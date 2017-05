El Partido Popular mantiene a Franco en el Valle de los Caídos.

El pasado 12 de mayo, teníamos una gran noticia, que llevamos esperando más de cuarenta años, todos aquellos que luchamos por la Memoria Histórica. El Pleno del Congreso aprobaba, a iniciativa, una proposición no de Ley, para sacar a Franco del Valle de los Caídos. La propuesta, por supuesto, contó con la negativa del Partido Popular. Y el Gobierno ya ha dicho que no va a cumplir con lo votado en el parlamento. Vaya, parece que al PP le interesa la democracia cuando se trata de votar recortes a la clase trabajadora pero no cuando se trata de acabar con la impunidad franquista.

Tras la aprobación de la proposición no de Ley, los líderes del PP han salido en tromba a criticar la decisión. El Ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo dijo que era “un debate antiguo, al Gobierno le preocupa el paro, las pensiones…” si al paro, precariedad, recorte de pensiones que nos estáis condenando vosotros ¿no?. Para este hombre, que nos recorta en educación, el Valle de los Caídos “es un lugar de culto en el que no se exalta el franquismo”. Entonces ¿por qué se permite que Franco y Primo de Rivera estén ahí? ¿Por qué se permite que cada 20-N se exalte a la dictadura?

En los presupuesto generales del Estado de este año, mientras se le dan 750.000 euros al Valle de los Caídos, se vuelve a dejar en 0 euros el presupuesto de la Ley de Memoria Histórica. Está claro, que el Partido Popular, con apoyo de Ciudadanos y el PNV, prefieren mantener la tumba de Franco que ayudar a las víctimas del franquismo.

Pero una cosa que dijo Méndez de Vigo al PSOE tiene razón. Les dijo que “por no habían hecho nada antes cuando gobernaban”. Eso es completamente cierto. Aunque este paso de la proposición no de ley es un paso, es un brindis al sol por parte de los socialistas. Al no tener rango de ley, el PP puede perfectamente incumplirla, como va a hacer. Y durante los años de Felipe González, el PSOE no hizo nada por sacar a Franco del Valle de los Caídos ni para juzgar los crímenes franquistas ni para recuperar la Memoria Histórica de los republicanos. Y con Zapatero, la Ley de Memoria Histórica, propone que el Valle de los Caídos no tenga simbología franquista, pero nada dice de retirar a Franco y Primo de Rivera del mausoleo. Dicha ley, ha quedado claro que fue insuficiente, no ha permitido a las familias recuperar a sus familiares en fosas comunes, ni juzgar los crímenes del franquismo, ni investigar la impunidad de la dictadura franquista.

Esta proposición del PSOE proponía también la creación de una comisión de la Verdad, dotar de presupuesto a la Ley de Memoria Histórica. Pero está claro que es necesario mucho más. Las víctimas del franquismo y sus familiares no pueden esperar. Es necesario derogar la Ley de Amnistía, permitir que se pueda juzgar los crímenes franquista en nuestro país, dotar de presupuesto para exhumaciones, para crear museos dedicados a la Memoria Histórica, abrir los archivos policiales y militares y no tener que esperar 50 años para poder investigar a los criminales franquista. Así si acabaríamos con la impunidad del franquismo, a la que tanto protege el PP. Basta de acuerdos tibios para “no asustar a la derecha”. Es necesario, ir a la raíz y castigar de una vez por todas a los franquistas y dar verdad, justicia y reparación a las víctimas del franquismo.

Autor: Pablo Alcántara

Escucha el nuevo programa de Recuperando Memoria:

Recuperando Memoria T2-14 #RmCallejeroFranquista

https://www.ivoox.com/recuperando-memoria-t2-14-rmcallejerofranquista_md_18477298_wp_1.mp3

Ir a descargar

Por un 1€ puedes hacer que sigamos adelante. Pincha el enlace y apoya con #1EuroPorLaMemoria: TEAMING

