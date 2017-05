EL CONGRESO APRUEBA EXHUMAR LOS RESTOS DE FRANCO

Hoy, 11 de mayo de 2017, y con décadas de retraso el Parlamento español ha aprobado con la excepción del Partido Popular exhumar del Valle de los Caídos al mayor criminal que ha conocido este país. Y lo hace con sobrados argumentos porque que el lugar que ocupa sus restos significan una exaltación a su memoria y la legitimación de toda su trayectoria dictatorial manchada con la sangre de decenas de miles de republicanos asesinados bajo su poder. Es un gran paso hacia algo que hasta hace pocos años parecía impensable cuando durante la última legislatura de Rodriguez Zapatero se comenzó a debatir la viabilidad y conveniencia de trasladar los restos a otro lugar. Ya en 2011 una Comisión de Expertos creada la a estudiar el problema del futuro del Valle recomendó en sus conclusiones dicho traslado y la reubicación de los restos de José Antonio Primo de Rivera en un lugar de la basílica menos predominante y en igualdad de condiciones que el resto de los cuerpos.

Los argumentos para justificar dicho trámite se explican por sentido común en un país que presume de democrático. Cada segundo que el Valle de los Caídos mantiene su simbolismo original es un insulto a todas las víctimas y quienes lucharon en la guerra civil en defensa de la II República. Es un insulto a la inteligencia y a quienes creemos en la democracia y los derechos humanos. Sin embargo, si como finalmente todo apunta, se consiguen trasladar a Franco y se entregan los restos a su familia, sólo se habrá dado un paso aunque importante en el problema de Cuelgamuros. Allí se mantendrán aún los cuerpos de miles de víctimas asesinadas y posteriormente secuestradas que la dictadura para trasladó por capricho de un tirano y dar forma a un monumento que, al mismo tiempo que rinde pleitesía al fascismo, pretende hacernos creer que supone una reconciliación entre las dos Españas. Una reconciliación construida por la mano de obra esclava de los presos cientos de republicanos que eran redimidos del terrible pecado de plantar cara al golpe fascista de julio de 1936. Tras la guerra ni hubo perdón ni piedad por parte del franquismo, ni mucho menos periodo alguno de paz. Por ello urge la necesidad del desagravio que sólo se conseguirá cuando el monumento adquiera un significado muy distinto al que actualmente posee y los restos que allí se encuentran se trasladen a un lugar que realmente honre su memoria y se cambie el nombre de “Valle de los Caídos”.

Intuyo que sea cual sea las medidas que se tomen al respecto no dejará contento a todo el mundo pero un primer paso bien podría ser la creación de un centro de interpretación que ayude a conocer lo que de verdad supuso la guerra civil y y los años posteriores de cruel represión. Si se pudo lograr con Auschwitz hacerlo con el Valle de los Caídos no debería ser tan difícil si hay verdadera voluntad política. Hacer de él un lugar de memoria que aunque doloroso no nos produzca vergüenza sino reafirmación en nuestras convicciones democráticas y nos acerque un poco más a las medidas tomadas por otros países europeos en materia de memoria histórica. Así pues no debemos darnos por satisfechos porque es mucho el trabajo que queda por hacer pero, al menos hoy, el Valle de los Caídos es un monumento que apesta menos que ayer.

Autor: Jordi Pedrosa

Recuperando Memoria T2-14 #RmCallejeroFranquista

