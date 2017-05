La Generalitat valenciana homenajea a Juan Negrín.

La Generalitat Valenciana ha rendido homenaje a Juan Negrín en el 80 aniversario de su nombramiento como presidente del Gobierno de España durante la II República.

A este homenaje han asistido el presidente de la Generalitat Ximo Puig que ha asegurado que este responde a la voluntad del Gobierno Valenciano de “rehabilitar la figura de un hombre que realizó una apuesta profunda radicalmente democrática y a favor de la convivencia” . Además ha añadido: “Si de Negrín hay alguna cosa que nos queda para la historia es precisamente ese valor a favor de los valores democráticos y republicanos, y también ese valor fundamental de la reconciliación y la democracia”. También ha estado presente Carmen Negrín, nieta de Juan Negrín, que siempre ha resumido el destino de su abuelo en una frase de Albert Camus: “Fue en España donde los hombres aprendieron que es posible tener razón y, aun así, sufrir la derrota”.

Ángel Viñas historiador y economista también se ha sumado a este acto homenaje impartiendo una conferencia multitudinaria en el Palau de la Generalitat. Viñas tomó contacto por primera vez con la figura Negrín en 1976 siendo catedrático en la Universidad de Valencia. Durante todos estos años se ha dedicado a estudiar y a difundir la figura de Juan Negrín que fue tan denostada por los vencedores y vencidos. Viñas ha manifestado:“reconozco la obligación moral de hacer mi humilde aportación a contribuir a la recuperación del honor y de la verdad sobre un político vapuleado”. Además ha hablado sobre la vida y trayectoria de Juan Negrín señalando que “era una figura atípica; no encajó ni por su educación, ni por su carrera profesional, ni por su posición política”.

Juan Negrín nace el Las Palmas de Gran Canarias el 3 de febrero de 1892. Hijo de un importante hombre de negocios al terminar sus estudios de bachiller se traslada a Alemania para estudiar medicina. En 1912 obtiene el grado de Doctor. Ante el estallido de la Primera Guerra Mundial sus superiores son movilizados y tiene que asumir actividades docentes. En 1914 se casa con María Fidelman Brodsky con la que tiene 5 hijos de los que sobreviven 3, Juan, Rómulo y Miguel. Todos ellos adoptan el apellido Mijailov.

A su regreso a España en 1916 se incorpora al Laboratorio de Fisiología General de Madrid. En 1919 convalida su título de Licenciado en Medicina y Cirugía. En 1922 es nombrado Secretario de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Madrid, colabora en la Junta para la construcción de la Ciudad Universitaria, siendo Secretario de la misma en 1931. En 1929 ingresa en el PSOE de la mano de Indalecio Prieto y aquí comienza su carrera política. En las elecciones generales del 31 es elegido Diputado en Cortes por Las Palmas de Gran Canarias cargo que ostentará durante toda la II República. Después será nombrado Presidente de la Comisión de Hacienda y también representará a la República en foros internacionales por su dominio del inglés, francés y alemán.

Al estallar la Guerra Civil participa en el frente de Madrid y es nombrado Ministro de Hacienda por Largo Caballero. Negrín será el encargado de poner orden en las finanzas españolas y asegurarse del suministro de material bélico y de los alimentos para el frente republicano.

La madrugada del 13 al 14 de septiembre del 36 unidades de carabineros, milicianos socialistas y anarquistas y medio centenar de cerrajeros y trabajadores metalúrgicos irrumpieron en la cámara acorazada de Banco de España. Su cámara acorazada había sido construida para albergar las terceras reservas de metales preciosos de los países más importantes del mundo. Ellos llevaban un manifiesto firmado por Negrín y Azaña. Durante 4 días sacaron 640 toneladas de oro y 1225 toneladas de plata. Según Angél Viñas en su libro El Oro de Moscú este oro suponía el 73,9% de las reservas de oro de España que en aquellos momentos era el cuarto país con más reservas de oro. Se trasladaron unas 8.000 cajas al puerto de Cartagena. Las tres cuartas partes del oro fueron en barcos rusos con dirección a Moscú. Esto permitiría comprar material bélico a Stalin. Los rusos también colaboraron mandando personal cualificado para instruir a los milicianos. El oro duró poco debido a los precios desorbitados que imponía la URSS. El resto del oro iba destinado a Francia para la compra de material pero este material nunca llegó. Francia fue obligada por Reino Unido a firmar un tratado de no intervención a cambio de defenderla ante la posible amenaza de una invasión alemana. Las 1225 toneladas de plata permanecieron en el puerto de Cartagena hasta que fue vendida a EEUU en 1938.

En Junio de 1937 juan Negrín es nombrado Presidente del Gobierno Español en Valencia, ciudad donde se había trasladado todo el Gobierno republicano. Durante este tiempo intenta la reconciliación con los sublevados y para ello elabora Los Trece Puntos que son rechazados.

