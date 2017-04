10 libros para no perder la memoria

Tras el día del Libro, en conmemoración de dos de los grandes maestros de la literatura universal: Cervantes y Shakespeare. En Recuperando Memoria queremos hacer también un homenaje a todos esos escritores que se han preocupado por escribir la historia de nuestro pasado, de la Guerra Civil y la dictadura franquista, a través de excelentes novelas. Aquí va una pequeña selección de libros imprescindibles sobre estos años para que regaléis a vuestros familiares, amigos o pareja o leáis por fin de una vez por todas.

Episodios de una Guerra Interminable de Almudena Grandes.

Esta colección de libros contiene de momentos tres títulos: “Ines y la alegría”, “El lector de Julio Verne” y “Las tres bodas de Manolita”. La primera está ambientada en Touluse en 1939, justo acaba la Guerra Civil y trata la resistencia francesa contra los nazis y la lucha guerrillera contra Franco. En la segunda, situada en un pueblo de Jaén, trata la historia de la represión de la Guardia Civil contra los maquis. La tercera, ambientada en el Madrid inmediatamente posterior al fin de la Guerra Civil española, narrada indistintamente en primera y tercera persona, relata la historia de Manolita Perales García, y las calamidades a las que debe hacer frente tras la finalización del conflicto. Su madrastra encarcelada y su padre fusilado, la joven tiene que sacar adelante a su hermana Isabel y a sus hermanastros. En esa tesitura su hermano Antonio, prófugo de la justicia y escondido la embarca en una peligrosa aventura.

La forja de un rebelde Arturo Barea

Esta trilogía es una autobiografía de este periodista que trabajó para la República durante la Guerra Civil y después como periodista para la BBC durante la Segunda Guerra Mundial. La primera, La forja (The Forge), narra la niñez y la adolescencia de un chico de Madrid, cuya madre es lavandera en el Manzanares (es decir, el mismo Barea), y cómo intenta ganarse la vida de meritorio en un banco. La segunda, La ruta (The Track), cuenta su experiencia militar en Marruecos durante la guerra contra los independentistas rifeños, donde llega a conocer y a contar algunas anécdotas sobre el entonces comandante Francisco Franco y el fundador de la Legión Española, Millán Astray. La tercera, La llama (The Clash), narra la experiencia de la Guerra Civil.

Trilogía de una Guerra de Eduardo Guzmán

Estas obras, olvidadas por parte de la historiografía y de los entendidos sobre literatura de esta época, es un testimonio en primera persona de lo vivido por este periodista republicano. El primero es el titulado La muerte de la esperanza; en él se narra la experiencia directa del autor durante los cuatro primeros días de guerra en Madrid y los cinco últimos en Valencia y en el puerto de Alicante. El segundo tomo, El año de la victoria es el mejor testimonio existente en España sobre los campos de concentración franquistas, un texto con vocación de clásico, estremecedor y grandioso sobre el campo de los Almendros y el campo de Albatera, en los que estuvo encerrado el autor. El tercer y último tomo, Nosotros los asesinos, se inicia con el traslado de Eduardo de Guzmán y otros prisioneros de Albatera a los centros de interrogatorio y tortura de Madrid, los situados en la calle Almagro y en la calle Alcalá, donde a diario morían no pocos de los llamados a ser interrogados. De aquí, el testimonio se traslada a la cárcel de Yeserías y a la de Santa Rita.

El verano corto de la anarquía de Hans Magnus Enzensberger

Esta novela, escrita en los años sesenta, es una biografía del revolucionario anarquista Buenaventura Durruti, líder de la CNT en los años treinta. Formó parte de la resistencia al Golpe de Estado en Barcelona en 1.936 y lideró una columna para la defensa de Madrid. Su muerte, que se produce en extrañas circunstancias, es una de las partes fundamentales de este libro, donde se debate sobre como murió. Una novela que cuenta la vida de Durruti, pero que es una radiografía del anarcosindicalismo durante la II República y la Guerra Civil.

