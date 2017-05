Homenaje anual en el Fuerte de San Cristóbal de Pamplona a los presos represaliados y asesinados por el franquismo.

Como cada año la Asociación Txinparta-Fuerte San Cristóbal Red de Memoria Colectiva se reúne en la puerta de la prisión de San Cristóbal, a las 12:00, en el monte Ezkaba, para rendir homenaje y recordar a los presos encarcelados en este penal, su sufrimiento y las ansias de libertad, y de cambiar la sociedad que tuvieron ellos y sus familias. Este año se ha celebrado el 21 de mayo.

En Gobierno de Navarra ha estado presente en el acto representada por la consejera Ana Ollo de cara a la celebración en 2018 del 80 aniversario de la fuga de la prisión. El Gobierno cuatripartito tiene previsto elaborar un amplio programa de actuaciones para rememorar la huida del Fuerte-penal, entre las que se encuentra la señalización del itinerario que recorrieron los presos en su huida, la organización de un campo de trabajo internacional entorno al Cementerio de las Botellas y la edición de un libro y el montaje de una exposición en la que se reivindica el papel de las mujeres parejas de los presos y su relación con las mujeres de Pamplona. El “Proyecto Ezkaba” tiene como máxima prioridad tratar de localizar a los familiares de los asesinados para poder identificar los resto que se van exhumando. Para ello contará con instituciones y asociaciones memorialistas de toda España.

Como cada año la Asociación Txinparta anima a todos los asistentes a llevar una botella con un mensaje escrito. A la salida del acto cada uno cogerá una botella distinta y estos mensajes serán colgados en su página web https://txinpartafuertesancristobal.blogspot.com.es/.

Desde el año 2009 la Asociación está colocando en los diferentes lugares de enterramientos placas con los nombres de los asesinados. Desde 2007 los familiares y la Sociedad Aranzadi están promoviendo las exhumaciones fosas que ya señaló el historiador Jimeno Jurío en el año 1977 gracias a la recopilación de testimonios y documentación que hizo tras la muerte de Franco en Navarra. La última intervención es bastante reciente, en el Concejo de Burutain. Sí queréis saber más os dejo un magnifico artículo de nuestra compañera Ani García https://radiorecuperandomemoria.com/2017/04/17/el-pasado-vuelve-por-muy-hondo-que-quieran-enterrarlo/comment-page-1/.

Desde 1988 existe un Monumento a los Fugados y Caídos por la Libertad, monumento que ha sido protagonista de numerosos actos deplorables protagonizados por la ultraderecha católica, desgraciadamente, demasiado abundante en Navarra, y que tuvo su punto más deleznable en 2009 cuando derribaron el monumento a mazazos.

El Fuerte San Cristóbal ha pertenecido al ejército hasta el año 1987, fecha en la que retiraron las tropas, pero esta retirada no se hizo efectiva hasta 1991, ya que había un retén que vigilaba las instalaciones. A lo largo de los años de abandono y las inclemencias del tiempo hacen que el Fuerte se encuentre en unas condiciones bastante lamentables, tanto es así, que en 2007 a iniciativa de Nafarroa Bai se destina una partida presupuestaría para la limpieza y acondicionamiento del Fuerte.

El Fuerte San Cristóbal fue construido entre 1877 y 1912. Se levantó en Pamplona para defenderla tras la última Guerra Carlista. En 1884 Alfonso XII visita el fuerte llamándose oficialmente desde entonces Fuerte de Alfonso XII. Siempre ha pertenecido al ejército, exceptuando el periodo que va desde 1934 hasta 1946 dependiente del Ministerio de Justicia.

Concebida como Fuerte no estaba acondicionada para albergar a los presos, de hecho, se tuvieron que levantar muros que dividían las estancias entre presos y funcionarios. Sin embargo, esto no evitó que los primeros prisioneros que albergaron este Fuerte-penal, que fueron los protagonistas de la Revolución de Asturias de 1934, vivieran en condiciones verdaderamente infrahumanas. El Fuerte está excavado en la roca del monte Ezkaba, es decir, sus niveles son subterráneos y por ellos se filtra la humedad. A estas condiciones hay que añadir la falta de alimentos que fueron solucionadas en parte por Socorro Rojo Internacional. Un grupo de mujeres caminaba todos los días con sol, lluvia o nieve 15 km desde Pamplona y accedían al Fuerte por el único camino posible, un camino tortuoso y muy mal acondicionado a llevar comida y unas palabras de cariño y ánimo a los presos. En febrero de 1936 con el triunfo del Frente Popular el Gobierno decreta una amnistía para todos los presos políticos, de ellos 400 estaban en el Fuerte San Cristóbal.

Al inicio de la Guerra Civil, en aquel 16 de julio, Navarra se convirtió en el territorio del horror. El plan de Mola era el exterminio de cualquier atisbo de libertad: “ es necesario crear una atmósfera de terror, hay que dar la sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todo el que no piense como nosotros. Tenemos que causar una gran impresión, todo aquel que sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado”. Quería imponer el terror y para ello lo hacía a plena luz del día, con innumerables testigos. Los que no fueron asesinados en un “primer momento” fueron llevados a la cárcel de Pamplona, los más “peligrosos” o los que no cabían en la abarrotada cárcel fueron conducidos al Fuerte. Poco a poco esta “cárcel” se fue llenando, no sólo con navarros, sino con presos llegados de otros lugares como Salamanca donde llegó a haber 200 presos de esta comunidad, la mayoría de clase baja, pertenecientes a la UGT o a Izquierda Republicana, o de Valladolid, 89 de ellos protagonizaron la fuga. Todos ellos tenían algo en común, compartían la cárcel más dura de España.

