En junio se abrirá la oficina de víctimas del franquismo en Álava.

Mientras el gobierno central del PP de forma maligna y malsana se desentiende por completo de localizar las fosas comunes del franquismo y devolver los cuerpos de los asesinados a sus familias, diversas Comunidades Autónomas se hacen cargo de esta tarea y de apoyar a las familias en la aclaración de los hechos y poder encontrar a sus familiares desaparecidos.

Este es el caso de Álava, que a través de su Diputación Foral pondrá en marcha el próximo 1 de junio la oficina de víctimas del franquismo, dónde las familias de los represaliados podrán prestar testimonio de lo ocurrido durante la Guerra Civil y la represión posterior hasta 1977, pudiéndose recabar toda la información que les lleve a elaborar un listado de las víctima.; Los trabajos estarán a cargo del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco.

Ya en 2008 comenzó este proyecto y ahora se pretende completarlo con la elaboración de un informe y tener una base de datos de personas represaliadas en esa provincia durante la dictadura. Está prevista q la oficina esté abierta desde el 1 de junio hasta el 31 de agosto y tendrá un carácter itinerante, desplazándose por toda la provincia y poder llegar de esta forma al máximo número de personas posible. Se prevé finalizar el proyecto para principios de 2018.

Aunque poco probable, debido al tiempo transcurrido y la posible edad que puedan tener algunos de los supervivientes, serán las propias víctimas las que cuenten su historia. Pero en la mayoría de los casos podemos contar con que sean los familiares los que presten testimonio con los datos de los que dispongan. Y también por el hecho de que muchas de las víctimas fueron asesinadas a lo largo de los 39 años de la época franquista.

Se pretende con esta iniciativa dar voz a quienes durante tantos años han tenido que callar su historia por el miedo a las represalias y que ahora tienen la oportunidad de llegar a la verdad y conseguir la reparación de las víctimas de la barbarie, consideradas desde que ocurrieron los hechos como traidores y criminales.

Muchas son las historias que se han callado durante demasiado tiempo, teniendo que ser trasmitidas de generación en generación para que no caigan en el olvido y no desaparezca la historia negra de nuestro país y de las personas que sufrieron la represión. No por mucho negarlo va a desparecer la ignominia cometida contra miles de personas que defendían un estado legalmente constituido, unas ideas de Libertad y Justicia diametralmente opuestas a las ideas impuestas por el fascismo y que condenaba a toda una nación al sometimiento de las leyes marciales y del nacional catolicismo, otorgando unos privilegios a unos pocos que vivieron durante décadas a costa de la miseria de millones.

Y así, mientras unos siguen peleando por que esta verdad aflore y se transmita a las actuales generaciones, otros, desde sus posiciones de poder, se dedican a seguir enalteciendo las ideas fascistas del franquismo, rindiendo homenaje a los asesinos y dándoles publicidad a través de los medios de comunicación. Hechos que de por sí ya constituyen un delito, pero que se llevan a cabo con total impunidad. A día de hoy, nuestra Democracia está siendo vilmente prostituida y traicionada, mientras muchos miran para otro lado, consintiendo esta falacia.

Autora: Ani García Pérez.

Por un 1€ puedes hacer que sigamos adelante. Pincha el enlace y apoya con #1EuroPorLaMemoria: TEAMING

