Hugh Thomas, historiador e hispanista, ha muerto

Hugh Thomas murió en su casa de Londres el pasado sábado a los 85 años según ha informado el ABC, periódico con el que colaboraba en las Terceras donde escribía sobre la idea de Europa, compartida por toda una generación, con una visión muy inglesa y con un radical individualismo pragmático.

Thomas nació en la ciudad de Windsor en 1931. Estudió en la Universidad Cambrige y en la Sorbona de París. Desde 1966 a 1975 fue Catedrático de Historia en la Universidad de Reading. Vinculado al partido conservador y a Magaret Thatcher. En 1975 abandona a los Laboristas porque no apoyaban la integración británica en las Comunidades Europeas. También, termina abandonando el partido Conservador por manifestarse en contra de las instituciones e ideas europeistas. En 1997 se une a los liberal demócratas para mantener ese europeismo político y cultural.

Su primer contacto con España lo tiene en 1955. En aquella ocasión su padre que vivía en África y le invitó a pasar unos días en Torremolinos . Su primera impresión fue bastante agradable. Vivió esta experiencia de una manera inocente a pesar del régimen tan duro que no lo era tanto para el turista, un turismo escaso en aquella época. Le sorprendió el carácter de los españoles una mezcla entre la seriedad y la informalidad.

Hugh Thomas escribió dos docenas de obras, dedicó gran parte de su vida a estudiar nuestra historia pero la más conocida y reconocida es La Guerra Civil Española, publicada por Ruedo Ibérico en París en 1961, un libro en dos volúmenes, censurado durante el franquismo, y que fue de vital importancia durante la Transición. Se han hecho dos revisiones posteriores, la última en 2001 y que en palabras de Thomas no contiene cambios significativos porque los juicios que planteó en su día no han cambiado. No se llega a explicar “cómo ocurrió una Guerra Civil en España”. “La relación entre clases era muy buena, en contra de lo que estaba ocurriendo en Gran Bretaña o en Francia. En mi país sí hubiera sido necesaria una guerra civil, pero no ocurrió”. Tampoco estaba de acuerdo con “la tragedia” que trajeron el resto de naciones con “su ayuda” internacional. También habla de que su libro ha ayudado a muchos a cambiar su visión del conflicto. “Todo el mundo acepta que hubo errores en los dos bandos”. Su visión de Negrín, por ejemplo, es el de una persona incomprendida. Negrín o Prieto eran personas que trataron de crear una democracia pacífica en España, pero les resultó imposible. A Franco lo clasifica como persona indecisa que se unió muy tarde al conflicto, en el último minuto.

Thomas ha sido para muchos el mejor historiador del mundo anglófono que ha sabido integrar el factor Marruecos en las páginas de su obra, el golpe en las comandancias de Melilla, Ceuta y Tetuán, esas primeras semanas del golpismo e incubación de la Guerra Civil, el control de las aguas del Estrecho, la ayuda de Hitler con la venta de los 52 Junkers ese 26 de julio para transportar las tropas de África a la Península, y el posterior impacto psicológico que causaron las banderas de legionarios y los tambores norteafricanos.

La Guerra Civil Española es una obra larga pero amena. Tiene especial valor en los aspectos militares y diplomáticos, de hecho, como ya he dicho antes, fue un libro muy leído durante la Transición, entre otros. En 1976 la editorial Grijalbo compró los derechos de autor, de este y otros libros a la editorial Ruedo Ibérico, una manera de recuperar aquellos libros publicados por Ruedo Ibérico que habían sido clandestinos durante el franquismo y que habían calado hondo en la sociedad, una sociedad que quería saber, aprender y comprender.

Con Hugh Thomas se ha ido un historiador que defendió “a España con fortaleza. He hecho todo lo que he podido en ese sentido”, un historiador que surgió dentro de una corriente de hispanistas ingleses como John Elliot o Raymond Carr en la segunda mitad del siglo pasado, un amante de España por su diversidad cultural y clima, y de los españoles, a los que admiraba por ser generosos y a los que criticaba por pensar demasiado en la política.

Autora: Nanny García Gómez

Recuperando Memoria T2-14 #RmCallejeroFranquista https://www.ivoox.com/recuperando-memoria-t2-14-rmcallejerofranquista_md_18477298_wp_1.mp3 Ir a descargar

