Paterna, el Paredón de España. Comienza la exhumación de la fosa 113

Este lunes comenzaban los trabajos de exhumación de la Fosa número 113 en el cementerio de Paterna, Valencia, una de las más grandes de España, y donde esperan encontrar 61 cuerpos, 61 fusilados de tres sacas, tal y como anunciaba el Presidente de la Asociación de Familiares de Víctimas de la Fosa Común 113, Santi Vallés. Los trabajos se han adelantado un poco ya que estaban anunciados para el mes de junio, en un principio, y su duración será de dos meses y medio.

Esta exhumación ha sido financiada por la Diputación de Valencia donde la diputada de Memoria Histórica, Rosa Pérez Garijo, ha señalado que la mayor parte del presupuesto destinado a Memoria Histórica se centra en la exhumación de fosas comunes: “pensamos que es una asignatura que teníamos pendiente y que ya no puede demorarse más”. Para ello destinará el 80% del presupuesto. Además ha querido poner énfasis en el compromiso que la Diputación tiene con la Memoria Histórica y con las familias :“Para nuestro equipo de gobierno estas actuaciones son fundamentales, es algo que se debería de haber hecho hace muchísimos años y por lo tanto constituye una prioridad para el área de Memoria Histórica”. Para ello destinará el 80% del presupuesto.

Esta no es la primera apertura de fosa que se realiza en el cementerio de Paterna. Las últimas correspondientes al 18 de este mes de abril fueron la fosa 81 y 82 donde se buscaba a 20 asesinados. Desgraciadamente, sólo se encontraron a dos de estos asesinados, un hombre de entre 60 y 70 años y otro hombre de 50 años de Benicarló y l´Alcudia cuyos familiares no estaban en la Asociación de Familiares de Víctimas de la Fosa 82. Esta fosa había sido abierta anteriormente. Así, y tras las diversas indagaciones, se encontraron con los testimonios de aquellos familiares que durante la Transición se llevaron los restos de esta fosa y que no correspondían con los asesinados que se pretendía exhumar. Tal y como ha señalado el arqueólogo Miguel Mezquida seguirán adelante hasta localizar a los 20 fusilados. Trabajarán en un mapeo de fosas para saber a cual puede corresponder, ya que, según denuncia Mezquida,”el régimen franquista de encargó muy bien de desdibujar las pistas”.

Con la apertura de la fosa 113 se sigue un proceso que será largo y que no siempre dará los frutos deseados, ya que se podría dar el caso de que los represaliados incluso no estén enterrados dentro del mismo cementerio. Esto es muy habitual porque el régimen no dejaba muchas pruebas y sobre todo en estos fusilamientos masivos y sin control. Está previsto también intervenir en la fosa 92 B, entre la fosa 91-92.

Otro problema, y que desgraciadamente es muy habitual, es el recuperar los restos pero no poder cotejar ADN para su identificación. Muchos de los familiares no tienen información de donde pueden estar sus seres queridos, o si están vivos o muertos. Es el caso de la fosa 126 que fue exhumada en 2013 con 12 cuerpos, 11 de ellos llevaban botellas que contenían sus datos, y que fueron colocados con gran valentía por parte de las familias en el momento del entierro, aunque sólo dos de ellos eran legibles. De ellos, al final sólo se pudo identificar a 4. Se hicieron intensas campañas de búsqueda para los posibles familiares y lograr así su identificación. En esta ocasión la exhumación parcial de esta fosa, ya que se cree contiene 200 restos, fue complicada desde el punto de vista administrativo, a lo que se sumó el hecho de que a las víctimas se las trató como restos arqueológicos http://memoriarepressiofranquista.blogspot.com.es/2013/03/resultados-finales-de-los-analisis-de.html.

En mitad de la tarde del 18 de enero de 1940, 54 presos republicanos salen de la antigua Prisión Modelo de Valencia camino del cementerio de Paterna. A las 7 de la tarde serán fusilados. Procedentes de Valencia, Alzira, Rafelbunyol, Ontinyent e incluso de otros puntos del Estado como Palacios de la Sierra (Burgos), Granada y Madrid. Entre ellos Francisco Núñez Miquel de lÁlcudia, 47 años. Su único delito, pertenecer a Izquierda Republicana. Su sobrino-nieto Santiago Vallés es el principal impulsor de esta exhumación y de la creación de la asociación de la fosa 113. Setenta y siete años después……

Miguel Mezquida espera encontrar al menos 52 cuerpos, por lo menos los correspondientes a esa saca del 18 de enero. Los datos no son fiables, ya que se sabe que la fosa se abrió en 1979. También se cree que podría haber restos de los fusilados el 8 y 27 de marzo de 1940 y del 19 de septiembre de 1941.

Según Vallés, presidente de la asociación de la Fosa 113, “ no hay coincidencias exactas” teniendo en cuenta las diferentes fuentes que se manejan, estudios por partes de las familias, documentación encontrada, comprobación visual de la fosa, y por los estudios aportados por Vicent Gabarda en su libro Els afullaments al País Valencià (1938-1956), y que dan como resultado que las cifras de los documentos oficiales sean muchísimo más bajas.

Vallés con este proyecto no sólo quiere recuperar los restos de su tío, Francisco Núñez, sino darle dignidad y justicia a quien fue asesinado, tal y como señala una carta de sus compañeros de celda:”…habiendo ido cara a la muerte con la tranquilidad que caracteriza a los hombres inocentes. Llevando en sus labios la sonrisa de los que saben morir con la conciencia tranquila y limpias las manos….”.

Por último recordar que en este cementerio de Paterna conocido como el “Paderón de España” desde abril de 1939 hasta 1943 fueron fusiladas 2.237 personas en sus tapias. De hecho, debido a la cantidad de personas que fueron fusiladas, y no pudiendo absorber tal cantidad de cadáveres, tuvieron que ser trasladadas al cementerio de Valencia. Como podemos ver las cifras oscilan, entre la documentación oficial y las investigaciones, entre los testimonios de las familias pero lo que no podemos negar es la masacre cometida y el deseo de los asesinos de borrar su memoria.

Autora: Nanny García Gómez

