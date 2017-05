Lugares con Memoria: Chimeneas de La Canadiense

En 1919 la CNT convocaba una huelga general en la Canadiense, nombre que se le daba a la eléctrica de Barcelona. Esta huelga duró más de un mes y consiguió que España fuese el primer país en implantar la jornada de 8 horas.

Esta eléctrica era llamada la Canadiense porque el principal accionista era el Canadian Bank of Commerce of Toronto, gran parte del suministro de Barcelona era distribuido por esta central eléctrica situada en el Poble Sec.

En 1919 el movimiento obrero estaba en auge y los trabajadores comenzaban a reclamar mejores condiciones. Todo comenzó cuando los trabajadores de la eléctrica crearon un Sindicato Independiente que el gerente no aceptó. Para evitar problemas, decidió hacer fijos a ocho empleados, pero les rebajaron el sueldo. Estos empleados fueron los que crearon el sindicato. Tras la negativa de esta medida los ocho fueron despedidos, y en solidaridad los compañeros comenzaron la huelga el 5 de febrero de 1919 hasta que se readmitieran a los despedidos.

Cuando éstos volvieron, se encontraron con fuerzas de la policía que les impedían el paso, no dejándolos entrar al interior del edificio, produciéndose diversos incidentes y quedando todos ellos despedidos. Al día siguiente la noticia corrió por Barcelona como un reguero de pólvora. Esto hizo que los trabajadores se movilizaran y junto con la CNT comenzasen una huelga general que duró 44 días. El parón creo un caos que no cesó hasta que no consiguieron lo que pedían, entre todo la jornada laboral de 8 horas.

A día de hoy podemos recordar la lucha de estos trabajadores con las tres chimeneas que se han dejado en Barcelona. Miden 72 metros de altura y 4 metros de diámetro. Están rodeadas por anillos de acero y tuvieron la última restauración en el 2004. Forman parte del patrimonio industrial barcelonés.

Autor: Fernando Aguilar Rigaud