En 1939 se exilia a Francia. Negrín representa la resistencia de la República frente a los militares alzados y las potencias fascistas europeas. En su traslado consigue llevar toda la documentación referida a su actuación como Ministro de Hacienda. Se instala en París donde seguirá siendo Presidente del Gobierno en el exilio. En los sótanos de su casa parisiense depositará toda la documentación.

En 1940 se traslada a Londres, ciudad en la que permanecerá hasta el final de la Segunda Guerra Mundial poniéndose a servicio del Gobierno inglés. Mientras se iba sumando más documentación que iba trasladándose hasta París y que por seguridad permaneció en cajas fuertes hasta 1946. Sabemos que en 1947 alguien intentó entrar para robar estos documentos en los sótanos de su casa.

En 1947 se traslada a México. Es este año se produce su dimisión como Presidente del Gobierno Español en el exilio. Fue una especie de revancha de Prieto ya que pretendía controlar el partido en el exilio. Había una rivalidad sobre quién iba a controlar el destino de los refugiados en México que se hizo completamente personal, tanto es así, que Negrín fue expulsado del PSOE. En octubre de 2009 el PSOE devuelve a su nieta su carnet de militante socialista.

El 12 de noviembre de 1956 muere Juan Negrín de un ataque al corazón en París. Sólo su Hijo Rómulo y dos amigos asisten a su entierro. Murió con una profunda tristeza en el corazón. Criticado por los vencedores y los vencidos vivió sumido en la depresión. Pidió expresamente que su familia no comunicara su muerte hasta 48 horas después de su fallecimiento. En su tumba no está su nombre sólo las iniciales J. N.L. Durante muchos años el lugar de su entierro permaneció en el anonimato a causa del miedo de la familia ante posibles represalias. Juan Negrín está enterrado en el cementerio de Père-Lachaise de París.

El oro de Moscú fue uno de los grandes mitos del franquismo, Franco ideó una estrategia para “recuperar” ese oro que fue compartida sólo entre los más allegados de los allegados, al igual que el otro gran secreto de Estado, la humillante clausula de activación de las bases norteamericanas. A finales de 1956 Franco y su ministro de Asuntos Exteriores Alberto Martín Artajo reciben la documentación de Negrín sobre las ventas del oro de Moscú. Para ello ponen en marcha un plan que va directamente encaminado a la “recuperación” de este oro amenazando a la URSS con acudir al Tribunal Superior de Justicia de la Haya. Sin embargo, la España de Franco, miembro de Naciones Unidas desde 1955, había renunciado ante la Sociedad de Naciones, en el sublime éxtasis de la Victoria el 1º de abril de 1939, al derecho a acudir a La Haya.

Franco quería enengrecer la figura de Negrín y con él a todos los republicanos, quería sembrar la discordia entre los exiliados, y de hecho, lo consiguió con los que rodeaban a Negrín, a su vez en el interior de España le achacaba el que no había podido avanzar más rápidamente por el sendero del crecimiento económico. La culpa la tenían los “malos españoles”. No él ni su régimen.

En diciembre de 2013 Carmen Negrín entrega 300.000 documentos al Cabildo de Gran Canaria para abrirlo a su investigación. En la Fundación Juan Negrín http://www.fundacionjuannegrin.com/ con sede en Las Palmas de Gran Canaria se encuentra depositado parte del legado que su nieta Carmen descubrió hace años en los sótanos de su casa de París y que ha abierto a investigadores como Ángel Viñas durante años, documentos sin clasificar pero gran importancia para comprender la figura de Negrín y la Guerra Civil. También se encuentran sus memorias que comenzó a escribir poco antes de su muerte.

Esta documentación ha sido escaneada y fotocopiada durante años por Carmen y existen dos copias, una en el Archivo de Salamanca y otra depositada en los Archivos Nacionales de Francia.

Los “vencedores” nunca le perdonaron su tesón a la hora de resistir a ultranza, pues tenía el convencimiento de que una contienda mundial desnivelaría la balanza a favor del bando republicano. Los “vencidos” no le perdonaron que intentara negociar la paz. Quería buscar una salida negociada a la guerra. Para forzar esa salida, era necesario no darla por perdida, pues entonces no podría hablarse ya de paz sino de derrota. Negrín no habló nunca el lenguaje de la derrota, ni siquiera cuando era inminente. Nunca quiso abandonar el último e irrenunciable punto para firmar la paz: el compromiso de los rebeldes de conceder una amnistía general a los combatientes republicanos.

http://negratinta.com/angel-vinas-el-oro-de-moscu-sirvio-para-condenar-a-la-republica-al-infierno/

http://www.rtve.es/alacarta/videos/programas-y-concursos-en-el-archivo-de-rtve/juan-negrin-resistir-vencer/1243860/

Autora: Nanny García Gómez.

Escucha el último programa de Recuperando Memoria:

Recuperando Memoria t2-15 #RMDeportado4443

Ir a descargar

Por un 1€ puedes hacer que sigamos adelante. Pincha el enlace y apoya con #1EuroPorLaMemoria: TEAMING

Anuncios