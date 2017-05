COMENZÓ EL JUICIO CONTRA WYOMING Y DANI MATEO: LO LLAMAN JUSTICIA y NO LO ES

A principios del mes de abril, la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos (no tenía yo constancia de que estuviese necesitado de defensa alguna, teniendo en cuenta que tiene detrás todo el aparato político del actual partido gobernante), presentó ante la Audiencia Provincial de Madrid una querella por un comentario humorístico hecho por los presentadores Wyoming y Dani Mateo en el programa “El Intermedio” de la Sexta TV acerca de la cruz del Valle de los Caídos. Dicho así parece uno más de los chistes de los presentadores. Pero la risa se le borra a una de la cara cuando la mencionada Audiencia admite la querella a trámite. Tras la detención y acusación de apología del terrorismo de los titiriteros en Madrid, la condena de Casandra por un tweet acerca de Carrero Blanco y ahora este caso, es innegable la persecución a la que se ven sometidos todos aquellos que se atreven, aunque sea en clave de humor, a “atentar contra la sagrada herencia y el legado del fascismo” en este país. No les basta con ningunear a los familiares de las víctimas de la represión, con retirar todos los fondos de los PGE para el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, con financiar con dinero público a asociaciones claramente franquistas y fascista, sino que también nos quieren imponer silencio, atajando radicalmente cualquier opinión que ellos consideren ofensiva a sus “principios de ley y orden”.

El miércoles, 24 de mayo, Wyoming y Dani Mateo han declarado ante el juez, acusados de “un delito de odio y contra los sentimientos religiosos por emplear expresiones gravemente despectivas”.

¿Los sentimientos religiosos? Decir eso es lo mismo que decir contra su nacional catolicismo. O sea, contra Dios y la Patria ¿no? Lo miremos por dónde lo miremos, el resultado es el mismo. Prohibido opinar, prohibido cuestionar, prohibido pensar diferente.

Dani Mateo, en una entrevista al diario “Público”, declaró ante la acusación que “incitación al odio es que haya un sitio en homenaje a los vencedores. Incitación al odio es que haya cadáveres en las cunetas”. Por su parte, Wyoming opina que “la libertad de expresión está hecha para decir lo que molesta, no lo que gusta. Debemos cuidarla entre todos y así impedir que unos señores se crean los sheriffs de España y decidan lo que se puede decir y cómo puede decirse. El humor en este país se tiene que reivindicar porque es la mejor alternativa al odio precisamente.”

Y precisamente así es como están actuando tanto el poder judicial como el político, como sheriffs justicieros, pero con la misma mentalidad que la policía política del régimen. El vínculo pernicioso que existe entre política y justicia es la base para que en un país democrático se den casos de juicios como los que estamos viviendo en España. Porque por mucho que afirme Rafael Catalá, Ministro de Justicia, que son dos poderes independientes y que el poder judicial no está controlado por el político, es innegable que la verdad es todo lo contrario. Porque ¿no será casualidad que uno de los jueces que ha admitido la querella contra Wyoming y Dani haya sido Senador del PP en la década de los 90?

Ya en otros artículos publicados por este medio (Listado de jueces apartados. La Justicia en manos del Poder Político, 24/02/2017) hemos informado sobre jueces, magistrados y fiscales apartados, jubilados precozmente e incluso inhabilitados por no ser afines a la política represiva del PP o por no comulgar con la impunidad que quieren conseguir para sus fines corruptos. De esa forma los puestos que van quedando vacantes son cubiertos por juristas afines a la ideología neoliberal y fascista de turno. Claro ejemplo de lo que afirmamos es el reciente nombramiento de Concepción Espejel como Presidenta de la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional. Un nombramiento que no ha quedado exento de polémica, pareciéndose mucho a una revancha; en 2015 la Asociación de Abogados Demócratas de Europa pidió que se la apartara precisamente de la misma sala que ahora preside, cuando pertenecía al tribunal que juzgaba los casos de la Gürtel y posteriormente de la contabilidad B del PP, por su demostrada amistad con dirigentes destacados del partido. No en vano, en 2014, le fue otorgada la Gran Cruz de Raimundo de Peñafort, que se concede por méritos relevantes por cuantos intervienen en la Administración de Justicia, estudio del Derecho y en las actividades jurídicas dependientes del Ministerio de Justicia, e impuesta de la mano de su amiga personal y actual Ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.

Este no es el único caso, claro, pero si el más reciente, asegurando que los puestos jurídicos que deciden el destino de quienes son acusados de “delitos contra sus ideas”, sean ocupados por quienes impondrán las penas más absurdas e injustas que se puedan imponer, siempre de acuerdo con sus ideales, su política de “Ley Mordaza”.

Mientras el fascismo siga campando a sus anchas en este país, en su política, sus tribunales, medios de comunicación y en el poder económico, debemos hacer como Wyoming, Dani Mateo y muchos otros humoristas, agarrándonos cómo náufragos a esa tabla de salvación que es el humor, para no dejarnos vencer por la seriedad monacal con la que pretenden gobernarnos. Ojalá se empeñaran en emplear esa seriedad en hacer cumplir la Ley de Memoria Histórica, entre otras, y en proporcionar a los ciudadanos y ciudadanas el bienestar que nos merecemos todos y que parece que no les quita el sueño.

Autora: Ani García Pérez

