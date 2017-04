¡Marhuenda, si no sabes torear pa´qué te metes!

Pocas horas después de conocerse la noticia de la detención de Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, en una operación contra la corrupción centrada en las aguas públicas del Canal Isabel II, llamada Operación Lezo, y dirigida por el juez Eloy Velasco, nos ha sorprendido la noticia de la imputación de Francisco Marhuenda, director de La Razón, junto a su presidente Mauricio Casals por un delito de coacción, intimidación y pertenencia a banda criminal.

El punto de unión es Edmundo Rodríguez, mano derecha de Ignacio González que se encargaba de la filial del Canal en Brasil, y donde habrían comprado sociedades por un precio superior al real. Casualmente Rodríguez es consejero delegado de La Razón, por lo que a través de Casals se le ordena a Marhuenda que presione a Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, para que no denuncie los abusos a cambio de no hacerle una campaña de desprestigio no sólo en La Razón si no en todo el grupo de Atresmedia; Antena3, La Sexta y Ondacero.

Durante todo el día de hoy el periódico La Razón se había resistido a dar la noticia de la detención de Eduardo Rodríguez, hablando del resto de los detenidos, imputados y testigos. Marhuenda durante su intervención el 8 de abril en “La Sexta Noche” publicó unos mensajes vía Twitter hablando de la diferencia entre Granados y González ya que este último no estaba en la cárcel. También defendió a Esperanza Aguirre “ todo el mundo sabe que es una persona honrada”.

Esta mañana en su defensa Marhuenda ha comentado que “ esto es una cosa de locos” y que jamás ha publicado “nada falso”.

¿Marhuenda nunca ha dicho ni publicado nada falso? ¿ Marhuenda no manipula?

¡ Bendita hemeroteca !

En su defensa a ultranza del PP, y muy especialmente de su íntimo amigo Mariano que ha sido llamado a declarar, le hemos visto montar en cólera, llamando inquisidores, calumniadores, difamadores. “Rajoy se ve víctima de una trama urdida por el PSOE, los jueces no tienen criterio”, “no es justicia es política” ,“es inexplicable”, “el objetivo es arrastrar al presidente hasta la sala del proceso Gúrtel” .

A finales de diciembre Marhuenda admitió haber mantenido 10 o 12 reuniones con Barcenas, “dentro de la práctica periodística”, en presencia de su presidente Casals. Sin embargo, Barcenas le pidió que intermediase con los mandos de la policía para que de dejasen de llamar Luis “el cabrón” e intercediera por él. Saenz de Santamaría, bajo la tutela de Rajoy, y Casals estuvieron en aquella conversación con los mandos policiales.

Mauricio Casals es uno de los hombres más poderosos de España que acostumbra a reunirse con periodistas, directivos y políticos de cualquier signo. Apodado “ El principe de la tinieblas” por ser mediador y conseguidor de objetivos.

Libertad digital también denunciaba las mentiras de La Razón sobre Murcia y su presidente imputado “Ciudadanos se queda sin apoyos para la moción de censura contra el PP en Murcia” en la que llama “frívola” a esta moción acusando a Ciudadanos de querer derrocar al gobierno del PP murciano y convocar elecciones “Rivera esta a tiempo de sacar a su partido de esta comedia bufa”. La imputación es al presidente de Murcia no a todo el PP.

En febrero de este año también ha sido condenado por la Audiencia Nacional a pagar 30.000 € por una acusación falsa a un exjefe de la policía de Cataluña por establecer una conexión “ radicalmente falsa” entre dos hechos que aparecían en la portada de su periódico. La noticia, titulada “Un alto cargo de Rubalcaba se reunió con el jefe de Método 3” en portada y “El dueño de Método 3 se reunió con un jefe policial de la era Rubalcaba” en sus páginas interiores.

Marhuenda miente, manipula, e intenta argumentar todo lo inargumentable al igual que su “alter ego” Eduardo Inda. Declaraciones como “Franco no era fascista”, “Con Franco los ‘progres’ ya se quejaban del turismo como motor económico”, “ En la época socialista se mataban españoles” ,”En las tertulias no digo tonterías ni falsedades… Rajoy es bueno y honrado”, “ La TVE está controlada por los sindicatos de izquierdas”,” Que la gente reclame la reducción de aforados es fruto de la ignorancia”, etc… Pero lo que más le saca de quicio y donde llega a límites inimaginables es con todo lo relacionado con Podemos, Pablo Iglesias, Rufian, Kichi. Podemitas, venezolanos, separatistas, iranies, le han dado juego, horas de televisión y le han reportado muchos beneficios.

Marhuenda denuncia en La Razón “el tramabus sin ley de Podemos”. Que aparcó en un carril bici, en prohibido y en zona SER sin apoquinar ni un euro.

Más frases celebres: ”¿Cómo va a hacer oposición Podemos sin meter en el Congreso bebés, pancartas o vacas?” ; “Rufián y los jóvenes de Podemos tienen la soberbia de quienes no han sufrido dificultades en la vida”, “O Rajoy, o la izquierda radical”.

En el caso de Podemos y su “financiación del régimen bolivariano” tampoco le ha ido mal. Desde que salio a la luz el falso informe de la UDEF sobre los 7 millones que supuestamente habría entregado el gobierno de Maduro a Iglesias, Maruenda ha dado titulares espectaculares, incluso ha metido a Irán de por medio. Esto ya fue archivado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional pero todavía se sigue hablando de ello y mucho.

Está claro que Marhuenda desprestigia a su profesión y a los profesionales del medio, haciendo “ ensaladillas” informativas, sin pies ni cabeza para tener mayor número de lectores, y en el caso de las televisiones, más audiencia. Mentir, manipular, e incluso inventar noticias es la forma que tienen los “ mamporreros del sistema” de servir a sus amos.

Autora: Nanny García Gómez

Por un 1€ puedes hacer que sigamos adelante. Pincha el enlace y apoya con #1EuroPorLaMemoria: TEAMING

Anuncios