La despedida franquista de Utrera Molina.

El pasado 22 de abril moría en Nerja (Málaga) uno de los últimos ministros franquistas que quedan vivos, José Utrera Molina, ministro franquista y suegro del exministro Alberto Ruiz Gallardón. En los diarios conservadores o liberales (ABC, El Mundo, La Razón) le dedican titulares como “Fallece José Utrera Molina, el ministro que impulsó las barriadas de Sevilla”, sin hablar nada de su participación en la represión del tardofranquismo ni de su defensa de la impunidad franquista en todos estos 40 años de democracia. No hablan de que fue uno de los firmantes de la pena de muerte de Salvador Puig Antich, algo que si recalcaron Eldiario.es o Público y que El País sacó en el último párrafo. Su hijo Felipe, escribió en el diario digital Arriba, una carta a su padre, cuyo inicio no tiene desperdicio:

“Te has marchado en primavera. No podía ser de otra manera. Te has ido como soñaste: cara al sol, mirando al mar y sin cambiar de bandera. Has subido al cielo rodeado del cariño de todos tus hijos y de tu querida Lali, nuestra querida madre, tu novia eterna”

Parece que está más escrito en 1939 que en 2017, la verdad.

Frente a la visión blanqueada que nos intentan dar de él los diarios de la derecha, Utrera Molina participó activamente en la represión franquista y fue un firme defensor de la impunidad del franquismo. En 1969 fue nombrado Subsecretario del Ministerio de Trabajo, cargo que desempeña hasta junio de 1973, y también Delegado del Gobierno español ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En el primer y único gabinete ministerial del almirante Carrero Blanco (julio-diciembre de 1973) ocupa la cartera de Vivienda. Tras el asesinato de Carrero, es nombrado en enero de 1974 Ministro Secretario General del Movimiento en el primer gobierno de Carlos Arias Navarro, cargo que desempeñaría hasta su cese en marzo de 1975 y que supone la vicepresidencia del Consejo Nacional del Movimiento. Durante la Transición fue, junto a Girón de Velasco, uno de los defensores del “búnker” que quería seguir con la dictadura franquista sin ningún cambio. Fue uno de los firmantes de la sentencia de muerte contra Salvador Puig Antich en 1974.

Fue nombrado Caballero de Honor de la Fundación Francisco Franco, junto a Augusto Pinochet Molina (nieto del dictador chileno Augusto Pinochet), en ceremonia celebrada el 18 de julio de 2012, bajo el lema “Derecho al Alzamiento”. Y siempre fue miembro de la organización.

En la página de dicha fundación ha publicado diversos artículos contra la Ley de Memoria Histórica. Y sobre la exposición que se hizo sobre el franquismo en Barcelona, donde había una estatua de una Franco decapitado, dijo lo siguiente:

“Pero mientras el pozo de odio está completo y vierte sus excrementos sobre la Historia, los que guardamos todavía el recuerdo de una España grande y limpia preferimos morir a contemplar con indiferencia y cobardía la victoria de la mentira y la escandalosa manipulación de nuestro pasado más reciente”.

Y que fuera un firme defensor de la dictadura franquista lo pudimos ver el día de su entierro, en Velez Málaga. Mientras el ataúd del difunto era portado, entre otros, por Galllardón, varios de los asistentes al entierro, miembros de Falange Española cantaban el Cara al Sol. Entre los asistentes a la misa se encontraban también la hija de Franco, Carmen Franco Polo, junto a uno de sus vástagos, así como el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

Aquí se puede ver a los franquistas entonando el “Cara al Sol” en el entierro de Utrera Molina:

Y este hombre durante años apareció en documentales sobre la Transición (en la serie de Victoria Prego sobre la Transición que hizo para TVE), junto con luchadores antifranquistas como Marcelino Camacho. No podemos permitir la equidistancia. Personajes como Utrera Molina no deben ser respetados como personajes públicos, sino que deben ser defenestrados socialmente. Y los crímenes que cometieron durante el franquismo deben ser juzgados. Al igual que su exaltación al franquismo durante estos 40 años de democracia.

Autor: Pablo Alcántara Pérez.

Por un 1€ puedes hacer que sigamos adelante. Pincha el enlace y apoya con #1EuroPorLaMemoria: TEAMING

Anuncios