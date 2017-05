Domingo Malagón, el ángel de la lucha antifranquista

Hace aproximadamente unos 4 años fui con mis hijos a ver una exposición sobre falsificaciones en Vitoria. En una de las salas, la última, tuve la oportunidad de ver las falsificaciones de documentos que se hacían durante el franquismo, documentaciones necesarias, yo diría que vitales, que sirvieron para que los luchadores antifranquistas pudieran moverse por el país y luchar contra el régimen.

España estaba totalmente controlada. Los ciudadanos necesitaban un sinfín de salvoconductos, cédulas personales, permisos de trabajo, cartillas de racionamiento, carnets políticos, certificados de excombatientes, etc. Los controles eran intensos y muy exhaustivos.

Foto: Iván Pascual

Las primeras noticias que tenemos de documentos falsificados nos sitúan al final de la Guerra Civil, más concretamente en el campo de concentración de Albatera donde se organiza el primer Comité Nacional de la CNT de la posguerra. Al frente, Esteban Pallarols un militante incansable que consiguió a través de ordenes de libertad, avales y documentos oficiales salvar la vida a muchos de sus compañeros. El Comité de Pallarols cayó en 1940 y él fue fusilado en 1946.

Ya desde 1937 se intentaba limitar el paso de agentes clandestinos desde Francia exigiendo salvoconductos para poder circular por zonas “impemeabilizadas” cercanas a la frontera. Los ayuntamientos limítrofes a la frontera debían realizar un listado de las personas que por motivos laborales o de residencia tenían justificada su presencia. Estos salvoconductos eran modificados en modelos, sellos y numeración cada cierto tiempo para evitar la falsificación.

Al principio los documentos eran bastante sencillos de falsificar pero debían contar con infiltrados en las imprentas o en los centros de Falange, además de la pericia de los dibujantes, y un soporte económico que se conseguía a través de los militantes en el exilio francés. A medida que iban pasando los años la documentación se iba haciendo mucho más elaborada siempre teniendo en cuenta las dificultades de un país poco desarrollado. Se necesitaban imprentas, papeles especiales, pinturas, sellos de caucho, etc, pero nada era imposible de conseguir para los falsificadores con la ayuda de los militantes en el exilio.

Las primeras cédulas de identidad con dactiloscopia y fotografía empezaron a usarse en Guipukoa en 1944 e inmediatamente se generalizó en todo el país. Estas serían el antecedente de nuestro DNI.

Falsificadores hubo muchos, tanto en la CNT como en el PCE. Quizás estos últimos son los más conocidos por su trabajo y duración. Me voy a centrar en una figura, el más conocidos de ellos Domingo Malagón pero con ellos quisiera rendir un homenaje a todos los que hicieron posible la lucha antifranquista, a todos los que se jugaron la vida y a todos los que bajo su responsabilidad, con su arte y con su pericia, hicieron todo lo posible para continuar la lucha desde dentro.

En Francia el PCE tras la evacuación de su Comité Central (CC) hacia lugares más seguros como la URSS o Iberoamérica queda al mando de Jesús Monzón. Tras la ofensiva alemana de la URSS el 22 de junio de 1941 permitió al PCE abandonar su neutralidad y enfrentarse directamente a los nazis. La delegación del CC impulsa la lucha contra los alemanes y también puso bases para poder actuar dentro de España. En esta primera época no existía un equipo centralizado de falsificaciones había grupos pero no tenían contacto entre ellos. La documentación de obtenía muchas veces comprando o robando. Los primeros agentes del PCE que retornaron a España tenían esta misión. Sin embargo, debido a las dificultades técnicas, falta de imprentas, o la represión nazi, los agentes que entraban en España o iban con documentaciones muy mal elaboradas o incluso iban indocumentados.

Domingo Malagón por sus extraordinarias dotes para el dibujo hizo un curso de Bellas Artes en la Escuela de San Fernando. Cuando estalló la Guerra Civil dejó la academia y se alistó en el ejercito republicano. En febrero de 1939 cruza la frontera con los miles de refugiados rumbo al exilio. Fue internado en dos campos de concentración. Consigue escapar del último, Saint Ciprian, y abrir un taller de fotografía en Perpignan en 1941 alternando esta actividad con la labor de responsable del PCE. El CC viendo su pericia como dibujante le encarga la fabricación de documentación.

En 1946 una vez terminada la Segunda Guerra Mundial y con la dirección del PCE afincada en París será el encargado del Equipo Técnico, un grupo de hombres, la mayoría de procedencia vasca, especializados en elaborar documentación tanto para los militantes que entraban a España como para los dirigentes del partido que necesitaban viajar por Europa.

Sus principales colaboradores fueron Jesús Beguiristain un virtuosos de los pinceles y que trabajó estrechamente con él desde antes que existiera el equipo, José Victor Larreta que se incorpora en el 47 y es el encargado de la fotografía e impresión de los documentos y Ramón Santamaría que se integra en el 57 como encargado del fotograbado.

Malagón realizó miles y miles de documentos, pasaportes franceses, argentinos, españoles,…y siempre perfectos, nunca cometió ningún error, gracias a su habilidad, maestría y perfeccionismo ninguna identidad falsa fue detectada en ningún país, incluso cuando en 1951 el régimen franquista sacó el DNI “infalsificable”. Con Malagón el régimen se equivocó.

Jorge Semprum en su Autobiografía de Federico Sánchez recuerda: “En este relato memorial en que no pienso callarme nada, voy a callarme el nombre, a silenciar la identidad del camarada que fabricaba nuestra documentación, ese camarada al que tantos debemos la libertad, y algunos la vida, porque eran los papeles que fabricaba o amañaba tan prodigiosamente parecidos a los auténticos que nadie podría sospechar de ellos; y alguna vez le he visto trabajar, manejar casi amorosamente las tintas, las gomas, los plásticos, los colores, las imprentillas, los hornos, en un taller donde los documentos falsos adquirían categoría de objetos artísticos, de salvoconductos fraternales para cruzar los posibles temporales de la vida clandestina; y voy a callar su nombre, y al callarlo, recordarlo, celebrarlo en mi memoria, ese nombre no nombrado, porque ¿quién sabe?, quizá sea todavía necesario en el porvenir su diabólica, o angélica, habilidad”.

Su labor la desempeñó hasta 1977. Su último trabajo fue la falsificación del pasaporte y DNI de Santiago Carrillo, peluca incluida, con los que entró a España.

Una vez legalizado el PCE Domingo Malagón se dedicó a la organización del Archivo Histórico del Partido durante tres años. Su labor fue encomiable. Gracias a él disponemos hoy en día de ese legado histórico y de ese libro imprescindible de Gregorio Morán Miseria y grandeza del PCE que se nutrió de él.

Domingo Malagón murió el 31 de marzo de 2012 a los 95 años. Su cuerpo fue incinerado en el cementerio de Parla en Madrid. En su último adiós no recibió ningún tipo de homenaje ni de honores, un hombre que vivió en el exilio y sacrificó toda su vida por unos ideales y unas siglas, un hombre a quien Ignacio Gallego presentó en el VI Congreso del PCE en Praga, y que fue ratificado por Santiago Carrillo como “el único insustituible en nuestro partido”.

¡Siempre en nuestra memoria, siempre en nuestros corazones!

Mas información:

http://www.hamaikabide.eus/wp-content/uploads/2014/05/El_exilio_invisible_Falsificadores_del_PCE.pdf

Autora: Nanny García Gómez

Por un 1€ puedes hacer que sigamos adelante. Pincha el enlace y apoya con #1EuroPorLaMemoria: TEAMING

Anuncios