y no sólo en el papel.

¡Por una investigación gratuita, pública y de calidad!

¡Basta ya de Secretos Oficiales! ¡Cambio de la Ley de Secretos Oficiales ya!

Autor: Pablo Alcántara Pérez