Homenaje a Cataluña de George Orwell.

Orwell estuvo como miliciano del POUM en Cataluña desde el 26 de diciembre de 1936 hasta el 23 de junio de 1937, durante la Guerra Civil, y muestra la represión de la que fueron objeto los militantes del POUM por parte de los sectores estalinistas del gobierno republicano.

En ella, Orwell narra su llegada a una Barcelona que bulle en los últimos días de 1936 en la revolución libertaria, expresando su admiración por la misma en largos párrafos de su texto, con el fin de integrarse a una unidad combatiente del POUM y evitar integrarse como miliciano en las Brigadas Internacionales (con cuyo liderazgo mayormente comunista no simpatizaba Orwell).

Si te dicen que caí de Juan Marsé

Novela ambientada en la posguerra de Barcelona. Narra la historia de un grupo amplio de jóvenes que pululan en torno a la trapería del protagonista, Java. Amigo de Sarnita, Mingo, los jóvenes conocen a las chicas de la Casa de Familia, un orfanato del barrio de El Guinardó. Sus primeros escarceos sexuales, sus fantasías y sus miserias, se recrean en un ambiente degradado y en penumbra, por lo que nunca sabemos qué deparará la próxima “aventis”, juego de narraciones de jóvenes deseosos de aventuras.

La gallina ciega de Max Aub

Max Aub, escritor republicano que se tuvo que exiliar tras la victoria de Franco en la Guerra Civil, vuelve años después para hacer una biografía de la Guerra Civil. Vuelve en los sesenta, en pleno franquismo. Y en este libro, Max Aub hace un retrato de la sociedad franquista de aquellos años. Un libro muy interesante donde se puede ver como era la España del franquismo.

Autobiografía del general Franco de Manuel Vázquez Montalbán

Marcial Pombo, un viejo y oscuro escritor, recibe de un editor el encargo de escribir una biografía de Franco narrada en primera persona. Pombo acepta el encargo, pero según va escribiendo, no puede evitar contrastar, primero con prudencia, después ya con descaro, la versión del dictador con la suya propia. Esta obra es, pues, una doble autobiografía: la apócrifa de Franco, en la que sin quererlo, aparece como un ser frío, mezquino, estrecho de miras, desconectado de la realidad, y la de Marcial Pombo, su contrapunto, que muestra la violencia, la miseria y la manipulación histórica que ejerció el régimen del general. A caballo entre ensayo histórico y ficción novelesca, Manuel Vázquez Montalván ha llevado a cabo un estudio exhaustivo y excelentemente documentado, pero también emotivo y apasionante sobre uno de los personajes más turbios de nuestros pasado histórico.

El vano ayer de Isaac Rosa

En plena agitación universitaria de los años sesenta, un viejo profesor se ve implicado en un confuso incidente que provoca su expatriación. La reconstrucción de su peripecia saca a la luz la inexplicada desaparición de un estudiante. Hasta aquí, podría parecer un mero retrato de la represión franquista. Sin embargo, los testimonios de reprimidos y represores, víctimas y beneficiarios del régimen, en constante diálogo con el lector —y con el autor mismo— sitúan la controversia sobre la memoria en un infrecuente lugar: la memoria no es aquí respuesta, sino la única pregunta válida. Gran novela para entender la represión policial en el tardofranquismo.

Novela gráfica “Deportado 4443”

Esta novela gráfica trata la historia de Antonio Hernández y de los españoles en los campos de concentración nazis, a través de los tuits que Carlos Hernandez (autor del libro “Los últimos españoles en Mauthaussen”) escribió contando la historia de su familiar en la cuenta @deportado4443 en los campos de concentración nazis. Una historia que todas las personas de este país deben de conocer. Y que mejor forma que a través de una novela gráfica.

Autor: pablo Alcántara Pérez

