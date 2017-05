¿Por qué se debe poner fin al Valle de los Caídos?

El martes, 9 de mayo, el Congreso de los Diputados votará una proposición no de ley presentada por el PSOE en el mes de febrero y anteriormente también por ERC en el mes de noviembre de 2016, en la que, entre otras medidas, se exige la exhumación de los cuerpos del dictador Franco y del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera del Valle de los Caídos y su traslado fuera del monumento.

Un monumento que fue erguido como homenaje a los caídos del bando golpista, a la exaltación de la dictadura y a la victoria sobre un gobierno establecido legalmente.

Un monumento que ya está caduco y que en vez de seguir recordando el horror que provocó el fascismo y el nacional-catolicismo en España, debería convertirse en un lugar para la memoria, la dignificación y el reconocimiento de las víctimas de la dictadura durante la Guerra Civil y la época de represión tras finalizar la contienda bélica.

Todos los caídos en una guerra son dignos de ser recordados y homenajeados. Pero no siempre se trata de igual forma a todas las víctimas. Si ya es bastante grave que miles de republicanos aún están perdidos en cunetas y fosas comunes, que sus familias, 80 años después, aún no les hayan podido enterrar de forma digna, el tener que yacer junto a sus asesinos es ya el colmo de la crueldad.

Y eso es lo que viene ocurriendo en el Valle de los Caídos desde que en 1975 se enterró a Franco junto a los fusilados de la República. Se justificó el hecho con la excusa que el monumento homenajeaba a todos los caídos en la Guerra Civil. Pero lo que ocurrió es que muchos republicanos fueron desenterrados de las fosas comunes y llevados a Cuelgamuros sin el consentimiento ni el conocimiento de sus familiares.

Se perpetraba así una barbarie inhumana al obligar a descansar a las víctimas junto a quiénes habían ordenado sus asesinatos, destrozado sus familias y les habían robado el respeto que todo ser humano merece. Una crueldad que solamente es posible en las mentes de asesinos despiadados y que se irguieron en paladines de la reserva moral de occidente, pisoteando la dignidad de miles de personas por el mero hecho de tener unas ideas diferentes a las suyas.

Y con el derecho que les otorga la impunidad de quien se sabe intocable, en la actualidad los herederos de aquel régimen siguen manteniendo las mentiras que por aquellos tiempos fueron propagadas para justificar tan monstruoso hecho.

El gobierno del PP se permite incumplir una ley, la Ley de Memoria Histórica, que fue aprobada hace diez años y que permitía poder recuperar la dignidad robada y negada. Dejando la partida presupuestaria a cero para tal fin, incumpliendo la obligación que tienen como gobernantes de hacer cumplir las leyes, han facilitado por activa y por pasiva que los legados franquistas sigan vigentes y que las familias de los represaliados se vean desamparadas ante cualquier requerimiento.

Llegado el momento de plantear la exhumación de los cadáveres de Franco y Primo de Rivera, se abre una puerta a la esperanza de restablecer la razón y la dignidad de quienes llevan años sin poder descansar en paz. Y esto solamente será posible si los restos de los asesinos son alejados de ellos. La exhumación de los republicanos del Valle de los Caídos es cada vez más difícil por no decir imposible. El paso del tiempo, las malas condiciones de los enterramientos, que se han visto afectados por las filtraciones de agua subterránea, imposibilitan que esto se pueda llevar a cabo. La única forma de que no tengan que seguir junto a los cuerpos de estos dos fascistas es que se los lleven bien lejos.

El Valle de los Caídos no puede seguir siendo la fosa común más grande del mundo. No puede seguir siendo el símbolo de una dictadura asesina y sobre todo, no puede seguir siendo el lugar dónde la crueldad esté representada por la mayor cruz que se haya erguido en este país.

Para que la reconciliación comience a ser un hecho, Franco y Primo de Rivera tienen que salir del Valle de los Caídos.

Autora: Ani García Pérez

Recuperando Memoria T2-14 #RmCallejeroFranquista https://www.ivoox.com/recuperando-memoria-t2-14-rmcallejerofranquista_md_18477298_wp_1.mp3 Ir a descargar

Por un 1€ puedes hacer que sigamos adelante. Pincha el enlace y apoya con #1EuroPorLaMemoria: TEAMING

Anuncios