La ONU denuncia al Gobierno de Rajoy por no atender a las víctimas del franquismo.

Pablo de Greiff es el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de las Naciones Unida. Este extenso título viene a indicar que es una persona responsable de estudiar las distintas situaciones de injusticia que sobre materia de derechos humanos se han vulnerado en distintos países, denunciarlas así como de exponer las recomendaciones para solventar tal situación.

En septiembre de 2014 presentó un informe completo donde se describía las carencias que existían en España con respecto al desamparo que sufrían las víctimas del franquismo y los cambios que debía realizar el Gobierno para subsanar algunas cuestiones como el actual tratamiento que estaba dando al Valle de los Caídos. Dicho informe fue redactado después de visitar nuestro país y entrevistarse con diversos colectivos y familiares de víctimas para recopilar testimonios y conocer de primera mano la problemática. En el informe redactado por Greiff se planteaban algunas cuestiones como la derogación de la ley de amnistía de 1977 por suponer de facto una ley de punto final a los crímenes contra la humanidad llevados a cabo por el régimen, la anulación de las sentencias de los tribunales franquistas, la “reiventación” del Valle de los caídos para que se termine la exaltación fascista que tiene actualmente y se realice labor de pedagogía sobre lo que supuso realmente la dictadura de Franco. En el siguiente enlace puede consultarse dicho informe al completo:

https://www.memoriacatalunya.org/assets/pdf/2014_informe_relator_especial.pdf

El Gobierno español hizo caso omiso de las recomendaciones del relator Greiff como muy probablemente lo haga de la proposición no de ley que aprobó el parlamento el pasado día 10 de mayo para sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos. Un ejecutivo que ha recortado el presupuesto destinado para la ley de la memoria histórica a cero euros no nos debe extrañar tal respuesta. No obstante, Pablo Greiff ha vuelto a recordar recientemente la urgente necesidad de atender la petición de las víctimas del franquismo. Ha denunciado la pasividad del gobierno del PP alegando que una ley justa que repare el sufrimiento de las víctimas debe alejarse de políticas partidistas y que la fortaleza de una democracia se mide entre otras consideraciones por la atención que se presta a las víctimas para poner en la medida de lo posible fin a su sufrimiento y desamparo.

Una vez más una institución ajena a nuestro país es la que tiene que sacarnos las vergüenzas y denunciar la situación de impunidad que avanza a pasos agigantados. El relator ha sido cauteloso al no calificar de mierda el monumento fascista que supone el Valle de los Caídos porque así no tendrá que verse declarando frente a un juez como ayer debió hacer el Gran Wyoming y Dani Mateo de El Intermedio. Así están las cosas y mientras la respuesta del ejecutivo ni está ni se la espera. Si Rajoy se mantiene en el poder próximamente quizá dentro de otros tres años volvamos a escribir por enésima vez que el relator de la ONU sigue insistiendo y denunciando la nula voluntad de corregir estas injusticias.

Autor: Jordi Pedrosa.

