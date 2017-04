Así es la Extrema Derecha sin la edulcoración de los grandes medios

La situación actual que presenta Europa en el mapa político con el resurgimiento de partidos de extrema derecha como Frente Nacional en Francia, Amanecer Dorado en Grecia, Partido por la Libertad en Holanda, Partido Popular Danés en Dinamarca o el Partido Nacional Democrático Alemán nos hace plantearnos el por qué en España un partido de extrema derecha como el minoritario VOX o PxC ( Plataforma por Cataluña), o el omnipresente FE-JONS no consiguen ni votos ni escaños en las elecciones, de hecho no lo han conseguido nunca, ni durante la Transición.

Son muchos los que señalan que España tiene demasiado reciente el recuerdo de la dictadura franquista y que utilizar esos símbolos y esas ideas provocan rechazo.

Sin embargo, para mí y para otros muchos, aunque no tengamos un partido político per se fuerte, las ideas y los símbolos se han mantenido en el tiempo, y de eso somos cada día más conscientes.

Auspiciados por una apariencia de democracia a lo largo de estos 40 años, nadie ha hecho nada para terminar con esas ideas ni esos símbolos.

Durante años el PP ha recogido ese voto nostálgico, esos votantes extremos, y muchos son los que valoran este “inmenso sacrificio”. Sin embargo, sólo ha sido un parapeto donde cobijarse hasta encontrar una ocasión más favorable para salir y dar la cara.

Estamos asistiendo a un repunte de estas ideas no sólo en Europa sino también en España, ideas y símbolos que son cada vez más frecuentes en nuestras instituciones, con un Gobierno que se ve amenazado y con unos actores que ya no tienen ni miedo ni vergüenza.

Dentro de este movimiento debemos destacar aquellos grupos neonazis o neofascistas que siempre han poblado nuestro territorio y que, ahora más que nunca, están sirviendo al amo que les da de comer. Grupos como Hogar Social con sede en Madrid y Granada, han conseguido aglutinar a otros colectivos como Centro Social y Nacional de Salamanca, la Asociación Cultural Alfonso I de Cantabria, el grupo Iberia Cruór Jaen (https://www.youtube.com/watch?v=R8Nv71jIK-k) , el colectivo Málaga 1487, Acción Social Cádiz , Núcleo Joven Granada (https://www.youtube.com/watch?v=JpfUZrdxDUo) y la asociación Lo Nuestro de Murcia, entre otros, cuyo fin es impulsar su ideario y sentar las bases de un partido que luche en contra de los partidos tradicionales para hacer frente a la crisis económica y el problema de la inmigración. Todo ello está sustentado por esos partidos minoritarios pero reales como PxC, España 2000, o España en Marcha que es la coordinadora que sirve de aglutinante a todos estos grupos y partidos, partidos como FE- La Falange, Nudo Patriota Español, Alianza Nacional, Movimiento Católico Español-Acción Juvenil Española y Democracia Nacional que se presentaron a las últimas elecciones con batacazo electoral y que se han ido disgregando. Este es el manifiesto de España en Marcha https://enmarchaoficial.wordpress.com/about/. ¡Sin desperdicio!

Estos grupos están creciendo a lo largo y ancho de nuestro territorio. Es realmente preocupante en comunidades como Valencia o Cataluña seguidas de Madrid y Andalucía, ciudades como Sevilla donde alcanzan su máxima expresión o Jaén, o Granada.

Recogiendo el ideario de los partidos de extrema derecha que están surgiendo por toda Europa se desvinculan de su pasado, del nazismo, practicando la desmemoria, acercándose con un rostro amable, joven, moderno, adaptado al siglo XXI, donde el discurso no se apoya en lo ideológico, sino en lo identitario, “preocupados” por la crisis y queriendo dar una respuesta sencilla a los ciudadanos, ciudadanos con miedo a perder. Ya no llevan la cabeza rapada o boombers, ya no son Skin Heads. Se acercan a la juventud y al trabajador, los que más sufren, los que han perdido la esperanza, los más débiles.

