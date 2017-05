Las subvenciones del PP a la Fundación Francisco Franco.

Estamos muy acostumbrados a que el Partido Popular ningunee completamente a las víctimas del franquismo. Dejando a 0 euros el presupuesto de la Ley de Memoria Histórica y sentirse orgulloso por ello (como bien dejo claro el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy) las declaraciones de Rafael Hernando, el decir que no hay fosas comunes en nuestro país, etc etc. Conocemos perfectamente como defienden que no sean juzgados torturadores como Billy el Niño, como permiten que siga habiendo calles con nombres de franquistas y monumentos que ensalcen la dictadura.

Por eso no nos ha extrañado la noticia que ha salido hace unos días, en la que se dice que el gobierno de Aznar, entre los años 2000 y 2003, subvención con 150.841 euros (es decir, unos 40.000 al año). Estas subvenciones se dieron no sólo para sus archivos, sino también para la difusión de su documentación. Y yo me pregunto ¿cómo un gobierno demócrata puede permitir que se difundan las ideas de un dictador sanguinario como fue Franco y encima se le de dinero público? Luego te das cuenta que el Partido Popular fue fundado por ministros franquista y ahí ya te cuadra todo.

En el archivo de la Fundación, que cuenta con más de 30.000 fondos, hay documentación muy importante para entender lo que fue el franquismo, documentación del Estado Mayor, de la Dirección General de Seguridad, de diferentes Ministerios, de las Fuerzas Armadas, información sobre partidos políticos clandestinos, manuscritos de Franco, información que debería estar en archivos públicos (como el Archivo Histórico Nacional, en el Centro Documental de la Memoria Histórica o en el Archivo General de la Admnistración). Sin embargo están en manos de una asociación privada que defiende la dictadura franquista, la impunidad de los crímenes del franquismo. Una asociación “cuyo objetivo prioritario es la difusión de la memoria y obra de Francisco Franco”.

Y que así trata a las personas que lucha contra la impunidad franquista:

“Desde el año 2007, en que se aprobó en sede parlamentaria la mal llamada Ley de Memoria Histórica, la izquierda revanchista, con la complicidad de una derecha cobarde y sin principios morales, ha sustituido su manido discurso político por uno nuevo: el borrado de los logros de la España de Franco. En “El Plural” del 8 de marzo, D. Matías Alonso, portavoz de una de las infinitas asociaciones nacidas de las subvenciones de la Ley mal llamada de Memoria Histórica, declara textualmente que “el franquismo sigue vivo”, a propósito de los recientes éxitos de la Fundación Nacional Francisco Franco en la defensa del nombre y obra del Caudillo.” Comunicado de la Fundación Francisco Franco “La España de Franco nunca morirá y nadie la borrará”

Lo más perplejo del asunto es que mientras la Ley de Memoria Histórica la han dejado con 0 euros de presupuesto (por lo que la mayoría de asociaciones de Memoria Histórica no reciben ninguna ayuda pública) mientras que ha sido la Fundación Francisco Franco la que ha recibido cientos de miles de euros en ayuda pública. Y el Valle de los Caídos, que es un monumento a la exaltación de la dictadura, recibe 750.000 euros de dinero público.

Lo triste de todo es que lo hemos sabido gracias a las preguntas parlamentarias de dos diputados de En Marea Antón Gómez-Reino y Yolanda Díaz. Si no, el PP hubiera escondido la ignominia. Y es que de hecho en 2003, el PP ya rehusó de retirar las ayudas a la Fundación Francisco Franco, a petición de PSOE, CIU y BNG.

Y es que el PP desde el principio de su creación ha defendido con uñas y dientes la impunidad del franquismo. Y ha apoyado a aquellos que propagan las ideas de Franco, como la FNFF.

