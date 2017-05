CUANDO LOS LOBOS PRETENDEN GUARDAR A LAS OVEJAS

20 de mayo, Puerta del Sol. Miles de personas se han reunido en la madrileña plaza para demostrar su rechazo a las políticas del gobierno del PP y mostrar su apoyo a la moción de censura presentada por Unidos Podemos en el Parlamento de los Diputados. Porque aunque la moción de censura no prospera por la falta de apoyo de los partidos de la oposición, más interesados en sus propios intereses que en el bienestar de la nación, en la calle son muchos y muchas que si están de acuerdo con el paso dado por la formación morada y piden a gritos que el PP salga del gobierno y se inicie una nueva etapa en la que los intereses de la ciudadanía se vean realmente representados y la corrupción sea castigada en la medida proporcional a los hechos cometidos. La participación es una fiesta de la Democracia.

Pero esta fiesta se vio ensombrecida en el momento que se produjo un conato de agresión contra una de las mujeres del colectivo “Ve la Luz” ante los ojos pasivos de las fuerzas del orden público, sin intervención alguna.

Recordemos que este colectivo lleva acampado en la Puerta del Sol desde hace tiempo denunciando la violencia machista contra las mujeres que tantas vidas han costado ya. Colectivo que ya estuvo en la misma situación de huelga de hambre desde el 9 de febrero hasta que el día 6 de marzo el Senado accedió a recibirlas con sus 25 propuestas para el Pacto de Estado con la Violencia de Género. Tras la reunión y las palabras de compromiso de los distintos partidos políticos, se retiran. Pero va pasando el tiempo, nada de lo prometido se pone en marcha e incluso desde el gobierno se toman medidas contrarias a todo lo hablado y pactado, hecho que les obliga a retomar esta forma de protesta y de hacerse visibles, aunque los políticos sigan ciegos ante la grave situación que viven miles de mujeres en esta país.

Volvamos de nuevo al 20 de mayo. Ironía malévola y crueldad en estado puro que precisamente estas mujeres que están poniendo en peligro su salud y sus vidas con la huelga de hambre contra la violencia, sean agredidas en plena calle, a vista de todo el mundo y sin que nadie mueva un dedo. ¿Dónde está la cordura humana? Es inaceptable de todo punto el comportamiento de las fuerzas policiales, pero también de los asistentes que las rodeaban y que tampoco hicieron nada. Con esto queda más que demostrado que la violencia contra las mujeres está más que presente en nuestras vidas y que muy poca gente se implica para poder erradicarla.

Pero no acaba aquí la historia. Inmediatamente en twitter aparece un comentario del PP, condenado la agresión y culpando a los simpatizantes de Podemos de ello, haciendo extensiva la acusación al propio partido político. Hay que tener mucha cara dura y poca vergüenza querer aparecer como defensores de las mujeres maltratadas cuando no hace aún dos meses presentaron los Presupuestos Generales del Estado con una partida mermada dedicada a la Violencia de Género, que les mintió y engañó a las mujeres de este colectivo cuando las recibieron en el Senado y que no hacen nada, absolutamente nada para paliar la situación desesperada de muchas mujeres maltratadas. Ni pacto de estado, ni protección a las maltratadas, ni protección a los menores afectados por la violencia de género. Hipócritas y falsos todos. Es, como dice el título de este artículo, poner a guardar al lobo a las ovejas.

Independientemente del color político, nuestra denuncia contra la violencia machista es rotunda. A las mujeres se nos está asesinando y ni en el pasado ni ahora se está haciendo lo necesario para erradicar esta lacra. Necesitamos educación igualitaria y sin roles de género desde las guarderías, sanción de los comportamientos machistas, endurecer las penas por violaciones, agresiones y asesinatos. Más protección para las mujeres maltratadas y sus hijos, apoyo económico para comenzar una vida digna tras el trauma vivido, educación y asesoramiento a las mujeres para detectar precozmente el comportamiento machista y maltratador. Pero también reeducación de los hombres criados en una sociedad patriarcal y misógina para que dejen de ver a las mujeres como objetos al servicio de sus privilegios y de sus caprichos y deseos.

Son muchas las cosas por emprender pero totalmente necesarias para que no sigan aumentando no solamente las cifras de maltratos y asesinatos, sino también para que la sociedad se vuelva cada vez más igualitaria y que no solamente el machismo puro y duro sea erradicado, sino que también el micromachismo con el que convivimos a diario todas las mujeres vaya desapareciendo para que se deje de humillarnos, insultarnos, despreciarnos, atacarnos y asesinarnos.

Con considerables diferencias, pero sin comprometerse totalmente con esta tarea tan necesaria para conseguir una sociedad justa y libre, los partidos políticos parecen tener miedo de comprometerse abiertamente con la revolución femenina, no consideran que la situación sea lo suficientemente grave para intervenir de forma contundente. Es más importante, al parecer, a ver quién consigue el control del gobierno o quién acumula más poder.

Pues una vez más recordamos, que la revolución necesaria para transformar esta sociedad en más justa y más libre pasa por contar con las mujeres, porque si la revolución no es feminista, no es revolución. Una sociedad en la que a las mujeres se nos sigue considerando inferiores a los hombres, que se les permita humillarnos, insultarnos, vejarnos y asesinarnos, ni es justa ni es libre.

Autora: Ani García Pérez

