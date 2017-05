La impunidad del franquismo cada vez más descarada.

Mientras miles de familias llevan más de 80 años a la espera de saber dónde buscar a sus familiares asesinados por la represión franquista, en la actualidad el gobierno de la nación ya no se esconde en mostrar sus simpatías y el apoyo descarado que le brinda a las organizaciones fascistas. Si antes estos hechos solamente los conocían quienes se preocupaban por investigar, ahora ya no se esconden tras falsas mascaras de democracia y los representantes del gobierno acuden abiertamente a actos de ensalzamiento del franquismo, abriendo aún más esas heridas que ellos insisten que ya deberían estar cerradas.

No les basta con incumplir la Ley de Memoria Histórica que está en vigor desde 2007, mostrando una descarada dejadez a la hora de retirar los monumentos y placas de calles que ensalzan el golpe de estado, dando la espalda a tantas familias, desentendiéndose de las tareas de búsqueda de las fosas comunes y de la exhumación de los cuerpos allí enterrados, dejando a cero la partida presupuestaria para estas tareas, sino que ya en el colmo del cinismo se dedican a asistir a actos en homenaje a los caídos franquistas, depositar coronas de flores ante una cruz con una placa con la leyenda “Señor, glorifica a los que cayeron por tu honor y la grandeza de España”, encima declarando que esta frase no hace alusión específica a ningún bando. No hay que ser muy avispado para saber a quienes va dirigida.

Todo esto ha ocurrido en el municipio cordobés de Dos Torres el pasado sábado, 13 de mayo, tras una jura de bandera civil, otra de las prácticas patrias de los herederos del genocida dictador, a la cual asistió José Antonio Nieto, secretario de Estado de Seguridad. El acto, organizado por el ayuntamiento gobernado por el PP y por la base aérea de Morón de la Frontera, contó con la asistencia del alcalde de la localidad, Manuel Torres Fernández, varios mandos del ejército del aire y el subdelegado del gobierno en Córdoba, Juan José Primo.

Este personaje, José Antonio Nieto, que no le basta con confraternizar con corruptos y ladrones de la Operación Lezo, tampoco le hace ascos a plantarse delante de una cruz y rendir homenaje a quienes bajo el mando asesino de los fascistas asesinaron a miles de personas inocentes de haber cometido ningún delito. De esta forma humillan y desprecian las miles de vidas que fueron sesgadas de forma brutal durante más de 3 años de guerra civil y durante los 36 años posteriores de represión cobarde, perpetuando de esta forma una de las más crueles épocas que se han vivido en España.

Se podría pensar que tras 42 años de haber finalizado el gobierno fascista de Franco y con el paso de los años, la verdad tendría que haber salido a la luz, que los asesinados deberían estar ya descansando en paz de forma digna, los asesinos señalados y condenados, y la memoria de aquella barbarie definitivamente borrada y superada. Pero por el contrario y tras una tregua en la que parecía que el camino tomado tras la aprobación de la Ley de Memoria Histórica llevaría a cumplir todos esos propósitos, al día de hoy los fondos públicos se gastan en financiar asociaciones que enaltecen el franquismo y en actos de homenaje como el vivido en Dos Torres, el PP presenta denuncias en muchos casos que son retirados los vestigios de esa maldita época y sin inmutarse afirman que ni por un momento piensan cumplir una proposición no de ley presentada y aprobada por la mayoría de los parlamentarios en el Congreso para la retirada de los cuerpos de Franco y Primo de Rivera del Valle de los Caídos , los políticos de este partido político se permiten humillar con sus declaraciones a los familiares de los asesinados y desaparecidos sin que nadie se atreva a condenar judicialmente dichas declaraciones. Por el contrario, y con la connivencia de los poderes judiciales, se condenan a personas que se atreven a hacer el más mínimo comentario de cualquiera de los mandos franquistas alegando enaltecimiento del terrorismo. Parece que en algún momento, y sin que nos diésemos cuenta, se llegó a un punto de retorno en todo lo que se había conseguido y volvemos a desandar el camino ya hecho, volviendo a las prácticas dictatoriales y fascistas de la época del régimen.

Campando a sus anchas, no vacilan ni se esconden en apoyar todo aquello que huela a fascismo, acudiendo a entierros y homenajes de figuras demostradamente crueles e instigadores de muchísimos asesinatos. Han perdido la vergüenza y a cara descubierta se muestran tal y como son. El fascismo y el nacional catolicismo campan a sus anchas de nuevo por estas tierras. Y triste es pensar que todo esto lo están llevando a cabo sin tener siquiera una mayoría absoluta de gobierno, viéndose obligados a dar explicaciones ante el congreso, pero de una forma u otra, siguen saliendo impune de cada una de las fechorías que cometen atentando contra la dignidad de los que permanecen desaparecidos mientras “los caídos por la patria y por Dios” están localizados y bien enterrados, hasta el punto de que sus familiares si pueden acercarse a sus tumbas para rendirles homenaje.

No quiero terminar este artículo sin reproducir las palabras del alcalde del PP de Dos Torres en la jura de bandera civil: “Esta bandera, nuestra bandera, la que todos los españoles elegimos en nuestra constitución, es cuestionada por aquellos que no se sienten representadas por ella, creo que equivocadamente, y que hacen una interpretación muy subjetiva y parcial de nuestra historia y de nuestra bandera. Ésta y no otra es la bandera de España, y a esta nos debemos.”

Pues no estaría de más recordarle a este individuo que ésta, su bandera, desplazó de forma ilegal tras el golpe de estado a la bandera que constitucionalmente representaba a España desde que fue aprobada de forma legal en la Constitución de 1931, la tricolor, y que los suyos prohibieron, desplazaron y hasta quisieron enterrar. Pero muy a su pesar, hoy en día sigue ondeando, reclamando la legalidad que le corresponde, recordándoles que tienen muchos muertos a sus espaldas y que no vamos a consentir que sigan siendo humillados con sus actos de bravuconería fascista.

Autora: Ani García Pérez.

