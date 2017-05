ANDRÉS BÓDALO SALE DE LA CÁRCEL DURANTE TRES DÍAS

El pasado 30 de marzo se cumplió un año del ingreso del sindicalista del SAT Andrés Bódalo en la prisión de Jaén. Se le acusó de agredir a un concejal del ayuntamiento de Jódar durante unas protestas jornaleras a las puertas del consistorio. Hecho que nunca fue probado de forma fehaciente. Incluso el informe de la Guardia Civil allí presente lo negaba. Pero solo bastó la palabra del concejal socialista para que un hombre luchador e inocente fuese condenado a tres años de prisión. La represión sindical en este país daba un nuevo zarpazo a la lucha obrera y por encima de la Justicia se impusieron los métodos franquistas de un estado corrupto que solamente descarga la ley sobre quienes intentan mejorar la forma de vida de los trabajadores. Una ley con doble vara de medir que deja libre a ladrones de guante blanco y condena a quienes tienen la osadía de enfrentarse a un sistema demostradamente inservible para gobernar de forma justa un país y procurar bienestar a sus ciudadanos y ciudadanas.

En el transcurso de este tiempo fueron presentadas dos peticiones de tercer grado para Andrés Bódalo. Las mismas que fueron denegadas por la Sección Segunda de la Audiencia Provincia de Jaén alegando que había un “pronóstico de reincidencia medio alto” y que “no existen evidencias de arrepentimiento del penado respecto a la actividad delictiva”. ¿Arrepentimiento? ¿Se puede uno arrepentir de un delito que no ha cometido? Pues eso es lo que pretenden de él.

Finalmente y tras 14 meses de prisión, ahora se le ha concedido un permiso de 3 días. 3 días en los que por fin podrá abrazar a su familia. 3 días que pasarán volando y tras los cuales tendrá que volver tras los muros que lo separan injustamente de los suyos y de su lucha.

Mientras en este país siguen campando a sus anchas todos aquellos que se están enriqueciendo de forma vergonzosa a costa de todos nosotros y nosotras, los que han conseguido vendernos esta estafa como una crisis para tapar sus fechorías. Muy diferente son los motivos que mueven a unos y a otro. Unos solo miran por engordar sus cuentas de Suiza, Panamá o Andorra mientras el otro, Andrés, lleva toda su vida luchando por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.

Muchos fueron los medios de comunicación que acudieron a las puertas de la cárcel el martes, 23 de mayo, para verle volver a pisar la calle. Aunque posteriormente nada o muy poco hemos podido ver ni en los periódicos ni en las televisiones. Pero también fue recibido por toda su familia y más de 200 personas, entre ellos diego Cañamero, diputado de Unidos Podemos por Jaén.

En declaraciones hechas allí mismo, Andrés sigue insistiendo que él no es una persona violenta, que la violencia está siendo ejercida por aquellos que le condenan y encarcelan. Pero que los verdaderos culpables, los banqueros, las inmobiliarias y los políticos corruptos, esos no pagan por nada de lo que hacen. Aun así afirmó que merece la pena. Merece la pena la lucha e incluso, la cárcel. Porque todos los convenios, todos los derechos para los trabajadores se han conseguido en las calles, luchando y reivindicando, no en los despachos ni en los platós de televisión. Ahora y a lo largo de toda la historia de la lucha obrera.

El tiempo transcurrido desde que ingresó en prisión es suficiente para que la Audiencia Provincial le hubiese concedido ya el tercer grado. Muchas han sido ya las peticiones de indulto para Andrés, incluido el ayuntamiento de Jódar con el PSOE al frente. El PP se abstuvo. Cosa que no sorprende a nadie. Sin embargo hasta el momento no se ha podido beneficiar de las ventajas carcelarias. El próximo paso será presentarlo ante el consejo de ministros, pero siendo todos ellos del PP no se pueden mantener muchas esperanzas de que se pronuncien favorablemente a la excarcelación de Andrés.

Por el momento, un hombre inocente, luchador e incansable tendrá la oportunidad de volver a compartir techo y mesa con los suyos, aunque sea solamente durante 3 días. El viernes, 26 a las 5 de la tarde, se cerrarán nuevamente las puertas de la cárcel de Jaén tras él. Y con el cierre de esas puertas, se cerraran también las puertas de la cordura. Porque lo cometido contra esta hombre no se puede considerar el castigo de un delito, más bien tiene trazas de ser una advertencia a quienes se atreven a oponerse al sistema, a levantar la voz denunciando las injusticias y a quienes tienen la osadía de no doblegarse ante la opresión del capitalismo y de la política cada vez más fascista de este país.

Autora: Ani García Pérez.

