Sostres, columnista del ABC y amante de Franco

Salvador Sostres es un columnista del ABC. Este hombre usa su espacio para lo que él llama periodismo, es decir, criticar el feminismo y ensalzar a Franco.

Por desgracia poco o nada nos sorprende encontrar a supuestos periodistas que añoran la dictadura y parecen soñar con que pronto llegue otra. Podemos hablar de Alfonso Rojo, Javier Algarra o Marhuenda. Pero hoy quiero centrarme en Salvador Sostres y sus últimas declaraciones.

Hace poco fue entrevistado y dejó patente cual es su ideología y que defiende. Esta entrevista ha sido titulada con una de sus frases: “¿Por qué avergonzarse de ser hijo de los que ganaron la Guerra Civil?”. Pues bien, no he podido resistir analizarlo. Puesto que se haría muy extenso, voy a centrarme en los puntos que he considerado más interesantes.

En primer lugar me veo con la obligación de contestar a la pregunta que pone título a este artículo. En primer lugar, dejemos claro que la guerra no surgió de la nada, no fue un acontecimiento fortuito como a veces nos quieren hacer creer. La guerra sucedió tras el Golpe de Estado que militares y personas de gran poder adquisitivo montaron contra un gobierno no solo elegido democráticamente, sino aceptado internacionalmente.

Para continuar, los autores de dicho Golpe de Estado promulgaban una dictadura al estilo italiano. Por ello, el gobierno fascista de Mussolini y el nacionalsocialista de Hitler dieron ayuda tanto militar como económica a los golpistas. No digo que deban pedir perdón, pues nadie es culpable de lo que sus antecesores hagan, pero se ha de ser consecuente.

Sostres asegura que: “Cualquier Estado y cualquier democracia y cualquier libertad está construida sobre una guerra que se ganó, y las victorias militares y la celebración de la Pascua son el gran vigor del mundo”. Además de ser una nueva definición de Estado que esperemos nunca sea añadida a los manuales universitarios, la incoherencia de dicha frase resulta casi un insulto para el lector.

¿Cómo se pueden unir las palabras democracia y libertad al enaltecimiento de una dictadura, que es lo que finalmente realiza este señor? ¿A caso este señor entiende por libertad la censura o la persecución política? Aunque le duela Franco y sus seguidores jamás hicieron nada por la libertad. Muestra de ello es que durante la campaña del referéndum para aprobar la Constitución, ellos hicieron campaña del NO, y promovían la continuidad del régimen. Esto es tan fácil como buscarlo. Por desgracia me veo incapaz de analizar lo referente a la Pascua…

Siguiendo el artículo, dice unas frases que no podemos pasar de largo. Hay que realmente muestra lo poco o nada que este hombre sabe sobre la política española a lo largo de su historia y es su afirmación de que “la clase política del franquismo fue brillante y seguramente la más culta y preparada que hemos tenido en siglos”.

No es necesario estudiar historia para saber que la política de la Segunda República fue realmente espectacular tanto en la izquierda como en la derecha. En todo el siglo XX jamás ha habido oradores de tal magnitud. Desde finales de los años 20 en España se gestaron grandes personalidades en todos los ámbitos. Muestra de ello fueron la multitud de artistas que sobresalieron tanto a nivel nacional como internacional. Pero bueno, para Sostres quizás Franco era un gran orador, y un gran político…

Y como no quiero hacer daño al lector, simplemente finalizaré diciendo que este personaje ha sido censurado hasta por su propio medio. Parece que ni siquiera el ABC es capaz de tragar con lo que este hombre suelta. En los próximos días, mi compañera Alejandra de la Fuente dedicará unos párrafos para hablar de la bilis que este hombre es capaz de echar contra la mujer y contra el feminismo.

Efectivamente, Sostres tiene para todas.

Autor: Fernando Aguilar Rigaud

