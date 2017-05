Carta abierta a Juan Antonio Reig Pla, Obispo de Alcalá de Henares.

Hace bastante tiempo, quizás demasiado, que tenía ganas de dirigirle estas palabras. Ante todo quiero presentarme. Soy una mujer trabajadora, madre de dos hijos estupendos y ciudadana de este país con plenos derechos y deberes, con unos valores muy definidos a favor de la libertad, de la igualdad y de la solidaridad, valores que son los que les transmito .

Desde hace bastante tiempo usted y algunos de sus obispos homónimos, el de Getafe, el de Palencia, todos hemandados, a la sombra de quien fue una vez presidente de la Conferencia Episcopal, están vertiendo declaraciones, que más bien parecen sentencias, sobre colectivos como la LGTB o contra las mujeres en general, tratándonos como ciudadanos de segunda o tercera clase, intentando hacer creer al resto que lo somos.

¡Vamos a hacer un poco de historia!

Hace ya 2000 años esta “ religión” que empezó siendo un movimiento social contra el poder establecido. Sin entrar en mucho detalle; El poder político estaba bastante alejado del pueblo, un pueblo reprimido, humillado, sin ninguna perspectiva de futuro, con unos “profetas” que anunciaban la venida de un “Mesías”, alguien que iba a proporcionarles un futuro mejor, alejados de la esclavitud, y ante la imposibilidad de hacer esto posible en la tierra, su recompensa sería el Cielo. En realidad todas las religiones nacen de este descontento y aquellos Dioses son alguien a quien recurrir para que interceda en nuestros “destinos”.

Rápidamente, esto se va extendiendo como la pólvora, va calando en gentes humildes y desesperadas. El movimiento es poderoso, el pueblo es poderoso, ¡ peligro, hay que dirigirlo! Poco a poco, entran en juego actores que ven una gran oportunidad de poder y más si sumamos que este movimiento va ascendiendo en escalas sociales. ¡ Ay, el Poder Humano y el Poder Divino! ¡ Qué buena combinación!, con una idea común, el MIEDO. Una guerra da miedo pero pasa, lo que no pasa es el miedo a morir y estar condenado para toda la eternidad, y lo que es peor, condenar al resto de tus descendientes.

Todo este proceso no ha sido fácil. Para ello han tenido que haber muchas cribas internas, luchas intestinas de poder, de reinterpretación de textos, de sesgar ideas en pos del mantenimiento y sostenimiento de una historia de 2.000 años con sus periodos históricos, sus idiosincrasias personales relativas a países, regiones…. y, en definitiva, a movimientos sociales, revoluciones, etc…Todo ello ha influenciado en todos los sentido, y ellos han ido mutando, adaptando sus propias raíces.

Durante todos estos años se ha montado un negocio, un “Emporio” muy lucrativo, con muchos actores que viven en torno a él, riqueza y poder a consta de sangre derramada. Esas iglesias que pueblan España, Europa, Ámerica,…han sido construidas con el sudor y el hambre de miles de hombres y mujeres temerosos de su Dios, ¿ cuánta comida se habrán quitado de la boca para sufragar el simple retablo de una iglesia de un pueblo?. Esos edificios no eran suyos en un principio pertenecían al pueblo que los construía para “loar a su Dios”. Yo no soy partidaria de quemar sus iglesias quiero que se devuelvan a sus legítimos dueños que se hagan espacios públicos para el beneficio de todos que toda esa riqueza acumulada que lleva impresa la palabra “miedo y sangre” vuelva a donde le corresponde.

Todos ustedes estudian Teología, historia de la Iglesia, sus textos, textos que, por cierto, han ido cribando pero que ustedes conservan, y miles de libros “ incunables” que han hecho desparecer de las bibliotecas a lo largo de su historia porque no son “ políticamente correctos” para sus fines, miles y miles de libros del pensamiento humano, de la Historia de la Humanidad que han sido quemados, destruidos pero de lo que estoy segura es que muchos de ellos están guardados en sus bibliotecas. Han manipulado su historia y la nuestra. Un ejemplo claro, por citar uno, y en relación con las mujeres, ¿ conoce a la Papisa Juana?, la historia de esta mujer merece ser recordada aunque ustedes han conseguido que se olvide. Una mujer que no se contentó con su rol establecido, una mujer que quería por encima de todo acceder a la educación en una época que estaba completamente vetada a las mujeres, y al resto del pueblo, y cuya única salida la daba su Iglesia.¡Ay, la educación y la Iglesia!. La Papisa Juana llegó a serlo escondiendo durante años su condición de mujer y llegó a las más altas cotas de poder por su inteligencia y perseverancia. La historia de Juana nos ha llegado manipulada y tergiversada. Lo que un día estuvo incluida en la genealogía de los Papas, luego le cambiaron el nombre por uno masculino, luego desapareció y se convirtió en una leyenda, hoy aparece en una anotación de un libro que escribió un monje queriendo perpetuar la verdad.

Las mujeres somos una clara amenaza a su ideología porque de nosotras depende la educación de las futuras generaciones, nos tienen miedo, y la única manera de frenar su miedo es que nosotras lo sintamos, y eso es lo que se han propuesto desde siempre.

En este primer mundo en el que vivimos, y por lo cual somos unas privilegiadas, poco a poco hemos ido ganando parcelas de libertad que nos han ido permitiendo formar nuestras ideas y convicciones, un camino que no ha sido fácil, un camino sembrado de lágrimas, un camino sembrado de sudor y sangre, y un camino que aún tenemos que seguir recorriendo por nosotras y por las generaciones venideras. El “miedo” ya no les sirve. Mis hijos no vivirán con su miedo. Mis hijos tendrán educación, una educación en libertad como seres libres que son, crecerán en la igualdad y en la solidaridad, algo tan fundamental, tan imprescindible para el futuro de este mundo, para el futuro de la Humanidad.

Por mi parte pueden seguir existiendo, con condiciones. Su mantenimiento debe ser sólo y exclusivamente a través de su feligresía, quizás con esta medida terminarían una serie de comportamientos nada “ cristianos” , hablemos de pederastia, o quizás terminarían con prácticas que van contra natura como el celibato, y así puede que les quede una “esperanza”.

En este mundo tan globalizado que podemos considerar una amenaza también tiene una parcela de esperanza. Las ideas, los movimientos, las luchas, se extienden rápidamente ante las amenazas de los sistemas preestablecidos, los sistemas de poder. Será un proceso largo, no exento de dificultades, donde la Educación es una parte esencial. Compartir, debatir, llegar a conclusiones, movimientos para y por el pueblo, para y por el futuro de nuestro mundo.

Los tiempos cambian, la sociedad cambia, y ahora más que nunca no se pueden mantener sistemas tan anclados en el pasado, ideas basadas en el miedo. ¡ Renovarse o morir!

Autora: Nanny García Gómez