Las condiciones de higiene y salubridad eran pésimas. A la falta de higiene se unía el hambre atroz , el frio y la humedad. Los 2497 presos están divididos en dos alas del penal. Llegó a albergar a 4.900 presos. Un numerosísimo grupo de ellos se encuentran alojados en los aljibes del fuerte. Las paredes rezuman agua, no tiene ropa de abrigo, duermen en un suelo encharcado. Su única comida, un plato de sopa, agua. Entre las torturas, la celda de aislamiento, la desesperación de ver como tus compañeros mueren unos detrás de otros….Aquí tenéis un vídeo grabado por Cuarto Milenio https://www.youtube.com/watch?v=YK8cavhvFxA. Muchos pensareis, ¡uff!. Podéis ver el Fuerte por dentro acompañados de Koldo Pla presidente de la asociación Txinparta. La sensación es terrible.

En esa brigada, la de los aljibes, se gesta la fuga más importante de la historia, la más trágica. El plan de fuga sólo era conocido por 20 de ellos. Las puertas están abiertas, siempre lo estaban. Es domingo, hay muy pocos militares, están cenando y desarmados. Alguien grita: “¡ Sois libres! , ¡ A Francia!”. Al principio no se atreven por miedo a que sea una trampa pero 795 deciden arriesgarse y escapar a Francia a 22 Km si vas en buena dirección, a 54 km con mala dirección. Ellos no sabían donde estaba la frontera. Es de noche, está lloviendo, van descalzos. Era el 22 de mayo de 1938. tres de ellos llegan a Francia, 207 mueren fusilados. No escapan por sus ideas políticas, escapan por hambre.

Las cifras de asesinados, y muertos por hambre, frio y enfermedad en este Fuerte son escalofriantes. Uno de cada seis presos muere asesinado o por enfermedad. Doscientos presos gubernativos asesinados, 265 muertos por enfermedad, antes de 1941, 207 fusilados por la fuga, 14 de los presos que organizaron al fuga fusilados en la Vuelta del Castillo, y ,por último, otros 131 muertos por enfermedad después de 1941. Todos ellos enterrados en fosas comunes, la más conocida el Cementerio de las Botellas http://ultimocero.com/noticias/movimientos-sociales/2016/11/17/el-cementerio-de-las-botellas-131-cadaveres-del-fuerte-de-san-cristobal/ , llamada así porque al exhumar los cuerpos, 131 en total, llevaban una botella entre sus piernas con un documento en el cual constaba su nombre. Desgraciadamente, las botellas, de vino o de medicinas, si llevaban tapones de corcho no conservaban la hoja de papel. El Obispado de Pamplona retuvo durante 60 años la documentación sin dar noticias a las familias. Cuando se produce la exhumación en 2010, dos días antes, el Obispado facilitó la documentación al Diario de Navarra.

Los fugados fueron enterrados allí donde fueron asesinados. El monte Ezkaba y los alrededores son una gran tumba de 615.000 metros cuadrados.

Dejad que los muertos callen

Los muertos callan

en silencios que estallan

lanzando a los cuatro vientos

sus verdades escondidas

como bien dice Lucía (*).

Los muertos callan

en silencios que narran

historias de libertad,

de injusticias y venganzas,

sueños rotos e ideales

para siempre vivos,

ahora mucho más actuales.

Dejad que los muertos callen

sus silencios explosivos

que nos salpican el alma,

nos esclarecen la mente

y nos motivan el habla.

Dejad que los muertos callen,

dejadlos con sus silencios.

Hora es ya la de los vivos,

la de gritar su mensaje;

ahora son nuestras voces

las que deben hablar alto

bien sea en prosa o en verso,

en letra escrita o en canto,

divulgando sus verdades,

sus recuerdos e ideales,

su lucha por la justicia.

Dejad que los muertos callen,

que sus silencios resuenen,

que se oigan en todas partes.

Silenciados fueron en nombre de Dios,

y otros dioses terrenales,

religión, poder, ambición,

envidias, venganzas y odios,

todos igual de falaces.

Dejad que los muertos callen,

que su silencio se escuche

bajo el suelo y hasta el cielo,

silencio con tal estruendo

que ningún dios ya lo acalle.

Venancio Pla (Nov. 2013)

.Más información:

Ezkaba, la gran fuga de las cárceles franquistas:

https://www.youtube.com/watch?v=AvqfdG-sMxE&t=3354s

https://www.youtube.com/watch?v=-MZnhyldn8Q

Homenaje Fuerte San Cristobal 2016 :

https://www.youtube.com/watch?v=vyYAHVqUFvQ

Audio del homenaje 2017

https://www.ivoox.com/homenaje-fuerte-san-cristobal-audios-mp3_rf_18806875_1.html?var=web376&utm_expid=113438436-40.gUPDUg6WTJSAl0nGhGrIGA.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.es%2F

Los rostros del penal de Ezkaba

https://www.youtube.com/watch?v=47rN4kyYOz0

Autora: Nanny García Gómez

