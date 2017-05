2/3 Tiempos oscuros para la memoria histórica en Europa del Este

Polonia: la batalla por el Museo de la Segunda Guerra Mundial en Gdansk

Como Ucrania, Polonia ha conocido una primera descomunización a la hora de la caída de la Unión Soviética y vive igualmente una nueva ola de políticas que intentan de eliminar el pasado comunista del espacio público. Como en Ucrania, estas políticas constituyen la obra de una derecha conservadora y nacionalista. Se trata en este caso del partido Ley y Justicia de Jaroslaw Kaczyński, que llegó al poder tras las elecciones de 2015. Una ley de 2016 obliga las autoridades locales a cambiar todos los nombres de calles que “celebran el régimen totalitario comunista, sus militantes o cualquiera fecha importante relacionada con el pasado comunista polaco”. Así desapareció también del callejero Walery Wróblewski, un dirigente militar del Levantamiento de Enero en 1863 contra el dominio ruso. El actual gobierno rechaza su legado, porque el revolucionario polaco se convirtió unos años después en general de la Comuna de París. Sin embargo, nuestro objetivo aquí no es ofrecer una panorámica de las diferentes leyes y medidas del gobierno polaco en términos de memoria histórica. Esta vez queremos centrarnos en un asunto concreto de importancia: la “batalla” por el Museo de la Segunda Guerra Mundial en Gdansk.

Foto: el Museo de la Segunda Guerra Mundial en Gdansk

Bajo el gobierno de Donald Tusk (2007-2014) empezó la construcción de un nuevo museo de la Segunda Guerra Mundial. El proyecto megalómano costó más de cien millones de euros y aspira a ser el museo más importante del conflicto a nivel mundial. Sin embargo, el actual gobierno y su ministro de Cultura, Piotr Glinski, no aprueban el proyecto del museo. El gobierno ultra-conservador y nacionalista se opone a la perspectiva internacional del museo y exige un acercamiento más patriótico, que se centra en episodios de defensa, sufrimiento y heroísmo nacional, ante todo en la Batalla de Westerplatte, en la cual el ejército polaco resistió en 1939 durante siete días al ataque sorpresa alemán en la costa del Báltico.

En varias entrevistas, el director fundador del museo, Pawel Machcewicz, explica los objetivos historiográficos del proyecto. La exposición se centra en el impacto que la guerra tuvo sobre las poblaciones del mundo entero y los 37.000 objetos expuestos provienen de todas partes del globo: un uniforme de campo de concentración, porcelana fundida de Hiroshima, botones y gemelos de oficiales polacos asesinados por la policía secreta soviética en el bosque de Katyn en 1940, etc. Además, la exhibición no se limita a los acontecimientos de “1939-45”, pero trata también de la larga carrera hacia la guerra: el militarismo en Japón, el auge del fascismo y del autoritarismo en Europa (e incluso en la propia Polonia), la lucha por China, la Guerra Civil Española, el Pacto Ribbentrop-Molótov que dio a Hitler luz verde para invadir Polonia, etc. Los temas que reciben una atención especial son los bombardeos de civiles, ya sea en España, Etiopía, Alemania o Japón; el tratamiento de presos de guerra, incluyendo la muerte por inanición de tres millones de prisioneros de guerra rusos por Hitler en 1941; las políticas de ocupación de las diferentes potencias; el holocausto de judíos, con una crítica a la idea de “inocencia nacional polaca” a través de la exposición de las llaves de casa de los judíos de Jedwabne que fueron masacrados con la complacencia y participación de Polacos; etc.

Ante las acusaciones de Glinski, Machcewicz contesta: “El ministerio nos está acusando de no retratar la experiencia polaca en la guerra, pero muchas de las salas están dedicadas al determinado destino de Polonia de haber sido víctima de dos superpotencias, la Alemania nazi y la Rusia de Stalin.” Las manifestaciones de heroísmo polaco en el museo son de hecho numerosas. Mientras que el gobierno quiere construir su nacionalismo alrededor de la defensa de la patria en la Batalla de Westerplatte, el museo muestra como el Armia Krajowa (AK) dirigió una larga lucha armada contra los nazis y organizó el Alzamiento de Varsovia en 1944, como pilotos polacos contribuyeron a la defensa aérea de Londres en la Batalla de Inglaterra en 1940, como matemáticos polacos descifraron el código Enigma, como la Primera División Blindada Polaca participó en el desembarco de Normandía y la liberación de Europa Occidental y como el Segundo Cuerpo Polaco luchó en la Batalla de Montecassino en 1944.

Después de feroces batallas políticas y jurídicas, el museo abrió por fin sus puertas el pasado 23 de marzo. Sin embargo, el ministro de Cultura no asistió a la inauguración y aplicó un boicot financiero. Sin financiación pública, Machcewicz afirmó que el museo se quedará sin fondos en pocos meses. El 5 de abril, se produjo un nuevo giro de los acontecimientos. La justicia polaca dio luz verde al gobierno para proceder a una fusión del Museo de la Segunda Guerra Mundial con otro museo de la Batalla de Westerplatte (que solo existe en el papel), para de esta manera designar a un nuevo director. Al día siguiente del juicio, Glinski se deshizo de Machcewicz y colocó a Karol Nawrocki en el puesto de director del museo.

Autor: Neal Michiels

