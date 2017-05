NOSOTRAS, LAS HISTÉRICAS

No sé cuantas veces habremos escuchado en nuestras vidas que las mujeres somos unas histéricas. En películas, programas de televisión, series, revistas, libros … nos pintan siempre como esas mujeres desestabilizadas que se ponen a montar el espectáculo en la calle, en casa, que rompen cosas porque no saben controlarse, que asustan a los niños y que hacen que la gente se dé la vuelta para mirar que están como una auténtica regadera.

Hace poco estaba en una tienda de electrónica y en las televisiones estaban los dibujos animados de Pepa Pig. La protagonista, mostraba un carácter inestable, siendo tozuda en algunos momentos y con muy poco control de sus emociones. Aluciné. Una serie para niñas y niños de tres años, mostraba a la protagonista, evidentemente mujer, como esa histérica que no es capaz de controlarse.

¿Qué educación da esa serie? ¿Inculca a los niños que todas las mujeres con las que se junten o tengan una relación de cualquier tipo serán personas que no saben controlarse, personas con las que hay que tener cuidado porque son unas desequilibradas? ¿Enseñan que las mujeres somos una panda de locas? ¿O nos enseñan a nostras que llevamos en nuestro ADN que somos unas histéricas y que tenemos que comprender al hombre porque en el fondo hemos nacido con esa tara?

¿Y por qué hacen esos dibujos? ¿Tal vez porque quieren educarnos en esa desigualdad? ¿Quieren controlar desde que somos pequeñas que nos cuidemos mucho de lo que hagamos? Me explico… si tu enseñas a la sociedad que las mujeres nacen con el histerismo en el ADN, se lo estas enseñando tanto a hombres como a mujeres, tanto a niñas como a niños y eso tiene unas consecuencias.

Consecuencias para ambos, pero que siempre dañan a ese sexo que la sociedad enseña a ser el “débil”.

Para empezar, enseñas a los chicos que hay que tener cuidado con las chicas y no tomarlas en serio nunca. Ellas tienen una tara que tú no tienes. Ellas son unas histéricas que no saben diferencias la realidad de líos mentales, y por lo tanto ellas no tienen razón.

No tienen razón porque no están capacitadas para tenerla. Ellas nacieron así y por lo tanto no hay que tomarlas muy en serio.

Pero… ¿Qué se les enseña a las chicas? Lo primero es que no tenemos razón. Mamá no tiene tanta razón como papá porque mamá es una histérica. Tu amiga Alba no tiene tanta razón como tu amigo Luis porque Alba es una histérica… y tú, tu tampoco tienes tanta razón como el chico que está enfrente porque tú eres una histérica.

Si la mujer consigue darse cuenta, pese a que las películas, los libros, las sierres de televisión nos han dicho lo contrario, de que no es una histérica llega otro problema. Llega EL PROBLEMA: Nadie se creerá que no lo eres, porque nos han enseñado que las mujeres llevan el histerismo en el ADN. Y esto se vive cada día. Cuando a la mujer le ocurre algo; por ejemplo que su amigo o su pareja le coge el móvil para ver con quien habla y ella se lo dice a alguien, en muchas ocasiones encontrará la misma respuesta: no es para tanto.

“No es para tanto” es sinónimo de “anda, que histérica te pones, él sólo lo ha hecho por ayudar”.

Si la pareja controla a la mujer tampoco será para tanto, igual que no será para tanto que te ponga la mano encima, que abuse de ti en la relación… pero… si es al revés, si en algún caso citado la situación es al revés… la mujer seguirá siendo la histérica.

Será la histérica que te coge el móvil porque no está equilibrada, será la histérica que te controla porque no sabe estar sola, será la histérica que abusa de ti “para tenerte enganchado” y será la histérica que te pega porque está tan desequilibrada que no sabe expresarse y lo manifiesta con violencia física. Porque nos han enseñado siempre que nosotras… somos las histéricas.

Autora: @Relatofeminista