El auge de estos grupos es preocupante dentro de las universidades. Han llegado sin hacer ruido. Las redes sociales han hecho el resto. Hogar Social Madrid tiene 10.000 seguidores en Twitter, 34.000 en Facebook. En 2007 se calculaba que unas 8.000 personas pertenecían a estos colectivos.

Sin embargo, esto no para de subir, situación que denuncia Esteban Ibarra, presidente de la asociación Movimiento contra la Intolerancia: “La situación asusta porque este tipo de grupos alientan una intolerancia hacia el diferente que en muchas ocasiones se traducen en agresiones“. No sorprende que los integrantes de estos grupos sean personas con formación ya que el contextos de crisis el adoctrinamiento es más sencillo, y basta recordar que arquitectos, ingenieros, médicos, políticos, fueron integrantes y participes del partido nazi de Hitler.

Tristemente estamos viendo demasiados ejemplos del resultado de estas ideologías. El 20 de abril moría un joven en las calles de Málaga víctima de una paliza propinada por integrantes del Frente Bokerón conocidos ultras del Málaga Club de Fútbol. El 27 en Bilbao otro hombre resultó herido por una paliza propinada por ultras del Betis. Palizas, agresiones, asesinatos, todo ello con “autorización expresa” de, en este caso, los clubes de fútbol, y en otros, amparados por estas asociaciones, como la que se produjo en mayo de 2016 en Madrid en la Mezquita de la M30 donde 1000 de los integrantes de Hogar Social lanzaron botes de humo. Racismo, xenofobia, intolerancia o simplemente pensar diferente son las únicas excusas que necesitan. Vemos manifestaciones, se lanzan consignas, se ocupan edificios, como la reciente ocupación del Banco de Madrid, se pega, se mata, y aquí tampoco vemos justicia.

Otro sector al cual van dirigidos es el de los trabajadores. Se alertan desde las plataformas antifascistas sobre los discursos “obreristas” que intentan hacer calar en esta clase obrera, engañándola para que sirva los intereses de la clase social dominante. De ellos se sirven esta clase dominante, necesitan grupos violentos situados al margen de las supuestas “leyes democráticas” para frenar el avance obrero lo que supone llevar a la clase obrera a la marginalidad, en especial a los jóvenes que son más combativos. Intentan despistar sobre los verdaderos culpables de la precariedad y el paro señalando a los que vienen de fuera, a los banqueros y políticos corruptos mientras los poderes fácticos a los que sirven siguen expoliando al pueblo. Su discurso víctimista sobre la represión a la que están sometidos por parte de la policía y los jueces es otra de sus mentiras ya que han gozado y siguen gozando de total impunidad frente a ellos. Sus discursos mesiánicos pregonados en contra de la izquierda o de la derecha en los que se presentan como la única alternativa son en definitiva el discurso de unos violentos, terroristas, racistas, homófobos, machistas, egocéntricos, egoístas, mentirosos y manipuladores.

Para el 21 de mayo tienen convocada una gran manifestación en la que veremos su gran capacidad organizativa, hasta ahora oculta, bajo el lema “Defiende España, defiende tus intereses”. Esta manifestación está convocada en otros países de Europa bajo el lema “Europa en marcha” asociaciones y colectivos de Grecia o de Hungría saldrán a la calle.

Como último apunte me gustaría señalar el peligro real al que nos enfrentamos y que no es sólo la falta se expectativas de futuro sino que se trata de una perdida total de valores, valores que están siendo masacrados a bombazos por parte de este sistema neoliberal en el que vivimos, sistema sustentados por esos poderes fácticos y cuyo fin es esclavizar a un sector de la población a favor de sus intereses. Los indices de pobreza que se vaticinan para Europa en el 2050 rondan el 45 % de la población , cifra alarmante hoy en 2017 pero que no va desencaminada teniendo en cuenta que estos movimientos están demasiado en auge y actúan rápido. Nuestra única solución es resistir, educar y enseñar a las futuras generaciones.

Autora: Nanny García Gómez

